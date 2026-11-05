Nadal se vrací do světa velkého sportu! Tenisová legenda míří do vedení Realu Madrid
Rafael Nadal se chystá na novou životní kapitolu. Bývalý španělský tenista a vítěz 22 grandslamových turnajů se má stát členem vedení fotbalového Realu Madrid. Slavný klub jeho nominaci oficiálně oznámil ve středu 4. listopadu, konečné slovo však ještě budou mít členové na valné hromadě.
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Real Madrid oznámil příchod Nadala do vedení
Jedna z největších tenisových legend historie se chystá vstoupit do vedení fotbalového velkoklubu. Real Madrid ve středu oznámil, že jeho správní rada schválila návrh na jmenování Rafaela Nadala novým členem klubového vedení.
Čtyřicetiletý Španěl, který během kariéry získal 22 grandslamových titulů, je dlouholetým příznivcem Bílého baletu. Nyní by se měl zapojit také do rozhodování o jeho budoucnosti.
Jeho jmenování ovšem ještě není definitivní. Návrh musí 21. listopadu schválit valná hromada delegovaných členů Realu Madrid. Pokud projde, Nadal se oficiálně stane součástí vedení klubu.
Klub pěje chválu. Nadal má pomáhat s budoucností
Real v prohlášení připomněl nejen Nadalovy sportovní úspěchy, ale také jeho osobnost a hodnoty, které podle vedení reprezentuje.
„Pro Real Madrid a všechny jeho fanoušky je nesmírnou ctí, že se osobnost takového sportovního a lidského formátu stane součástí našeho vedení a bude přispívat k současnosti i budoucnosti klubu,“ uvedl španělský velkoklub.
Nadal je čestným členem Realu a zároveň držitelem běžného klubového členství s číslem 67 778. Jeho vztah s madridským klubem i prezidentem Florentinem Pérezem je dlouhodobě velmi blízký.
Konkrétní kompetence, které by měl někdejší tenista ve vedení zastávat, zatím klub nezveřejnil.
Od tenisových triumfů do fotbalového zákulisí
Nadal během profesionální kariéry získal 92 singlových titulů, z toho rekordních 14 na Roland Garros. Dvakrát vybojoval olympijské zlato a pětkrát pomohl Španělsku k triumfu v Davis Cupu.
Po ukončení tenisové kariéry v roce 2024 se nyní může vydat zcela novým směrem.
Zatímco na kurtu patřil více než dvě desetiletí mezi největší osobnosti světového sportu, v Realu Madrid by se poprvé mohl podílet na řízení jednoho z nejslavnějších fotbalových klubů planety.