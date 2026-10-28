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Mbappé způsobil obří skandál. Real Madrid pod palbou kritiky žehlí průšvih

Kylian Mbappé v El Clásicu proti Barceloně
Kylian Mbappé v El Clásicu proti BarceloněZdroj: ČTK / AP / Joan Monfort
Kylian Mbappé přišel o čínské sponzory
Kylian Mbappé v El Clásicu proti Barceloně
Kylian Mbappé přišel o čínské sponzory
Kylian Mbappé v El Clásicu proti Barceloně
Kylian Mbappé v El Clásicu proti Barceloně
Kylian Mbappé v El Clásicu proti Barceloně
Kylian Mbappé v El Clásicu proti Barceloně
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ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
La Liga
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  • Vedení Realu Madrid zveřejnilo oficiální omluvu Číně za výroky Kyliana Mbappého na adresu Mao Ce-tunga.

  • Francouzský reprezentant vyvolal rozruch videem o fotomontáži své tváře na těle Mao Ce-tunga, kterého označil za čínského diktátora.

  • Útočník kvůli tomu přišel minimálně o tři čínské sponzory a klub reagoval prohlášením po výtkách, že svou hvězdu nijak nenapomenul.

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Fotbalový Real Madrid se omluvil Číně za výroky své hvězdy Kyliana Mbappého, který žertoval o zakladateli Čínské lidové republiky Mao Ce-tungovi. Informoval o tom klubový web.

Rozruch vyvolalo video, na kterém francouzský reprezentant mluvil o nejvtipnějším memu, jaký kdy o sobě viděl. Šlo o fotomontáž útočníkova obličeje na těle Mao Ce-tunga, kterého Mbappé označil za „čínského diktátora“.

Real čelil kritice

Satira a žerty o Mao Ce-tungovi, který zemřel v roce 1976, jsou v Číně mimořádně citlivým tématem. Sedmadvacetiletý Mbappé kvůli tomu přišel minimálně o tři čínské sponzory, přestože se posléze omluvil. Teď se přidal také Real, který čelil kritice, že svou hvězdu nijak nenapomenul.

„Chceme se čínskému lidu omluvit za rozhořčení, které mohly nedávné výroky Kyliana Mbappého vyvolat,“ uvedl klub. „Chováme hlubokou úctu k Číně, její historii, kultuře a obyvatelům, stejně jako k milionům fanoušků, kteří Real podporují a obdivují,“ dodal.

#TýmZVRPSkóreB
1Barcelona1090140:1127
2Atlético1081120:825
3Real1080225:1024
4Real Betis1062216:1420
5Real Sociedad1061319:1819
6Sevilla1052316:1617
7Bilbao933312:912
8Celta Vigo1026210:712
9Alavés1033414:1112
10Villarreal1033415:1412
11La Coruňa1025313:1311
12CA Osasuna1032510:2011
13Santander1032515:2611
14Levante1024416:1910
15Elche 1024414:1710
16Vallecano923412:209
17Getafe102355:159
18Espanyol1022612:148
19Valencia101367:176
20Málaga100557:195
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