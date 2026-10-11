Další zkrat Viníciuse. Soupeře zatáhl za vlasy, po vyloučení ztropil scénu
- Hvězdný útočník Vinícius Júnior dostal v ligovém utkání proti Villarrealu červenou kartu za zatažení soupeře za vlasy.
Brazilský fotbalista se po zápase omluvil spoluhráčům i fanouškům na sociálních sítích a Real udržel výhru 1:0.
Kvůli přísnému trestu na jeden až tři zápasy může útočník přijít o nadcházející šlágr proti Barceloně.
Brazilský fotbalista Vinícius Júnior se omluvil spoluhráčům a fanouškům Realu Madrid za vyloučení v sobotním utkání španělské ligy proti Villarrealu. Nejlepší hráč světa za rok 2024 podle ankety FIFA dostal červenou kartu za zatažení soupeře za vlasy a hrozí mu, že kvůli trestu přijde o šlágr s Barcelonou. Real zápas vyhrál 1:0.
Střídající Vinícius dostal v druhém poločase míč do sítě, ale oslavy gólu mu pokazila kontrola u videa, která odhalila, že krátce předtím zatáhl za vlasy Nathana Salibu. Místo zvýšení na 2:0 tak Brazilec navzdory marným protestům svým i spoluhráčů musel dvacet minut po příchodu na trávník do šatny a Real poté už jen bránil těsné vedení.
„Radost pokračuje... Omlouvám se týmu a fanouškům,“ napsal poté Vinícius v příběhu na instagramu. Podle regulí Španělské fotbalové federace hrozí hráči za tahání za vlasy soupeře distanc na jeden až tři zápasy. Real čeká v příštím duelu domácí soutěže Sevilla a poté je 25. října na programu Clásico na hřišti Barcelony.
Madridský tým cítil po vyloučení Viníciuse křivdu. Trenér José Mourinho raději vynechal tiskovou konferenci, aby nedostal trest kvůli kritice rozhodčích. „Chci být proti Seville a Barceloně na lavičce,“ citoval ho list Mundo Deportivo.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Barcelona
|8
|8
|0
|0
|34:7
|24
|2
Atlético
|8
|6
|1
|1
|18:8
|19
|3
Real
|8
|6
|0
|2
|19:8
|18
|4
Real Betis
|7
|5
|1
|1
|9:7
|16
|5
Sevilla
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|6
Alavés
|8
|3
|2
|3
|12:8
|11
|7
La Coruňa
|7
|2
|4
|1
|10:8
|10
|8
Real Sociedad
|7
|3
|1
|3
|9:13
|10
|9
Bilbao
|6
|2
|2
|2
|7:6
|8
|10
Villarreal
|8
|2
|2
|4
|13:13
|8
|11
Espanyol
|8
|2
|2
|4
|11:11
|8
|12
Vallecano
|7
|2
|2
|3
|11:16
|8
|13
Getafe
|8
|2
|2
|4
|4:10
|8
|14
CA Osasuna
|7
|2
|2
|3
|6:13
|8
|15
Celta Vigo
|7
|1
|4
|2
|8:6
|7
|16
Santander
|7
|2
|1
|4
|11:21
|7
|17
Levante
|6
|1
|2
|3
|8:12
|5
|18
Elche
|7
|1
|2
|4
|11:17
|5
|19
Málaga
|8
|0
|4
|4
|4:13
|4
|20
Valencia
|7
|1
|1
|5
|4:13
|4
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