Starý dobrý Mourinho! Výhru v El Clásicu slavil na kolenou, pak si rýpl do novinářů
- Fotbalisté Realu Madrid v ostře sledovaném El Clásicu porazili Barcelonu 2:1.
Triumf hostů zařídil dvěma góly útočník Kylian Mbappé.
Náskok Barcelony v tabulce La Ligy se ztenčil na pouhé dva body.
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Bleskurychle vyběhl z lavičky, aby poklekl k postranní čáře, dvakrát zapumpoval pěstí a jízlivě vyplázl jazyk. Rozhodující trefa Kyliana Mbappého v nedělním El Clásicu dostala kouče Josého Mourinha do totální euforie. Portugalec si vítězství 2:1 nad odvěkým rivalem náležitě užíval. „Barcelona po přestávce výrazně přidala, ale my jsme zůstali klidní a organizovaní,“ zdůrazňoval trenér Realu Madrid.
Trenérovo déjà vu
Bylo to jako přes kopírák. Mourinhova oslava rozdílového gólu Kyliana Mbappého nápadně připomínala jeho radost z roku 2012, kdy slavil vítězný gól Cristiana Ronalda v Lize mistrů proti Manchesteru City. Ostatně grimasy třiašedesátiletého kouče během utkání s Barcelonou se staly hitem internetu.
Portugalec byl spokojený právem, jeho Real Madrid totiž vyhrál na půdě největšího rivala 2:1. O oba góly hostů se postaral Mbappé. „Jsem velmi šťastný. Každý ví, jak rád střílím branky a pomáhám tím mužstvu. Nejdůležitější je ale vítězství. Věřím, že tento úspěch dodá celému týmu obrovské sebevědomí,“ líčil francouzský bombarďák.
Real nebyl aktivnější, ale rozhodně efektivnější. Mourinho připravil pro své mužstvo prakticky dokonalou taktiku. Důslednou defenzivou omezil jakýkoliv prostor pro kreativní hráče Barcelony. Poklonu mu za to vyjádřil i Iker Casillas. „Boj o titul žije. Výborně, Real Madrid! Velmi dobrá Mourinhova taktika,“ smekl legendární brankář na sociální síti X.
Mbappé: Pět vítězství nic neznamená
Po rozpačitém rozjezdu sezony, kdy hvězdami nabitý „Bílý balet“ prohrál na Betisu i Atlétiku Madrid, vyhrál páté utkání v řadě. Navázal tak na cenné skalpy Villarrealu, Sevilly, AS Řím a Lipska.
„Pro Real Madrid neznamená pět vítězství vůbec nic. Musíme pokračovat v nastoleném trendu, protože každý jednotlivý zápas chceme vyhrát. V Barceloně jsme vyslali dobrý signál, ale nesmíme si myslet, že sezona už skončila. Příští týden v Santanderu musíme předvést stejnou intenzitu,“ měl jasno Mbappé.
Hrdinou duelu byl kromě něj i brankář Andrij Lunin. Ten se dostal do akce jen díky absenci Thibauta Courtoise, kterého skolila chřipka. „Nikdo se mě na Lunina nezeptal, ale kdybychom kvůli jeho chybám prohráli, hned první otázka by směřovala na něj,“ rýpl si Mourinho směrem k novinářům.
„Řekl jsem mu jen to, že netrénuje proto, aby seděl na lavičce. Odchytal velmi vyrovnaný a klidný zápas. Máme nejlepšího brankáře na světě, ale tentokrát nikdo z nás neplakal, že Thibaut nehrál. Tým drží pevně pohromadě,“ chválil uznávaný kouč.
Neexistují výmluvy, věděl Flick
Barcelonský náskok v čele španělské LaLigy se naopak ztenčil na dva body, druhé zůstává Atlétiko. „Chyběla nám lehkost a svěžest. Uplynulé týdny po zápase s Betisem nebyly jednoduché. Strávit tři hodiny v letadle v Seville, vrátit se na hotel a následně cestovat do Paříže... Je toho opravdu hodně,“ povzdechl si trenér Barcelony Hansi Flick po prvních ztrátách v sezoně. V týdnu prohrál jeho celek 2:4 s PSG a poté i s Realem Madrid.
„Po těchto porážkách neexistují výmluvy. Přesně ale vím, v čem se musíme zlepšit. Nemám žádné obavy, protože k fotbalu a sportu i prohry patří. Dvě porážky v řadě jsou příliš mnoho jak pro mě, tak pro všechny fanoušky Barcelony. Obzvlášť v El Clásicu nechceme prohrávat,“ doplnil Flick.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Barcelona
|10
|9
|0
|1
|40:11
|27
|2
Atlético
|10
|8
|1
|1
|20:8
|25
|3
Real
|10
|8
|0
|2
|25:10
|24
|4
Real Betis
|10
|6
|2
|2
|16:14
|20
|5
Real Sociedad
|10
|6
|1
|3
|19:18
|19
|6
Sevilla
|9
|4
|2
|3
|14:16
|14
|7
Bilbao
|9
|3
|3
|3
|12:9
|12
|8
Celta Vigo
|10
|2
|6
|2
|10:7
|12
|9
Alavés
|10
|3
|3
|4
|14:11
|12
|10
Villarreal
|10
|3
|3
|4
|15:14
|12
|11
La Coruňa
|10
|2
|5
|3
|13:13
|11
|12
CA Osasuna
|9
|3
|2
|4
|10:18
|11
|13
Santander
|10
|3
|2
|5
|15:26
|11
|14
Levante
|10
|2
|4
|4
|16:19
|10
|15
Elche
|10
|2
|4
|4
|14:17
|10
|16
Vallecano
|9
|2
|3
|4
|12:20
|9
|17
Getafe
|10
|2
|3
|5
|5:15
|9
|18
Espanyol
|10
|2
|2
|6
|12:14
|8
|19
Valencia
|10
|1
|3
|6
|7:17
|6
|20
Málaga
|10
|0
|5
|5
|7:19
|5
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