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Gólman, jenž zavinil smrt De Miguela (†30) poprvé promluvil: Nejtěžší dny v životě

Gólman Owono od tragického střetu poprvé promluvil
Gólman Owono od tragického střetu poprvé promluvilZdroj: Koláž Jiří Bejček / iSport
Atentát vedoucí k smrti. Brankář Owono v 97. minutě brutálně trefil kolenem de Miguela do hrudi.
Brankář Owono
Jesús de Miguel leží bezvládně na hřišti po střetu s brankářem FC Andorra
Jesús de Miguel leží bezvládně na hřišti po střetu s brankářem FC Andorra
Jesús de Miguel leží bezvládně na hřišti po střetu s brankářem FC Andorra
Lidé pokládají květiny u stadionu Tenerife na památku zesnulého zesnulého hráče Jesúse de Miguela
Lidé pokládají květiny u stadionu Tenerife na památku zesnulého zesnulého hráče Jesúse de Miguela
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ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
La Liga
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  • Brankář Jesús Owono zdrceně promluvil o fatální srážce se soupeřem.

  • Kvůli vlně drsných urážek z vraždy si pětadvacetiletý gólman smazal instagram.

  • Pondělní nedohraný zápas a smrt útočníka už vyšetřuje i policie.

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Brankář FC Andorra Jesús Owono uvedl, že po tragické srážce s útočníkem Tenerife Jesúsem de Miguelem v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy prožívá nejtěžší dny v životě. Třicetiletý De Miguel po střetu zkolaboval a zemřel.

„Jen těžko hledám slova a je pro mě velice obtížné zpracovat vše, co se stalo. Cítím nesmírnou bolest ze ztráty Jesúse. V myšlenkách jsem s ním, s jeho rodinou a se všemi, kteří ho měli rádi,“ uvedl Owono v prohlášení.

Opustil sociální sítě

Pětadvacetiletý brankář si v úterý zrušil účet na instagramu, kde byl zahlcen urážkami a příspěvky, které ho označovaly za vraha.

Pondělní utkání se nedohrálo a okolnosti střetu začala vyšetřovat policie kvůli možnému usmrcení z nedbalosti.

„Vím, že vyvstane mnoho otázek, a ke všemu, co přijde, se postavím s maximální úctou. Teď nedokážu myslet na nic jiného než na Jesúse a na bolest, kterou prožíváme. Odpočívej v pokoji, Jesúsi,“ uvedl Owono. Podle španělských médií mu hrozí i dlouhý disciplinární trest.

Podpora spoluhráčů

Rodák z Rovníkové Guineje v sedmé minutě nastavení při pokusu o odkop zasáhl De Miguela kolenem do hrudníku a za zákrok dostal červenou kartu. Hráč Tenerife zůstal ležet bez hnutí na trávníku a po ošetření byl převezen do nemocnice. V sanitce ho podle médií postihla srdeční zástava a musel být oživován.

Owona se zastal spoluhráč Lautaro Spatz. „My, co ho známe, víme, jaký je to člověk, jak moc teď trpí a že by nikdy nikomu úmyslně neublížil. Ve fotbale může dojít k nešťastným událostem, ale nikoho by nenapadlo, že jedna z nich může mít tak tragické následky,“ napsal obránce Andorry na sociálních sítích.

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