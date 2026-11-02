Čína kvůli Mbappého vtipu přestala vysílat Real Madrid, nepomohla ani omluva
Fotbalová hvězda Kylian Mbappé vyvolala v Číně pořádný poprask. Francouzský útočník Realu Madrid během rozhovoru žertoval o někdejším komunistickém vůdci Mao Ce-tungovi, což vyvolalo ostrou reakci čínských médií i sponzorů. Státní televize následně pozastavila vysílání španělské La Ligy a na obrazovky nevrátila ani nedělní zápas Realu, přestože se Mbappé, klub i vedení soutěže omluvili.
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Mbappé rozpoutal v Číně bouři
Zdánlivě nevinná otázka v rozhovoru pro francouzský pořad The Bridge vyvolala mezinárodní kontroverzi. Kylian Mbappé dostal dotaz, který internetový obrázek s jeho podobiznou ho nejvíce pobavil.
Sedmadvacetiletý útočník zmínil fotomontáž, na níž byla jeho tvář umístěna na fotografii bývalého čínského vůdce Mao Ce-tunga.
„Nějaký chlap, myslím, že je to čínský diktátor,“ popsal snímek s úsměvem.
Záznam se rychle rozšířil na čínských sociálních sítích a vyvolal vlnu kritiky. Mao Ce-tung, který stál v čele komunistické Číny od roku 1949 až do své smrti v roce 1976, zůstává v zemi mimořádně citlivým tématem.
Omluva nestačila
Na kontroverzi zareagovala společnost China Media Group (CMG), která kontroluje státní televizi CCTV. Rozhodla se pozastavit televizní přenosy španělské La Ligy a požadovala omluvu od Mbappého, Realu Madrid i vedení soutěže.
Všechny tři strany se následně omluvily. Ani to však nestačilo k okamžitému obnovení vysílání.
Nedělní utkání Realu Madrid na hřišti Racingu Santander čínská státní televize vůbec nezařadila do programu. Zápas přitom Bílý balet vyhrál 3:0 a Mbappé se v 11. minutě prosadil z pokutového kopu. Čínští televizní diváci tak jeho branku neviděli.
Podle agentury AFP nebyly na státní televizi odvysílány ani další zápasy 11. kola. Některá utkání však byla dostupná prostřednictvím internetové platformy Migu.
CMG už omluvy vzala na vědomí, zatím ale neoznámila, kdy vysílání obnoví.
Zasáhla i La Liga
Kontroverze má pro francouzského reprezentanta také finanční důsledky. Spolupráci s ním ukončily čínské společnosti Mengniu, Milkground a výrobce nápojů Dongpeng.
Mbappé se mezitím veřejně omluvil v několika jazycích.
„Má poznámka byla neuvážená a nyní chápu, že zranila mnoho lidí v Číně i čínské komunity po celém světě. Omlouvám se všem, kterých se má slova dotkla,“ uvedl.
Do řešení situace se zapojil také prezident La Ligy Javier Tebas, který jednal s čínským velvyslancem ve Španělsku. Čínu označil za strategického partnera soutěže a zdůraznil, že jediný incident by neměl poškodit dlouholeté vztahy.
Podobný konflikt přitom světový sport už zažil. V roce 2019 čínská televize přerušila vysílání zápasů NBA po vyjádření tehdejšího manažera Houston Rockets Daryla Moreyho na podporu protestů v Hongkongu.
Zda bude mít Mbappého vtip podobně dlouhou dohru, zatím není jasné. Pro vedení španělské ligy ale představuje nepříjemný problém na jednom z největších sportovních trhů světa.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Barcelona
|11
|10
|0
|1
|46:12
|30
|2
Atlético
|11
|9
|1
|1
|22:8
|28
|3
Real
|11
|9
|0
|2
|28:10
|27
|4
Real Betis
|11
|7
|2
|2
|18:15
|23
|5
Real Sociedad
|11
|6
|1
|4
|20:20
|19
|6
Sevilla
|11
|5
|2
|4
|17:19
|17
|7
Bilbao
|10
|4
|3
|3
|14:10
|15
|8
Villarreal
|11
|3
|3
|5
|15:15
|12
|9
Celta Vigo
|11
|2
|6
|3
|10:10
|12
|10
Alavés
|11
|3
|3
|5
|15:17
|12
|11
Vallecano
|10
|3
|3
|4
|15:20
|12
|12
Getafe
|11
|3
|3
|5
|8:16
|12
|13
La Coruňa
|10
|2
|5
|3
|13:13
|11
|14
Espanyol
|11
|3
|2
|6
|13:14
|11
|15
CA Osasuna
|10
|3
|2
|5
|10:20
|11
|16
Santander
|11
|3
|2
|6
|15:29
|11
|17
Elche
|11
|2
|4
|5
|14:18
|10
|18
Levante
|11
|2
|4
|5
|16:21
|10
|19
Valencia
|11
|2
|3
|6
|8:17
|9
|20
Málaga
|11
|0
|5
|6
|8:21
|5
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