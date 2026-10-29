Jak Mbappé narazil v Číně. Mažou ho z her a zastavili přenosy. Paradox kvůli cenzuře
Kylian Mbappé čelí mezinárodnímu bojkotu v Číně po zmínce o internetovém memu, kde byla jeho tvář spojena s Mao Ce-tungem.
- Asijská velmoc v reakci pozastavila vysílání španělské ligy, herní vývojáři mažou hráče ze simulátorů a fotbalista se musel veřejně omluvit.
- Je ale paradoxem, že lidé v Číně nemají přístup k Mbappého výroku.
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Nevinná zmínka o internetovém memu přerostla v mezinárodní diplomatický a obchodní skandál. Dva góly při nedělní výhře nad Barcelonou jsou zapomenuty, francouzská fotbalová superstar Kylian Mbappé prožívá mimořádně hořký týden. Stal se další západní celebritou na černé listině za „uražení citů čínského lidu“.
Důsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Vyjmenujme ty nejzásadnější:
- rozsáhlý bojkot sponzorů,
- stažení španělské ligy z čínského televizního vysílání,
- mazání fotbalisty z populárních videoher.
Narážka na přezdívku „diktátor“
Celá aféra odstartovala během rozhovoru pro francouzskou talk show. Hvězda Realu Madrid dostala dotaz na svůj nejoblíbenější internetový vtip. Mbappé pobaveně popsal deepfake montáž, která spojila jeho tvář s historickou postavou Mao Ce-tunga, zakladatel komunistické Číny.
„Je jich spousta, ale pobavilo mě video s jedním chlapem… myslím, že to byl čínský diktátor, a na něj dali můj obličej. Často to s kamarády používáme, když hrajeme na PlayStationu.“
Narážka odkazovala na přezdívku „diktátor“, kterou si Mbappé vysloužil ještě během angažmá v Paris Saint-Germain kvůli svému vlivu na dění v klubu.
600 milionů shlédnutí, ale uživatelé vlastně netuší
V zemi, kde vládnoucí strana stále považuje Maa za revolučního hrdinu a jakékoli zlehčování jeho odkazu je tabu, vyvolala slova okamžitou vlnu pobouření.
Reakce asijské velmoci byla blesková a nekompromisní. Čínská státní televize pozastavila vysílání celé nejvyšší španělské fotbalové ligy a Čínská fotbalová asociace zaslala Realu Madrid ostrý protest.
Téma na čínské sociální síti Weibo nasbíralo přes 600 milionů zhlédnutí, paradoxně však mnozí běžní čínští uživatelé kvůli cenzuře netuší, co se stalo.
Místní sportovní aplikace i média odmítly výrok citovat s tím, že jde o „neodpustitelnou urážku“, a situaci tak popsaly jen obecně.
Zmizí ze soupisek v počítačových hrách
Tvrdý zásah ohlásil také herní průmysl. Vývojářské giganty EA Sports a Konami oznámily, že Mbappého odstraní z čínských verzí svých fotbalových simulátorů. Hráč kompletně zmizí ze soupisek, ztratí jakoukoli propagaci a v titulech zaniknou i veškeré sběratelské karty s jeho podobiznou. Globálních verzí her na Západě by se tyto restrikce dotknout neměly.
Tváří v tvář rozsáhlým finančním ztrátám a poškození reputace následovala série omluv. „Můj komentář byl neuvážený. Nyní už chápu, že ranil mnoho lidí v Číně,“ omluvil se samotný fotbalista. Oficiální vyjádření s lítostí nad vzniklou situací vydalo vedení La Ligy i Real Madrid.
Tvůrce memu: Snad mě Mbappé nezažaluje
V epicentru dění se ocitl i původní tvůrce memu, Francouz Younes Khelifi vystupující na síti X pod přezdívkou frenchaicovers. Ten montáž Mbappého v maoistické uniformě doplněnou čínskou hudbou vytvořil už v létě 2023.
„Byl jsem jedním z prvních, kdo dělal deepfakes tohoto druhu. Vůbec jsem nečekal, že by to mohlo překročit francouzské hranice. Byla to jen legrace pro kamarády,“ přiznal Khelifi pro magazín So Foot.
Rozsahem „Ležel jsem v posteli a říkal si, co je to za šílenství. Vzbudil jsem se a zjistil, že jsem způsobil diplomatický incident a skončil na titulní straně L’Équipe. Mbappého je mi trochu líto, nikdo v tom neměl zlý úmysl, ale mělo to obrovské následky. Jen doufám, že mě jeho právníci nezažalují – to by mě finančně zruinovalo.“
Mbappé se tak stává dalším varováním pro západní sportovce a firmy, jak riskantní a nákladné může být narazit na politické mantinely současné Číny.