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Skandál ve Španělsku: nedohráno! Zápas Vallecana proti Bilbau ukončila policie

Sudí Jose Maria Sanchez Martinez byl nucen předčasně ukončit ve Španělsku ligový zápas
Sudí Jose Maria Sanchez Martinez byl nucen předčasně ukončit ve Španělsku ligový zápasZdroj: Profimedia
Ve Španělsku se kvůli výtržnostem fanoušků nedohrálo
Zápas Vallecana s Bilbaem ukončila policie
Fanoušci zasypali hřiště papírovými vlaštovkami
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ČTK, iSport.cz
La Liga
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  • Zápas 8. kola španělské ligy mezi Vallecanem a Bilbaem byl po půlhodině předčasně ukončen.

  • Domácí příznivci zasypali hrací plochu papírovými vlaštovkami na protest proti majiteli klubu Raúlu Presovi.

  • Rozhodčí po třech přerušení a konzultaci s policií utkání zrušil, Vallecano nyní očekává trest.

Zápas španělské ligy Rayo Vallecano - Athletic Bilbao byl po půlhodině ukončen kvůli pokračujícím protestům domácích fanoušků proti majiteli klubu.

Diváci během hry opakovaně zasypali hrací plochu papírovými vlaštovkami a dalšími předměty. Rozhodčí zápas třikrát přerušil, dvakrát poslal hráče do kabin a nakonec po poradě s policií utkání předčasně ukončil.

Rayo Vallecano se poprvé v této sezoně představilo na svém stadionu, když hlavní madridský hygienik potvrdil, že všechny závady už byly odstraněny.

Jenže nespokojení fanoušci pokračovali v protestech proti majiteli klubu Raúlu Presovi. Domácí hráči se je marně snažili uklidnit a rozhodčí dospěl k závěru, že se utkání nepodaří dohrát. Náhradní termín nebyl zatím stanoven, každopádně finalistu minulého ročníku Konferenční ligy čeká postih.

#TýmZVRPSkóreB
1Barcelona770031:721
2Atlético751116:716
3Real Betis75119:716
4Real750218:815
5Sevilla741210:913
6Alavés732211:611
7La Coruňa724110:810
8Real Sociedad73139:1310
9Villarreal722313:128
10Bilbao62227:68
11Espanyol822411:118
12Getafe72234:78
13Vallecano722311:168
14CA Osasuna72236:138
15Celta Vigo71428:67
16Santander721411:217
17Levante61238:125
18Elche 712411:175
19Málaga80444:134
20Valencia71154:134
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