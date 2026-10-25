El Clásico pro Real. Bílý balet loupil v Barceloně, dvěma góly rozhodl Mbappé
Barcelona prohrála v desátém kole španělské fotbalové ligy s Realem Madrid 1:2. Po devíti ligových výhrách v řadě ztratila první body, ale dál vede tabulku o dva body před Atlétikem Madrid. Real se radoval na hřišti slavného rivala poprvé od října 2023 a na třetím místě má tříbodovou ztrátu. El Clásico rozhodl dvěma góly Francouz Kylian Mbappé.
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V předvečer udělování Zlatého míče se na Camp Nou potkali dva vážní uchazeči o prestižní cenu domácí Yamal a Mbappé, který se štěstím otevřel skóre. Obránce Martín ve 41. minutě ve snaze odvrátit centr trefil holeň francouzského kanonýra a od ní se míč odrazil do sítě. Yamal mohl rychle odpovědět, ale svou šanci nevyužil.
Angličan Bellingham, který poslední výhru Realu v Barceloně před dvěma lety režíroval dvěma góly, měl i tentokrát velkou šanci. Ale spolupráce s Mbappém se zadrhla.
Hostům chyběl Brazilec Vinícius Júnior, který si odpykává trest za vyloučení, a belgický brankář Courtois, jehož vyřadila ze hry chřipka. Jeho náhradník Ukrajinec Lunin dlouho držel čisté konto.
Až v 62. minutě ho po rozehraném rohovém kopu překonal nejlepší ligový střelec Brazilec Raphinha svým třináctým gólem v La Lize. Jenže tři minuty před koncem Mbappé využil ideální přihrávku střídajícího Camavingy a do odkryté branky dal svůj jedenáctý gól v soutěži.
Letáček jen na lavičce
Bilbao rozdrtilo Getafe 4:0 a po pěti kolech ukončilo čekání na výhru. Hosté venku prohráli i pátý ligový zápas bez vstřelené branky. Getafe v minulé sezoně vyhrálo oba vzájemné duely, ale nyní má nejslabší útok z celé La Ligy. V deseti zápasech vstřelilo pouhých pět branek a venku ještě ani jednu.
Na další porážce měl hlavní podíl Berenguer, který se nejprve trefil z přímého kopu a pak připravil další tři branky. Hosté dohrávali v deseti bez vyloučeného Martína. Brankář Jiří Letáček má sice v Getafe dres s číslem jedna, ale opět byl jen na lavičce.
Celta Vigo se pyšní nejlepší obranou ve španělské lize a potvrdila to i v zápase s Betisem Sevilla, jemuž dovolila jen dvě střely na branku a jednu do břevna. Sama ale má také problémy se zakončením, a tak bezbranková remíza nikoho nepřekvapila.
Real Sociedad si po čtvrtečních šesti gólech v síti Lilleströmu v Evropské lize připsal čtvrtou výhru v domácí soutěži po sobě, když zdolal Levante 2:1. Tři body zařídili Islanďan Óskarsson a Turrientes, pro něhož to byl první gól v La Lize, v níž hraje už šestým rokem. Baskický tým, který v lednu přivítá Viktorii Plzeň, si v tabulce upevnil páté místo.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Barcelona
|10
|9
|0
|1
|40:11
|27
|2
Atlético
|10
|8
|1
|1
|20:8
|25
|3
Real
|10
|8
|0
|2
|25:10
|24
|4
Real Betis
|10
|6
|2
|2
|16:14
|20
|5
Real Sociedad
|10
|6
|1
|3
|19:18
|19
|6
Sevilla
|9
|4
|2
|3
|14:16
|14
|7
Bilbao
|9
|3
|3
|3
|12:9
|12
|8
Celta Vigo
|10
|2
|6
|2
|10:7
|12
|9
Alavés
|10
|3
|3
|4
|14:11
|12
|10
Villarreal
|10
|3
|3
|4
|15:14
|12
|11
La Coruňa
|10
|2
|5
|3
|13:13
|11
|12
CA Osasuna
|9
|3
|2
|4
|10:18
|11
|13
Santander
|10
|3
|2
|5
|15:26
|11
|14
Levante
|10
|2
|4
|4
|16:19
|10
|15
Elche
|10
|2
|4
|4
|14:17
|10
|16
Vallecano
|9
|2
|3
|4
|12:20
|9
|17
Getafe
|10
|2
|3
|5
|5:15
|9
|18
Espanyol
|10
|2
|2
|6
|12:14
|8
|19
Valencia
|10
|1
|3
|6
|7:17
|6
|20
Málaga
|10
|0
|5
|5
|7:19
|5
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