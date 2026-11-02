Horor ve Španělsku! Gólman brutálně sejmul soka: zástava srdce v sanitce a oživování
- Zápas Tenerife a Andorry byl předčasně ukončen za stavu 2:2.
Útočník Jesus de Miguel zkolaboval po tvrdé srážce s brankářem.
Při převozu utrpěl zástavu srdce a zůstává ve vážném stavu.
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Kvůli vážnému zranění útočníka Jesuse de Miguela se dnes nedohrálo utkání druhé španělské ligy mezi Tenerife a Andorrou. Domácí fotbalista zkolaboval po srážce s brankářem hostů Jesusem Owonoem a podle španělských médií ho při převozu do nemocnice postihla srdeční zástava. Jeho stav je vážný.
Stále je v bezvědomí
V sedmé minutě nastavení Owono vyběhl daleko z brány a při souboji o míč zřejmě trefil De Miguela kolenem do hrudníku. Útočník po kontaktu, za který brankář dostal červenou kartu, zůstal ležet bez hnutí na trávníku a hráči obou týmů okamžitě začali přivolávat lékařskou pomoc.
Po více než pětiminutovém ošetřování na hřišti byl De Miguel převezen do nemocnice. Podle médií se mu v sanitce zastavilo srdce a musel být po cestě oživován. Po hospitalizaci je jeho stav stabilní, stále je ale v bezvědomí.
Otřesení hráči obou týmů duel nedohráli. Předčasně ukončen byl za stavu 2:2.