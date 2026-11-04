Gólman, jenž zavinil smrt De Miguela (†30) poprvé promluvil: Nejtěžší dny v životě
- Brankář Jesús Owono zdrceně promluvil o fatální srážce se soupeřem.
Kvůli vlně drsných urážek z vraždy si pětadvacetiletý gólman smazal instagram.
Pondělní nedohraný zápas a smrt útočníka už vyšetřuje i policie.
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Brankář FC Andorra Jesús Owono uvedl, že po tragické srážce s útočníkem Tenerife Jesúsem de Miguelem v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy prožívá nejtěžší dny v životě. Třicetiletý De Miguel po střetu zkolaboval a zemřel.
„Jen těžko hledám slova a je pro mě velice obtížné zpracovat vše, co se stalo. Cítím nesmírnou bolest ze ztráty Jesúse. V myšlenkách jsem s ním, s jeho rodinou a se všemi, kteří ho měli rádi,“ uvedl Owono v prohlášení.
Opustil sociální sítě
Pětadvacetiletý brankář si v úterý zrušil účet na instagramu, kde byl zahlcen urážkami a příspěvky, které ho označovaly za vraha.
Pondělní utkání se nedohrálo a okolnosti střetu začala vyšetřovat policie kvůli možnému usmrcení z nedbalosti.
„Vím, že vyvstane mnoho otázek, a ke všemu, co přijde, se postavím s maximální úctou. Teď nedokážu myslet na nic jiného než na Jesúse a na bolest, kterou prožíváme. Odpočívej v pokoji, Jesúsi,“ uvedl Owono. Podle španělských médií mu hrozí i dlouhý disciplinární trest.
Podpora spoluhráčů
Rodák z Rovníkové Guineje v sedmé minutě nastavení při pokusu o odkop zasáhl De Miguela kolenem do hrudníku a za zákrok dostal červenou kartu. Hráč Tenerife zůstal ležet bez hnutí na trávníku a po ošetření byl převezen do nemocnice. V sanitce ho podle médií postihla srdeční zástava a musel být oživován.
Owona se zastal spoluhráč Lautaro Spatz. „My, co ho známe, víme, jaký je to člověk, jak moc teď trpí a že by nikdy nikomu úmyslně neublížil. Ve fotbale může dojít k nešťastným událostem, ale nikoho by nenapadlo, že jedna z nich může mít tak tragické následky,“ napsal obránce Andorry na sociálních sítích.