Skandál ve Španělsku: nedohráno! Zápas Vallecana proti Bilbau ukončila policie
- Zápas 8. kola španělské ligy mezi Vallecanem a Bilbaem byl po půlhodině předčasně ukončen.
Domácí příznivci zasypali hrací plochu papírovými vlaštovkami na protest proti majiteli klubu Raúlu Presovi.
Rozhodčí po třech přerušení a konzultaci s policií utkání zrušil, Vallecano nyní očekává trest.
Zápas španělské ligy Rayo Vallecano - Athletic Bilbao byl po půlhodině ukončen kvůli pokračujícím protestům domácích fanoušků proti majiteli klubu.
Diváci během hry opakovaně zasypali hrací plochu papírovými vlaštovkami a dalšími předměty. Rozhodčí zápas třikrát přerušil, dvakrát poslal hráče do kabin a nakonec po poradě s policií utkání předčasně ukončil.
Rayo Vallecano se poprvé v této sezoně představilo na svém stadionu, když hlavní madridský hygienik potvrdil, že všechny závady už byly odstraněny.
Jenže nespokojení fanoušci pokračovali v protestech proti majiteli klubu Raúlu Presovi. Domácí hráči se je marně snažili uklidnit a rozhodčí dospěl k závěru, že se utkání nepodaří dohrát. Náhradní termín nebyl zatím stanoven, každopádně finalistu minulého ročníku Konferenční ligy čeká postih.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Barcelona
|7
|7
|0
|0
|31:7
|21
|2
Atlético
|7
|5
|1
|1
|16:7
|16
|3
Real Betis
|7
|5
|1
|1
|9:7
|16
|4
Real
|7
|5
|0
|2
|18:8
|15
|5
Sevilla
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|6
Alavés
|7
|3
|2
|2
|11:6
|11
|7
La Coruňa
|7
|2
|4
|1
|10:8
|10
|8
Real Sociedad
|7
|3
|1
|3
|9:13
|10
|9
Villarreal
|7
|2
|2
|3
|13:12
|8
|10
Bilbao
|6
|2
|2
|2
|7:6
|8
|11
Espanyol
|8
|2
|2
|4
|11:11
|8
|12
Getafe
|7
|2
|2
|3
|4:7
|8
|13
Vallecano
|7
|2
|2
|3
|11:16
|8
|14
CA Osasuna
|7
|2
|2
|3
|6:13
|8
|15
Celta Vigo
|7
|1
|4
|2
|8:6
|7
|16
Santander
|7
|2
|1
|4
|11:21
|7
|17
Levante
|6
|1
|2
|3
|8:12
|5
|18
Elche
|7
|1
|2
|4
|11:17
|5
|19
Málaga
|8
|0
|4
|4
|4:13
|4
|20
Valencia
|7
|1
|1
|5
|4:13
|4
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