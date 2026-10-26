Předplatné

Starý dobrý Mourinho! Výhru v El Clásicu slavil na kolenou, pak si rýpl do novinářů

José Mourinho se na konci El Clásica vrátil ke své ikonické oslavě
José Mourinho se na konci El Clásica vrátil ke své ikonické oslavěZdroj: Koláž Jiří Bejček / iSport
José Mourinho si výhru na Camp Nou užil
José Mourinho si výhru na Camp Nou užil
El Clásico ovládli fotbalisté Realu Madrid
El Clásico ovládli fotbalisté Realu Madrid
El Clásico ovládli fotbalisté Realu Madrid
El Clásico ovládli fotbalisté Realu Madrid
El Clásico ovládli fotbalisté Realu Madrid
18
Fotogalerie
Daniel Fekets
La Liga
Vstoupit do diskuse (2)
  • Fotbalisté Realu Madrid v ostře sledovaném El Clásicu porazili Barcelonu 2:1.

  • Triumf hostů zařídil dvěma góly útočník Kylian Mbappé.

  • Náskok Barcelony v tabulce La Ligy se ztenčil na pouhé dva body.

Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně

Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.

Preferujte nás

Bleskurychle vyběhl z lavičky, aby poklekl k postranní čáře, dvakrát zapumpoval pěstí a jízlivě vyplázl jazyk. Rozhodující trefa Kyliana Mbappého v nedělním El Clásicu dostala kouče Josého Mourinha do totální euforie. Portugalec si vítězství 2:1 nad odvěkým rivalem náležitě užíval. „Barcelona po přestávce výrazně přidala, ale my jsme zůstali klidní a organizovaní,“ zdůrazňoval trenér Realu Madrid.

Trenérovo déjà vu

Bylo to jako přes kopírák. Mourinhova oslava rozdílového gólu Kyliana Mbappého nápadně připomínala jeho radost z roku 2012, kdy slavil vítězný gól Cristiana Ronalda v Lize mistrů proti Manchesteru City. Ostatně grimasy třiašedesátiletého kouče během utkání s Barcelonou se staly hitem internetu.

Portugalec byl spokojený právem, jeho Real Madrid totiž vyhrál na půdě největšího rivala 2:1. O oba góly hostů se postaral Mbappé. „Jsem velmi šťastný. Každý ví, jak rád střílím branky a pomáhám tím mužstvu. Nejdůležitější je ale vítězství. Věřím, že tento úspěch dodá celému týmu obrovské sebevědomí,“ líčil francouzský bombarďák.

Real nebyl aktivnější, ale rozhodně efektivnější. Mourinho připravil pro své mužstvo prakticky dokonalou taktiku. Důslednou defenzivou omezil jakýkoliv prostor pro kreativní hráče Barcelony. Poklonu mu za to vyjádřil i Iker Casillas. „Boj o titul žije. Výborně, Real Madrid! Velmi dobrá Mourinhova taktika,“ smekl legendární brankář na sociální síti X.

Mbappé: Pět vítězství nic neznamená

Po rozpačitém rozjezdu sezony, kdy hvězdami nabitý „Bílý balet“ prohrál na Betisu i Atlétiku Madrid, vyhrál páté utkání v řadě. Navázal tak na cenné skalpy Villarrealu, Sevilly, AS Řím a Lipska.

„Pro Real Madrid neznamená pět vítězství vůbec nic. Musíme pokračovat v nastoleném trendu, protože každý jednotlivý zápas chceme vyhrát. V Barceloně jsme vyslali dobrý signál, ale nesmíme si myslet, že sezona už skončila. Příští týden v Santanderu musíme předvést stejnou intenzitu,“ měl jasno Mbappé.

Hrdinou duelu byl kromě něj i brankář Andrij Lunin. Ten se dostal do akce jen díky absenci Thibauta Courtoise, kterého skolila chřipka. „Nikdo se mě na Lunina nezeptal, ale kdybychom kvůli jeho chybám prohráli, hned první otázka by směřovala na něj,“ rýpl si Mourinho směrem k novinářům.

„Řekl jsem mu jen to, že netrénuje proto, aby seděl na lavičce. Odchytal velmi vyrovnaný a klidný zápas. Máme nejlepšího brankáře na světě, ale tentokrát nikdo z nás neplakal, že Thibaut nehrál. Tým drží pevně pohromadě,“ chválil uznávaný kouč.

Neexistují výmluvy, věděl Flick

Barcelonský náskok v čele španělské LaLigy se naopak ztenčil na dva body, druhé zůstává Atlétiko. „Chyběla nám lehkost a svěžest. Uplynulé týdny po zápase s Betisem nebyly jednoduché. Strávit tři hodiny v letadle v Seville, vrátit se na hotel a následně cestovat do Paříže... Je toho opravdu hodně,“ povzdechl si trenér Barcelony Hansi Flick po prvních ztrátách v sezoně. V týdnu prohrál jeho celek 2:4 s PSG a poté i s Realem Madrid.

„Po těchto porážkách neexistují výmluvy. Přesně ale vím, v čem se musíme zlepšit. Nemám žádné obavy, protože k fotbalu a sportu i prohry patří. Dvě porážky v řadě jsou příliš mnoho jak pro mě, tak pro všechny fanoušky Barcelony. Obzvlášť v El Clásicu nechceme prohrávat,“ doplnil Flick.

#TýmZVRPSkóreB
1Barcelona1090140:1127
2Atlético1081120:825
3Real1080225:1024
4Real Betis1062216:1420
5Real Sociedad1061319:1819
6Sevilla942314:1614
7Bilbao933312:912
8Celta Vigo1026210:712
9Alavés1033414:1112
10Villarreal1033415:1412
11La Coruňa1025313:1311
12CA Osasuna932410:1811
13Santander1032515:2611
14Levante1024416:1910
15Elche 1024414:1710
16Vallecano923412:209
17Getafe102355:159
18Espanyol1022612:148
19Valencia101367:176
20Málaga100557:195
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (2)

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance LigaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů