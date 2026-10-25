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El Clásico pro Real. Bílý balet loupil v Barceloně, dvěma góly rozhodl Mbappé

El Clásico ovládli fotbalisté Realu Madrid
El Clásico ovládli fotbalisté Realu MadridZdroj: ČTK / AP / Joan Monfort
El Clásico ovládli fotbalisté Realu Madrid
El Clásico ovládli fotbalisté Realu Madrid
El Clásico ovládli fotbalisté Realu Madrid
El Clásico ovládli fotbalisté Realu Madrid
El Clásico ovládli fotbalisté Realu Madrid
El Clásico ovládli fotbalisté Realu Madrid
El Clásico ovládli fotbalisté Realu Madrid
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ČTK, iSport.cz
La Liga
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Barcelona prohrála v desátém kole španělské fotbalové ligy s Realem Madrid 1:2. Po devíti ligových výhrách v řadě ztratila první body, ale dál vede tabulku o dva body před Atlétikem Madrid. Real se radoval na hřišti slavného rivala poprvé od října 2023 a na třetím místě má tříbodovou ztrátu. El Clásico rozhodl dvěma góly Francouz Kylian Mbappé.

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V předvečer udělování Zlatého míče se na Camp Nou potkali dva vážní uchazeči o prestižní cenu domácí Yamal a Mbappé, který se štěstím otevřel skóre. Obránce Martín ve 41. minutě ve snaze odvrátit centr trefil holeň francouzského kanonýra a od ní se míč odrazil do sítě. Yamal mohl rychle odpovědět, ale svou šanci nevyužil.

Angličan Bellingham, který poslední výhru Realu v Barceloně před dvěma lety režíroval dvěma góly, měl i tentokrát velkou šanci. Ale spolupráce s Mbappém se zadrhla.

Hostům chyběl Brazilec Vinícius Júnior, který si odpykává trest za vyloučení, a belgický brankář Courtois, jehož vyřadila ze hry chřipka. Jeho náhradník Ukrajinec Lunin dlouho držel čisté konto.

Až v 62. minutě ho po rozehraném rohovém kopu překonal nejlepší ligový střelec Brazilec Raphinha svým třináctým gólem v La Lize. Jenže tři minuty před koncem Mbappé využil ideální přihrávku střídajícího Camavingy a do odkryté branky dal svůj jedenáctý gól v soutěži.

Letáček jen na lavičce

Bilbao rozdrtilo Getafe 4:0 a po pěti kolech ukončilo čekání na výhru. Hosté venku prohráli i pátý ligový zápas bez vstřelené branky. Getafe v minulé sezoně vyhrálo oba vzájemné duely, ale nyní má nejslabší útok z celé La Ligy. V deseti zápasech vstřelilo pouhých pět branek a venku ještě ani jednu.

Na další porážce měl hlavní podíl Berenguer, který se nejprve trefil z přímého kopu a pak připravil další tři branky. Hosté dohrávali v deseti bez vyloučeného Martína. Brankář Jiří Letáček má sice v Getafe dres s číslem jedna, ale opět byl jen na lavičce.

Celta Vigo se pyšní nejlepší obranou ve španělské lize a potvrdila to i v zápase s Betisem Sevilla, jemuž dovolila jen dvě střely na branku a jednu do břevna. Sama ale má také problémy se zakončením, a tak bezbranková remíza nikoho nepřekvapila.

Real Sociedad si po čtvrtečních šesti gólech v síti Lilleströmu v Evropské lize připsal čtvrtou výhru v domácí soutěži po sobě, když zdolal Levante 2:1. Tři body zařídili Islanďan Óskarsson a Turrientes, pro něhož to byl první gól v La Lize, v níž hraje už šestým rokem. Baskický tým, který v lednu přivítá Viktorii Plzeň, si v tabulce upevnil páté místo.

#TýmZVRPSkóreB
1Barcelona1090140:1127
2Atlético1081120:825
3Real1080225:1024
4Real Betis1062216:1420
5Real Sociedad1061319:1819
6Sevilla942314:1614
7Bilbao933312:912
8Celta Vigo1026210:712
9Alavés1033414:1112
10Villarreal1033415:1412
11La Coruňa1025313:1311
12CA Osasuna932410:1811
13Santander1032515:2611
14Levante1024416:1910
15Elche 1024414:1710
16Vallecano923412:209
17Getafe102355:159
18Espanyol1022612:148
19Valencia101367:176
20Málaga100557:195
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