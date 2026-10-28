Španělsko zasáhla tragická nehoda, desítky mrtvých. Fotbalový program se odkládá
- Španělská fotbalová federace odložila kompletní dnešní program úvodního kola domácího poháru kvůli ranní železniční nehodě v provincii Toledo.
Ke srážce dvou vysokorychlostních vlaků došlo u obce Urda, přičemž neštěstí si vyžádalo nejméně 50 mrtvých a 179 zraněných.
Opatření se dotklo 24 naplánovaných zápasů včetně týmů jako Valencia či Betis Sevilla a nové termíny vedení oznámí v příštích dnech.
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Španělská fotbalová federace (RFEF) kvůli tragické železniční nehodě, při které v provincii Toledo zahynulo nejméně 50 lidí, odložila kompletní program dnešního prvního kola domácího poháru. Informovala o tom na webu.
V plánu dnes bylo 24 utkání, ve kterých se mimo jiné měly představit i prvoligové celky Betis Sevilla, Valencia nebo Deportivo Alavés. Náhradní termíny by měly být oznámeny v nejbližších dnech.
Fotbal nabízí pomoc
RFEF označila odložení zápasů za projev úcty a solidarity se všemi oběťmi nehody. „Celá španělská fotbalová rodina se spojuje v zármutku nad touto tragédií a nabízí úřadům pomoc při podpoře obětí,“ uvedla federace.
Ke srážce dvou vysokorychlostních vlaků došlo dnes ráno nedaleko obce Urda asi 150 km jižně od Madridu. Podle posledních zpráv při ní zahynulo nejméně 50 lidí a nejméně 179 dalších bylo zraněno.