Vinícius se pustil do rozhodčích: Je snadné mě potrestat! Hvězda Realu přijde o El Clásico
Útočník Realu Madrid Vinícius Júnior dostal čtyřzápasový distanc za červenou kartu v utkání s Villarrealem.
Brazilec rozhodnutí ostře zkritizoval s tím, že ho rozhodčí na hřišti dostatečně nechrání před tvrdými zákroky soupeřů.
Kvůli disciplinárnímu trestu vynechá klíčová ligová střetnutí v čele s prestižním soubojem proti Barceloně.
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Hvězdný útočník Realu Madrid Vinícius Júnior ostře kritizoval rozhodčí, kteří podle něj nedostatečně chrání technicky nadané fotbalisty. Brazilského reprezentanta rozčílil čtyřzápasový trest za vyloučení v utkání s Villarrealem. Kvůli suspendaci přijde také o prestižní El Clásico proti Barceloně.
Čtyři zápasy za červenou kartu. Vinícius nechápe přísný trest
Brazilský fotbalista Vinícius Júnior se ostře ohradil proti rozhodčím ve španělské La Lize. Šestadvacetiletá hvězda Realu Madrid dostala čtyřzápasový distanc poté, co byla v sobotním utkání proti Villarrealu vyloučena za zatažení soupeře za vlasy a protesty vůči rozhodčímu.
„Nepamatuji si, že by někdo jiný dostal trest na čtyři zápasy. Snažil jsem se odsunout hráče, který stál přede mnou, a nešťastnou náhodou jsem ho chytil za vlasy,“ vysvětloval Vinícius po středečním vítězství Realu 4:3 nad AS Řím v Lize mistrů.
Podle Brazilce měla celá situace skončit červenou kartou. Odmítá, že by rozhodčího slovně urážel způsobem, který by ospravedlňoval tak vysoký trest. „Ale když jde o Viniho, je všechno příliš jednoduché,“ postěžoval si.
Rozhodčí musí chránit technické hráče, žádá Brazilec
Vinícius je přesvědčený, že rozhodčí přistupují k ofenzivním fotbalistům nespravedlivě. Podle vlastních statistik byl během svého působení terčem přibližně 500 faulů, které vedly pouze k pěti červeným kartám pro soupeře.
„Obránci mě mohou faulovat celý zápas, ale nakonec dostanu kartu já,“ kritizoval brazilský reprezentant.
Zároveň zdůraznil, že větší ochranu si zaslouží i další technicky vyspělí hráči, například Lamine Yamal z Barcelony nebo Julián Álvarez z Atlétika Madrid. Podle Vinícia by rozhodčí měli důsledněji chránit fotbalisty, kteří svou kreativitou a individuálními schopnostmi přinášejí do hry něco výjimečného.
Mourinho zuří kvůli načasování trestu
Na stranu brazilského křídelníka se postavil také trenér Realu José Mourinho. Portugalského kouče rozčílilo především načasování oznámení suspendace. Klub se o rozhodnutí dozvěděl pouhé dvě hodiny před důležitým zápasem Ligy mistrů.
„Připadá vám normální, aby se hráč španělského týmu dozvěděl o čtyřzápasovém trestu dvě hodiny před výkopem tak důležitého utkání?“ zlobil se Mourinho.
Vinícius kvůli disciplinárnímu trestu vynechá ligové zápasy se Sevillou, Barcelonou, Racingem Santander a Valencií.
Vinícius čeká na návrat střelecké formy
Brazilský reprezentant zároveň připustil, že se mu v současnosti herně nedaří. Za Real neskóroval od srpna a v této sezoně zaznamenal pouze dvě branky za klub a reprezentaci dohromady.
Při středečním vítězství nad AS Řím byl vystřídán už v 59. minutě za stavu 1:3. Jeho náhradník Endrick následně vyrovnal a Antonio Rüdiger v 90. minutě rozhodl o triumfu madridského celku 4:3.
Vinícius přiznal, že ho střídání rozladilo, zároveň však uznal správnost trenérova rozhodnutí. „S Mourinhem máme skvělý vztah. Samozřejmě mě střídání trochu naštvalo, ale nakonec měl pravdu. Tým se zlepšil, a to je nejdůležitější,“ uvedl.
O návratu své formy nepochybuje. Připomněl, že s Realem nedávno prodloužil smlouvu o šest let a hodlá klubu dál pomáhat. „Dobré výkony i góly se vrátí. Jsem si tím naprosto jistý,“ prohlásil.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Barcelona
|8
|8
|0
|0
|34:7
|24
|2
Atlético
|8
|6
|1
|1
|18:8
|19
|3
Real Betis
|8
|6
|1
|1
|14:9
|19
|4
Real
|8
|6
|0
|2
|19:8
|18
|5
Sevilla
|8
|4
|2
|2
|13:12
|14
|6
Real Sociedad
|8
|4
|1
|3
|12:15
|13
|7
Alavés
|8
|3
|2
|3
|12:8
|11
|8
La Coruňa
|8
|2
|4
|2
|12:11
|10
|9
Celta Vigo
|8
|1
|5
|2
|8:6
|8
|10
Bilbao
|6
|2
|2
|2
|7:6
|8
|11
Villarreal
|8
|2
|2
|4
|13:13
|8
|12
Espanyol
|8
|2
|2
|4
|11:11
|8
|13
Vallecano
|7
|2
|2
|3
|11:16
|8
|14
Getafe
|8
|2
|2
|4
|4:10
|8
|15
Santander
|8
|2
|2
|4
|13:23
|8
|16
CA Osasuna
|8
|2
|2
|4
|8:18
|8
|17
Levante
|7
|1
|3
|3
|11:15
|6
|18
Elche
|8
|1
|3
|4
|11:17
|6
|19
Valencia
|8
|1
|2
|5
|6:15
|5
|20
Málaga
|8
|0
|4
|4
|4:13
|4
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