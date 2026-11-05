Poslední rozloučení s De Miguelem (†30). Na pohřeb přišli La Fuente i prezident Realu
Se španělským fotbalistou Jesúsem de Miguelem, který zemřel ve věku 30 let po střetu s brankářem soupeře v zápase druhé ligy, se ve čtvrtek rozloučily stovky lidí. Kromě rodiny na pohřeb dorazili také významní představitelé španělského fotbalu jako trenér národního týmu Luis de la Fuente nebo prezident Realu Madrid Florentino Pérez.
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Na obřadu v Navahermose, přibližně dvě hodiny jihozápadně od Madridu, dali poslední sbohem útočníkovi rodina, přátelé i osobnosti španělské kopané. „Z hloubi srdce a s upřímným soucitem vyjadřuji svou lítost a úctu. Je to nejlepší způsob, jak ukázat, že fotbal drží pohromadě,“ řekl na pohřbu trenér mistrů světa Luis de la Fuente.
Předseda asociace: Fotbal musí stát jednotně
Přidal se i předseda španělské fotbalové federace Rafael Louzán: „Děkuji všem, kteří sem přišli. Dnes bylo důležité tu být a podpořit Jesúsovu rodinu. Jde o nenahraditelnou ztrátu. Je to velmi těžký den. Fotbal musí dnes stát jednotně.“
Pro všechny, kteří se nevešli do prostor pohřebního ústavu, bylo před budovou připraveno veřejné místo k rozloučení.
Prázdnota, která nelze zaplnit
Jménem rodiny následně promluvil Manuel Hernández, který připomněl, jak hlubokou stopu po sobě třicetiletý fotbalista zanechal. „Jesús po sobě zanechává prázdnotu, kterou nelze zaplnit, ale také nesmírnou vzpomínku v nás všech, kteří jsme měli to štěstí sdílet s ním svůj život,“ uvedl.
De Miguel zemřel v úterý ráno poté, co se během utkání druhé španělské ligy mezi Andorrou a Tenerife srazil s brankářem Jesúsem Owonem. V nastaveném čase po střetu zkolaboval a následně byl v kritickém stavu převezen do nemocnice. Přes veškerou snahu lékařů se jeho stav během noci zhoršil a ráno tragicky zemřel.