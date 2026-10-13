Gang vykradl dům hvězdy Barcelony. Na mušce měl i Koundého, policie zatýkala
Katalánská policie rozbila tříčlennou skupinu, která vnikla do domu brankáře Joana Garcíi a sledovala obránce Julese Koundého.
Zloději využili odjezdu gólmana na Superpohár do Saúdské Arábie, jejich pohyb ale zachytily bezpečnostní kamery.
Skupina čelí podezření z nejméně osmi vloupání, dva zadržení muži skončili ve vazbě a policie prověřuje další činy.
Španělská policie rozkryla skupinu podezřelou z vykrádání luxusních nemovitostí, jejímž terčem se stali také fotbalisté Barcelony. Zloději v lednu vnikli do domu brankáře Joana Garcíi, zatímco obránce Julese Koundého si podle vyšetřovatelů vytipovali jako další oběť. Katalánští kriminalisté zadrželi tři osoby, které spojují nejméně s osmi vloupáními.
Nepříjemný zážitek mají za sebou fotbalisté Barcelony. Katalánská policie Mossos d'Esquadra oznámila rozbití organizované skupiny, která se podle vyšetřovatelů zaměřovala na domy bohatých a známých osobností. Mezi její údajné oběti patří také brankář Joan García. Podezřelí měli navíc sledovat bydliště jeho spoluhráče Julese Koundého, k samotnému vloupání však v tomto případě nedošlo.
Policisté během operace v katalánském městě Gavà zadrželi 1. října dva muže ve věku 58 a 42 let a šestačtyřicetiletou ženu. Všichni mají podle španělských médií kriminální minulost.
Zloději využili odjezdu brankáře
K vloupání do domu Joana Garcíi došlo 10. ledna letošního roku. Čtyřiadvacetiletý gólman se tehdy nacházel se spoluhráči v Saúdské Arábii, kde Barcelona bojovala o španělský Superpohár.
Jeho nepřítomnosti využili dva pachatelé, kteří pronikli do nemovitosti v oblasti Baix Llobregat nedaleko Barcelony. Dům, v němž fotbalista žije se svou partnerkou, začali prohledávat. Jejich pohyb ovšem zaznamenaly bezpečnostní kamery.
Spuštěný alarm přivolal místní policii, katalánské kriminalisty i bezpečnostní pracovníky, které Barcelona najímá k ochraně bydlišť svých hráčů. Právě kamerové záznamy následně sehrály důležitou roli při identifikaci podezřelých.
Koundého dům měli sledovat
Podle deníku La Vanguardia patří mezi hlavní podezřelé Arsim Blaku, muž albánsko-kosovského původu s rozsáhlou trestní minulostí.
Vyšetřovatelé skupinu spojují také s přípravami vloupání do domu francouzského reprezentanta Julese Koundého. Podezřelí měli jeho bydliště sledovat a zjišťovat pohyb obyvatel. K uskutečnění plánovaného činu však nedošlo.
Podle serveru El Caso kriminalisté prověřují souvislost skupiny také s vloupáním do domu dalšího hráče Barcelony, mladého obránce Paua Cubarsího.
Osm vloupání, jeden podezřelý už je na svobodě
Policie skupinu spojuje nejméně s osmi případy vloupání na různých místech Katalánska od začátku roku 2025. Pachatelé si podle vyšetřovatelů vybírali luxusní nemovitosti, předem sledovali jejich obyvatele a při přesunech využívali pronajaté automobily.
Oba zadržení muži skončili 2. října ve vyšetřovací vazbě, žena byla po předvedení k soudu propuštěna. Podle nejnovějších informací serveru Crónica Global však soud 8. října propustil z vazby také jednoho z mužů. Nadále zůstává vyšetřovaný a musí se dostavit k soudu, kdykoliv bude předvolán.
Kriminalisté mezitím pokračují v prověřování dalších možných skutků. Nevylučují, že podezřelá skupina působila také mimo Katalánsko.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Barcelona
|8
|8
|0
|0
|34:7
|24
|2
Atlético
|8
|6
|1
|1
|18:8
|19
|3
Real Betis
|8
|6
|1
|1
|14:9
|19
|4
Real
|8
|6
|0
|2
|19:8
|18
|5
Sevilla
|8
|4
|2
|2
|13:12
|14
|6
Real Sociedad
|8
|4
|1
|3
|12:15
|13
|7
Alavés
|8
|3
|2
|3
|12:8
|11
|8
La Coruňa
|8
|2
|4
|2
|12:11
|10
|9
Celta Vigo
|8
|1
|5
|2
|8:6
|8
|10
Bilbao
|6
|2
|2
|2
|7:6
|8
|11
Villarreal
|8
|2
|2
|4
|13:13
|8
|12
Espanyol
|8
|2
|2
|4
|11:11
|8
|13
Vallecano
|7
|2
|2
|3
|11:16
|8
|14
Getafe
|8
|2
|2
|4
|4:10
|8
|15
Santander
|8
|2
|2
|4
|13:23
|8
|16
CA Osasuna
|8
|2
|2
|4
|8:18
|8
|17
Levante
|7
|1
|3
|3
|11:15
|6
|18
Elche
|8
|1
|3
|4
|11:17
|6
|19
Valencia
|8
|1
|2
|5
|6:15
|5
|20
Málaga
|8
|0
|4
|4
|4:13
|4
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