Mbappé způsobil obří skandál. Real Madrid pod palbou kritiky žehlí průšvih
- Vedení Realu Madrid zveřejnilo oficiální omluvu Číně za výroky Kyliana Mbappého na adresu Mao Ce-tunga.
Francouzský reprezentant vyvolal rozruch videem o fotomontáži své tváře na těle Mao Ce-tunga, kterého označil za čínského diktátora.
Útočník kvůli tomu přišel minimálně o tři čínské sponzory a klub reagoval prohlášením po výtkách, že svou hvězdu nijak nenapomenul.
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Fotbalový Real Madrid se omluvil Číně za výroky své hvězdy Kyliana Mbappého, který žertoval o zakladateli Čínské lidové republiky Mao Ce-tungovi. Informoval o tom klubový web.
Rozruch vyvolalo video, na kterém francouzský reprezentant mluvil o nejvtipnějším memu, jaký kdy o sobě viděl. Šlo o fotomontáž útočníkova obličeje na těle Mao Ce-tunga, kterého Mbappé označil za „čínského diktátora“.
Real čelil kritice
Satira a žerty o Mao Ce-tungovi, který zemřel v roce 1976, jsou v Číně mimořádně citlivým tématem. Sedmadvacetiletý Mbappé kvůli tomu přišel minimálně o tři čínské sponzory, přestože se posléze omluvil. Teď se přidal také Real, který čelil kritice, že svou hvězdu nijak nenapomenul.
„Chceme se čínskému lidu omluvit za rozhořčení, které mohly nedávné výroky Kyliana Mbappého vyvolat,“ uvedl klub. „Chováme hlubokou úctu k Číně, její historii, kultuře a obyvatelům, stejně jako k milionům fanoušků, kteří Real podporují a obdivují,“ dodal.
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|Tým
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|Skóre
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|1
Barcelona
|10
|9
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|1
|40:11
|27
|2
Atlético
|10
|8
|1
|1
|20:8
|25
|3
Real
|10
|8
|0
|2
|25:10
|24
|4
Real Betis
|10
|6
|2
|2
|16:14
|20
|5
Real Sociedad
|10
|6
|1
|3
|19:18
|19
|6
Sevilla
|10
|5
|2
|3
|16:16
|17
|7
Bilbao
|9
|3
|3
|3
|12:9
|12
|8
Celta Vigo
|10
|2
|6
|2
|10:7
|12
|9
Alavés
|10
|3
|3
|4
|14:11
|12
|10
Villarreal
|10
|3
|3
|4
|15:14
|12
|11
La Coruňa
|10
|2
|5
|3
|13:13
|11
|12
CA Osasuna
|10
|3
|2
|5
|10:20
|11
|13
Santander
|10
|3
|2
|5
|15:26
|11
|14
Levante
|10
|2
|4
|4
|16:19
|10
|15
Elche
|10
|2
|4
|4
|14:17
|10
|16
Vallecano
|9
|2
|3
|4
|12:20
|9
|17
Getafe
|10
|2
|3
|5
|5:15
|9
|18
Espanyol
|10
|2
|2
|6
|12:14
|8
|19
Valencia
|10
|1
|3
|6
|7:17
|6
|20
Málaga
|10
|0
|5
|5
|7:19
|5
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