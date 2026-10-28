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Barcelona rozzuřila Atlético, to si stěžovalo a přišel trest: pokuta 14 600 korun. Za co?

El Clásico ovládli fotbalisté Realu Madrid
El Clásico ovládli fotbalisté Realu MadridZdroj: ČTK / AP / Jose Breton
Alvarez odcházel ze hřiště za pískotu vlastních fanoušků
Julian Alvarez byl vlastními fanoušky vypískán
Julian Alvarez v zápase proti Villarrealu
Julian Alvarez přišel do hry v 66. minutě
Kylian Mbappé v El Clásicu proti Barceloně
José Mourinho si výhru na Camp Nou užil
El Clásico ovládli fotbalisté Realu Madrid
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ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
La Liga
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  • Španělský fotbalový svaz udělil Barceloně pokutu 602 eur za neoprávněné kontaktování útočníka Juliána Álvareze bez vědomí Atlética Madrid.

  • Spor začal výrokem argentinského hráče na mistrovství světa o touze hrát za Barcelonu, přestože má v Madridu smlouvu až do června 2030.

  • Álvarez čelil opakovanému pískotu vlastních příznivců a po vítězném gólu proti La Coruni se jim veřejně omluvil.

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Barcelona dostala od španělského fotbalového svazu pokutu 602 eur (zhruba 14 600 korun) za neoprávněné jednání s útočníkem Atlética Madrid Juliánem Álvarezem. Informovala o tom agentura Reuters.

Svaz katalánský klub potrestal na základě stížnosti Atlética, podle kterého Barcelona kontaktovala argentinského reprezentanta, aniž o tom madridský klub předem písemně informovala. Álvarez má v Atléticu smlouvu do června 2030.

Álvarez se omluvil: Byla to chyba

Spor o Álvareze se rozhořel během letního přestupového období poté, co na mistrovství světa prohlásil, že by si rád splnil sen a zahrál si za Barcelonu. Fanoušci Atlética mu od té doby dávali svou nelibost opakovaně najevo pískotem.

Šestadvacetiletý mistr světa z roku 2022 se příznivcům omluvil v sobotu poté, co rozhodl o výhře 1:0 nad Deportivem La Coruňa. „Byla to chyba. Chápu, proč jsou fanoušci naštvaní. Kdybych byl na jejich místě, také bych se zlobil,“ řekl Álvarez.

#TýmZVRPSkóreB
1Barcelona1090140:1127
2Atlético1081120:825
3Real1080225:1024
4Real Betis1062216:1420
5Real Sociedad1061319:1819
6Sevilla1052316:1617
7Bilbao933312:912
8Celta Vigo1026210:712
9Alavés1033414:1112
10Villarreal1033415:1412
11La Coruňa1025313:1311
12CA Osasuna1032510:2011
13Santander1032515:2611
14Levante1024416:1910
15Elche 1024414:1710
16Vallecano923412:209
17Getafe102355:159
18Espanyol1022612:148
19Valencia101367:176
20Málaga100557:195
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