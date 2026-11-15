Navždy modrobílý! Fotbalisté Tenerife v slzách uctili zesnulého útočníka De Miguela (†30)
- Fotbalisté Tenerife se poprvé od tragického úmrtí útočníka Jesúse de Miguela vrátili na trávník a porazili Ceutu 2:0.
Zápas provázely silné emoce, minuta ticha i přerušená hra v 9. minutě, kdy fanoušci odhalili transparent a zazpívali nový chorál.
Brankář Andorry Jesús Owono dostal od disciplinární komise za střet s De Miguelem maximální možný trest na 12 zápasů.
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Na stadionu Heliodoro Rodríguez López šel v neděli výsledek stranou. Fotbalisté Tenerife se poprvé od tragické smrti Jesúse de Miguela vrátili na trávník. Utkání druhé nejvyšší španělské ligy s Ceutou se neslo ve znamení vzpomínek na třicetiletého útočníka.
De Miguel utrpěl 2. listopadu vážné zranění během utkání proti Andoře. Při hrozivé srážce s brankářem Jesúsem Owonem uprostřed hřiště utrpěl srdeční zástavu. Zdravotníkům se po pár minutách sice podařilo obnovit jeho životní funkce a byl převezen do nemocnice, následující ráno ale podlehl specifickému srdečnímu otřesu.
Symbolická devítka
Jedno z prvních pietních gest obstarali v neděli hosté. Výprava Ceuty zamířila ke vstupu 9 – číslu, které De Miguel nosil na dresu – kde položila kytici květin. Právě tam vznikl také mural pouličního umělce Erika Aira, který zachycuje hráče při oslavě jedné z branek, kterými v minulé sezoně pomohl Tenerife k návratu do druhé La Ligy.
Emoce doprovázely už předzápasovou rozcvičku, během které vytvořili domácí hráči pietní kruh. Před výkopem pak obě mužstva nastoupila ve speciálních dresech s číslem 9 a kapitán Endric Gallego položil na místo osudové srážky kytici bílých růží. Následovala minuta ticha a dlouhý potlesk.
Další pocta přišla během zápasu. V deváté minutě rozhodčí na 60 sekund pozastavil zápas. Na tribuně se v tu chvíli rozvinul transparent s nápisem „Jesús de Miguel 9, navždy modrobílý“ a zazněl zbrusu nový chorál na počest zesnulého útočníka. Odteď se stane pevnou součástí repertoáru tenerifských fanoušků.
Gól zalitý slzami
Ti se prvního gólu dočkali ve 40. minutě. Po rychlém protiútoku se prosadil Nacho Gil a okamžitě zamířil pro dres s devítkou. Při oslavě se neubránil slzám a dočkal se podpory a objetí svých kolegů na hřišti. Tenerife v závěru pojistilo vítězství 2:0 po rohovém kopu, první utkání po tragédii zvládlo vítězně a ukončilo sérii pěti zápasů bez výhry.
Tragédie ze začátku listopadu má už také disciplinární dohru. Brankář Andorry Jesús Owono dostal od disciplinární komise Španělské fotbalové federace trest na 12 zápasů. Jde o nejvyšší možný postih, který mohl podle současných pravidel dostat. Komise posuzovala pouze samotný zákrok, nikoliv jeho tragické následky.
Kouč: Pořád to máte v hlavě
Trenér Tenerife Álvaro Cervera připustil, že trest může ve srovnání s jinými případy působit mírně, rozhodnutí ale respektuje. „Současná pravidla nepočítají s tím, co se stalo. Myslím, že se jednoduše drželi předpisů. Může se to zdát málo, ale podle mě pravidla jinou možnost nenabízejí,“ uvedl Cervera na tiskové konferenci.
Přiznal také, že návrat na hřiště nebyl pro mužstvo jednoduchý. „Na jednu stranu se chcete vrátit k běžnému životu, zároveň ale víte, že teď už nic nebude jako dřív. Nejde to jen tak hodit za hlavu a soustředit se na práci. Pořád to máte v hlavě, neustále na to myslíte. Přesto musíme jít dál,“ dodal.