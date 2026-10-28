Barcelona rozzuřila Atlético, to si stěžovalo a přišel trest: pokuta 14 600 korun. Za co?
- Španělský fotbalový svaz udělil Barceloně pokutu 602 eur za neoprávněné kontaktování útočníka Juliána Álvareze bez vědomí Atlética Madrid.
Spor začal výrokem argentinského hráče na mistrovství světa o touze hrát za Barcelonu, přestože má v Madridu smlouvu až do června 2030.
Álvarez čelil opakovanému pískotu vlastních příznivců a po vítězném gólu proti La Coruni se jim veřejně omluvil.
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Barcelona dostala od španělského fotbalového svazu pokutu 602 eur (zhruba 14 600 korun) za neoprávněné jednání s útočníkem Atlética Madrid Juliánem Álvarezem. Informovala o tom agentura Reuters.
Svaz katalánský klub potrestal na základě stížnosti Atlética, podle kterého Barcelona kontaktovala argentinského reprezentanta, aniž o tom madridský klub předem písemně informovala. Álvarez má v Atléticu smlouvu do června 2030.
Álvarez se omluvil: Byla to chyba
Spor o Álvareze se rozhořel během letního přestupového období poté, co na mistrovství světa prohlásil, že by si rád splnil sen a zahrál si za Barcelonu. Fanoušci Atlética mu od té doby dávali svou nelibost opakovaně najevo pískotem.
Šestadvacetiletý mistr světa z roku 2022 se příznivcům omluvil v sobotu poté, co rozhodl o výhře 1:0 nad Deportivem La Coruňa. „Byla to chyba. Chápu, proč jsou fanoušci naštvaní. Kdybych byl na jejich místě, také bych se zlobil,“ řekl Álvarez.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Barcelona
|10
|9
|0
|1
|40:11
|27
|2
Atlético
|10
|8
|1
|1
|20:8
|25
|3
Real
|10
|8
|0
|2
|25:10
|24
|4
Real Betis
|10
|6
|2
|2
|16:14
|20
|5
Real Sociedad
|10
|6
|1
|3
|19:18
|19
|6
Sevilla
|10
|5
|2
|3
|16:16
|17
|7
Bilbao
|9
|3
|3
|3
|12:9
|12
|8
Celta Vigo
|10
|2
|6
|2
|10:7
|12
|9
Alavés
|10
|3
|3
|4
|14:11
|12
|10
Villarreal
|10
|3
|3
|4
|15:14
|12
|11
La Coruňa
|10
|2
|5
|3
|13:13
|11
|12
CA Osasuna
|10
|3
|2
|5
|10:20
|11
|13
Santander
|10
|3
|2
|5
|15:26
|11
|14
Levante
|10
|2
|4
|4
|16:19
|10
|15
Elche
|10
|2
|4
|4
|14:17
|10
|16
Vallecano
|9
|2
|3
|4
|12:20
|9
|17
Getafe
|10
|2
|3
|5
|5:15
|9
|18
Espanyol
|10
|2
|2
|6
|12:14
|8
|19
Valencia
|10
|1
|3
|6
|7:17
|6
|20
Málaga
|10
|0
|5
|5
|7:19
|5
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