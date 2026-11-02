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Horor ve Španělsku! Gólman brutálně sejmul soka: zástava srdce v sanitce a oživování

Brutální srážka ve druhé španělské lize Jesuse de Miguela s gólmanem
Brutální srážka ve druhé španělské lize Jesuse de Miguela s gólmanemZdroj: Koláž iSport.cz
Brutální srážka ve druhé španělské lize Jesuse de Miguela s gólmanem
Brutální srážka ve druhé španělské lize Jesuse de Miguela s gólmanem
Jesus de Miguel v dresu Tenerife
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ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
La Liga
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  • Zápas Tenerife a Andorry byl předčasně ukončen za stavu 2:2.

  • Útočník Jesus de Miguel zkolaboval po tvrdé srážce s brankářem.

  • Při převozu utrpěl zástavu srdce a zůstává ve vážném stavu.

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Kvůli vážnému zranění útočníka Jesuse de Miguela se dnes nedohrálo utkání druhé španělské ligy mezi Tenerife a Andorrou. Domácí fotbalista zkolaboval po srážce s brankářem hostů Jesusem Owonoem a podle španělských médií ho při převozu do nemocnice postihla srdeční zástava. Jeho stav je vážný.

Stále je v bezvědomí

V sedmé minutě nastavení Owono vyběhl daleko z brány a při souboji o míč zřejmě trefil De Miguela kolenem do hrudníku. Útočník po kontaktu, za který brankář dostal červenou kartu, zůstal ležet bez hnutí na trávníku a hráči obou týmů okamžitě začali přivolávat lékařskou pomoc.

Po více než pětiminutovém ošetřování na hřišti byl De Miguel převezen do nemocnice. Podle médií se mu v sanitce zastavilo srdce a musel být po cestě oživován. Po hospitalizaci je jeho stav stabilní, stále je ale v bezvědomí.

Otřesení hráči obou týmů duel nedohráli. Předčasně ukončen byl za stavu 2:2.

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