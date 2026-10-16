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Šéf La Ligy přirovnal chování Realu Madrid k nacistům. Klub žádá jeho rezignaci

Šéf La Ligy Javier Tebas
Šéf La Ligy Javier TebasZdroj: Reuters
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ČTK, iSport.cz
La Liga
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  • Real Madrid oficiálně vyzval předsedu španělské ligy Javiera Tebase k rezignaci kvůli jeho kontroverznímu vyjádření.

  • Tebas na sociálních sítích přirovnal kritiku rozhodčích v klubové televizi Realu k propagandistickým metodám Josepha Goebbelse.

  • Madridský klub označil funkcionářovo chování za zaujaté a zároveň připomněl jeho pasivitu v kauze podezřelých plateb Barcelony.

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Real Madrid znovu vyzval předsedu španělské fotbalové ligy Javiera Tebase k rezignaci. Funkcionář totiž přirovnal způsob, jakým klub kritizuje rozhodčí, k propagandistickým metodám nacistického Německa. Informovala o tom agentura AP.

Tebas: Připomíná to nacistické metody

Real v klubové televizi pravidelně zveřejňuje sestřihy údajných chyb rozhodčích nominovaných na nadcházející zápasy „Bílého baletu". Tebas to na sociálních sítích připodobnil k metodám nacistického ministra propagandy Josepha Goebbelse.

„Real Madrid má celý orchestr svých hlásných trub. Scénář je vždy stejný: vybrat situace, které se mu hodí, opakovat údajné křivdy, vyvolávat pochybnosti a označovat nepřátele. Připomíná to propagandistické metody, které používal Goebbels," napsal Tebas.

Real žádá rezignaci

Madridský klub v reakci vyzval činovníka k odstoupení. „Javier Tebas svým opakovaným chováním prokazuje nedostatek neutrality, respektu a nestrannosti, bez nichž nemůže svou funkci řádně vykonávat," uvedl v prohlášení.

Real požadoval Tebasův odchod už v září poté, co předseda ligy kritizoval výhrady klubu vůči rozhodčím po porážce 1:2 s Atléticem Madrid. Na údajné poškozování týmu ze strany sudích si opakovaně stěžoval také trenér José Mourinho.

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Real v prohlášení rovněž zopakoval kritiku Tebase za nečinnost v kauze Barcelony. Katalánský celek čelí vyšetřování kvůli podezřelým platbám bývalému funkcionáři komise rozhodčích španělského fotbalového svazu.

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