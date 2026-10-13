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Gang vykradl dům hvězdy Barcelony. Na mušce měl i Koundého, policie zatýkala

Hráči Barcelony byli terčem lupičů
Hráči Barcelony byli terčem lupičůZdroj: koláž iSport.cz
Gólová radost hráčů Barcelony
Jules Koundé na srazu francouzské reprezentace
Brankář Barcelony Joan García
Jules Koundé (vpravo) v akci za francouzskou reprezentaci
Brankář Barcelony Joan García
Jules Koundé skóruje v utkání proti Getafe
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iSport.cz
La Liga
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  • Katalánská policie rozbila tříčlennou skupinu, která vnikla do domu brankáře Joana Garcíi a sledovala obránce Julese Koundého.

  • Zloději využili odjezdu gólmana na Superpohár do Saúdské Arábie, jejich pohyb ale zachytily bezpečnostní kamery.

  • Skupina čelí podezření z nejméně osmi vloupání, dva zadržení muži skončili ve vazbě a policie prověřuje další činy.

Španělská policie rozkryla skupinu podezřelou z vykrádání luxusních nemovitostí, jejímž terčem se stali také fotbalisté Barcelony. Zloději v lednu vnikli do domu brankáře Joana Garcíi, zatímco obránce Julese Koundého si podle vyšetřovatelů vytipovali jako další oběť. Katalánští kriminalisté zadrželi tři osoby, které spojují nejméně s osmi vloupáními.

Nepříjemný zážitek mají za sebou fotbalisté Barcelony. Katalánská policie Mossos d'Esquadra oznámila rozbití organizované skupiny, která se podle vyšetřovatelů zaměřovala na domy bohatých a známých osobností. Mezi její údajné oběti patří také brankář Joan García. Podezřelí měli navíc sledovat bydliště jeho spoluhráče Julese Koundého, k samotnému vloupání však v tomto případě nedošlo.

Policisté během operace v katalánském městě Gavà zadrželi 1. října dva muže ve věku 58 a 42 let a šestačtyřicetiletou ženu. Všichni mají podle španělských médií kriminální minulost.

Zloději využili odjezdu brankáře

K vloupání do domu Joana Garcíi došlo 10. ledna letošního roku. Čtyřiadvacetiletý gólman se tehdy nacházel se spoluhráči v Saúdské Arábii, kde Barcelona bojovala o španělský Superpohár.

Jeho nepřítomnosti využili dva pachatelé, kteří pronikli do nemovitosti v oblasti Baix Llobregat nedaleko Barcelony. Dům, v němž fotbalista žije se svou partnerkou, začali prohledávat. Jejich pohyb ovšem zaznamenaly bezpečnostní kamery.

Spuštěný alarm přivolal místní policii, katalánské kriminalisty i bezpečnostní pracovníky, které Barcelona najímá k ochraně bydlišť svých hráčů. Právě kamerové záznamy následně sehrály důležitou roli při identifikaci podezřelých.

Koundého dům měli sledovat

Podle deníku La Vanguardia patří mezi hlavní podezřelé Arsim Blaku, muž albánsko-kosovského původu s rozsáhlou trestní minulostí.

Vyšetřovatelé skupinu spojují také s přípravami vloupání do domu francouzského reprezentanta Julese Koundého. Podezřelí měli jeho bydliště sledovat a zjišťovat pohyb obyvatel. K uskutečnění plánovaného činu však nedošlo.

Podle serveru El Caso kriminalisté prověřují souvislost skupiny také s vloupáním do domu dalšího hráče Barcelony, mladého obránce Paua Cubarsího.

Osm vloupání, jeden podezřelý už je na svobodě

Policie skupinu spojuje nejméně s osmi případy vloupání na různých místech Katalánska od začátku roku 2025. Pachatelé si podle vyšetřovatelů vybírali luxusní nemovitosti, předem sledovali jejich obyvatele a při přesunech využívali pronajaté automobily.

Oba zadržení muži skončili 2. října ve vyšetřovací vazbě, žena byla po předvedení k soudu propuštěna. Podle nejnovějších informací serveru Crónica Global však soud 8. října propustil z vazby také jednoho z mužů. Nadále zůstává vyšetřovaný a musí se dostavit k soudu, kdykoliv bude předvolán.

Kriminalisté mezitím pokračují v prověřování dalších možných skutků. Nevylučují, že podezřelá skupina působila také mimo Katalánsko.

#TýmZVRPSkóreB
1Barcelona880034:724
2Atlético861118:819
3Real Betis861114:919
4Real860219:818
5Sevilla842213:1214
6Real Sociedad841312:1513
7Alavés832312:811
8La Coruňa824212:1110
9Celta Vigo81528:68
10Bilbao62227:68
11Villarreal822413:138
12Espanyol822411:118
13Vallecano722311:168
14Getafe82244:108
15Santander822413:238
16CA Osasuna82248:188
17Levante713311:156
18Elche 813411:176
19Valencia81256:155
20Málaga80444:134
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