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Nejvyšší možná sankce! Jaký dostal Owono trest za tragický střet s De Miguelem?

Atentát vedoucí k smrti. Brankář Owono v 97. minutě brutálně trefil kolenem de Miguela do hrudi.
Atentát vedoucí k smrti. Brankář Owono v 97. minutě brutálně trefil kolenem de Miguela do hrudi.Zdroj: x.com
Brankář Andorry Jesús Owono
Tatínek (vpravo), maminka (se šálou), sestra a manželka (s brýlemi a bílým dresem v ruce) fotbalisty De Miguela na pohřbu.
Minuta ticha za Jesúse de Miguela
Předseda španělské fotbalové federace Rafael Louzán na pohřbu De Miguela
Prezident Realu Madrid Florentino Pérez a legendární útočník Emilio Butragueño na pohřbu De Miguela
Miguelovi nejbližší nesou jeho rakev
Luis de la Fuente na pohřbu Jesúse de Miguela
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ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
La Liga
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Fotbalový brankář FC Andorra Jesús Owono dostal za zákrok v zápase druhé španělské ligy, po kterém zemřel útočník Tenerife Jesús de Miguel, trest na 12 zápasů. Podle webu mundodeportivo.com se jedná o nejvyšší možnou sankci, kterou může disciplinární komise španělského svazu v takovéto situaci udělit.

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Rodák z Rovníkové Guineje začátkem listopadu při pokusu o odkop zasáhl De Miguela kolenem do hrudníku a za zákrok v nastavení dostal červenou kartu. Třicetiletý hráč Tenerife zůstal ležet bez hnutí na trávníku a po ošetření byl převezen do nemocnice. Následující ráno zemřel po zástavě srdce a krevního oběhu.

Okolnosti střetu v nedohraném utkání vyšetřuje policie kvůli možnému usmrcení z nedbalosti. Pětadvacetiletý brankář později uvedl, že prožívá nejtěžší dny v životě. Zrušil si také účet na instagramu, kde byl zahlcen urážkami a příspěvky, které ho označovaly za vraha.

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