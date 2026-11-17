Trestá se čin, nebo jeho následky? Piqué nesouhlasí se stopkou pro brankáře Owona
Majitel druholigového španělského klubu FC Andorra a bývalá hvězda Barcelony Gerard Piqué nesouhlasí s dvanáctizápasovým distancem pro brankáře Jesúse Owona za zákrok, který vedl ke smrti útočníka Tenerife Jesúse de Miguela. Podle španělského fotbalového mistra světa a Evropy si Owono tak přísný trest nezaslouží, neboť při tragické situaci šlo o nešťastnou náhodu.
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Owono v zápase 2. listopadu při pokusu o odkop zasáhl De Miguela do hrudníku. Hráč Tenerife byl převezen do nemocnice, kde následující ráno po zástavě srdce a krevního oběhu zemřel. Minulý týden disciplinární komise Španělské fotbalové federace udělila Owonovi za násilné chování vedoucí k vážnému zranění nejdelší možný distanc na 12 zápasů.
„Hráči, bývalí hráči, trenéři, brankáři, ti všichni to považují za nešťastnou náhodu,“ uvedl v pondělí Gerard Piqué ve videu na sociálních sítích. „Jsem hluboce přesvědčen o tom, že udělení maximálního trestu Jesúsovi za tento čin ho dostává do situace, kterou si nezaslouží, protože nenese vinu za všechno, co se stalo,“ dodal bývalý hvězdný obránce.
Co se vlastně trestá?
Piqué poukázal na třízápasový zákaz činnosti, který dostal José Corpas z Albacete za to, že v jiném druholigovém utkání kopl nechtěně do hlavy hráče Sabadellu Quadriho Liameeda. „Quadri je naštěstí v pořádku, následky v tomto případě nebyly fatální a komise potrestala Corpase třemi zápasy. Vzhledem k tomu všemu se ptám: co se vlastně trestá, čin, nebo jeho následky?“
Pětadvacetiletý Owono po tragédii vynechal zápasy Rovníkové Guineje v kvalifikaci o postup na mistrovství Afriky. Podle Piquého není pravděpodobné, že se na hřiště vrátí hned po vypršení trestu. „Jesús bude potřebovat mnohem víc než 12 zápasů, než bude zase schopen nastoupit. Žádný trest nám Demiho (De Miguela) nevrátí,“ dodal.