Šéf La Ligy přirovnal chování Realu Madrid k nacistům. Klub žádá jeho rezignaci
- Real Madrid oficiálně vyzval předsedu španělské ligy Javiera Tebase k rezignaci kvůli jeho kontroverznímu vyjádření.
Tebas na sociálních sítích přirovnal kritiku rozhodčích v klubové televizi Realu k propagandistickým metodám Josepha Goebbelse.
Madridský klub označil funkcionářovo chování za zaujaté a zároveň připomněl jeho pasivitu v kauze podezřelých plateb Barcelony.
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Real Madrid znovu vyzval předsedu španělské fotbalové ligy Javiera Tebase k rezignaci. Funkcionář totiž přirovnal způsob, jakým klub kritizuje rozhodčí, k propagandistickým metodám nacistického Německa. Informovala o tom agentura AP.
Tebas: Připomíná to nacistické metody
Real v klubové televizi pravidelně zveřejňuje sestřihy údajných chyb rozhodčích nominovaných na nadcházející zápasy „Bílého baletu". Tebas to na sociálních sítích připodobnil k metodám nacistického ministra propagandy Josepha Goebbelse.
„Real Madrid má celý orchestr svých hlásných trub. Scénář je vždy stejný: vybrat situace, které se mu hodí, opakovat údajné křivdy, vyvolávat pochybnosti a označovat nepřátele. Připomíná to propagandistické metody, které používal Goebbels," napsal Tebas.
Real žádá rezignaci
Madridský klub v reakci vyzval činovníka k odstoupení. „Javier Tebas svým opakovaným chováním prokazuje nedostatek neutrality, respektu a nestrannosti, bez nichž nemůže svou funkci řádně vykonávat," uvedl v prohlášení.
Real požadoval Tebasův odchod už v září poté, co předseda ligy kritizoval výhrady klubu vůči rozhodčím po porážce 1:2 s Atléticem Madrid. Na údajné poškozování týmu ze strany sudích si opakovaně stěžoval také trenér José Mourinho.
Real v prohlášení rovněž zopakoval kritiku Tebase za nečinnost v kauze Barcelony. Katalánský celek čelí vyšetřování kvůli podezřelým platbám bývalému funkcionáři komise rozhodčích španělského fotbalového svazu.