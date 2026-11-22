TOP 10 Brazilců na Camp Nou: zabiják, osamělý vlk i frustrace. Raphinha za Ronaldinhem?
Od roku 1899 za Barcelonu nastoupilo 48 Brazilců. Kolik z nich Raphinha překoná? Kapitán Katalánců v této sezoně udeřil 19krát ve 14 utkáních. Za čtyři roky stihl 95 tref a 60 asistencí. Dost možná útočí na pozici druhého nejlepšího Kanárka v historii Blaugranas.
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10. Sylvinho
Antiteze hvězdných manýrů. Na Camp Nou strávil pět let (tři tituly a dvě Ligy mistrů), převážně jako záskok za Van Bronckhorsta a Erika Abidala. Fotbalový osud mu ale schoval grandiózní pointu. Když v roce 2009 Abidala vyřadily karty, musel 35letý veterán nečekaně hasit požár na levém kraji obrany ve finále Ligy mistrů proti Manchesteru United. Ustál anglický nápor, pomohl Guardiolově mašině k historickému treblu a s ušatým pohárem v náručí opustil Barcu na vrcholu.
9. Juliano Belletti
Nepatřil mezi mimozemšťany fotbalové techniky. Nenápadný bek prožil v Barceloně tři sezony a odpracoval si je téměř výhradně v defenzivě. Gólový instinkt si schoval až pro nejdůležitější chvíli novodobých klubových dějin. Ve finále Ligy mistrů proti Arsenalu v květnu 2006 naskočil jako střídající žolík. V 81. minutě si narazil s Henrikem Larssonem, naslepo prokličkoval do vápna a propálil míč mezi nohama Manuela Almunii. Po letech přiznal, že původně chtěl přihrát zpátky. Jenže pršelo, řítil se plnou rychlostí, a tak… Bum!
8. Evaristo
Před Ronaldem, Romáriem i Ronaldinhem řádil Evaristo de Macedo. První skutečná brazilská superstar Blaugranas. Do klubu se přihnal v roce 1956 a nastřílel 105 gólů. Elegancí i tvrdostí si vysloužil postavení ikony. Nesmrtelnost mu ovšem zajistil jiný okamžik. Právě jeho gól poprvé v dějinách vyřadil z Poháru mistrů do té doby nedotknutelný Real Madrid. Pětinásobný imperátor se pakoval hned v úvodním kole.
7. Ronaldo Nazário
El Fenómeno v nejčistší a nejničivější podobě. Po vzoru Romária strávil v dresu Blaugranas jedinou sezonu. Zato skvostnou, korunovanou 47 zásahy. Na trávník vtrhla fyzická i technická anomálie. Z poloviny hřiště drtil obrany nezastavitelnými sólovými úniky. Jeho barcelonský kult však utržil ránu. Po italském intermezzu v Interu Milán se upsal úhlavnímu nepříteli a oblékl dres Realu jako jedna z tváří projektu Galácticos. Zbylo mu sice už jen jedno zdravé koleno, přesto za Bílý balet nasázel přes 100 gólů za tři roky.
6. Romário
Johan Cruyff potřeboval pro svůj Dream Team elitního zakončovatele. V létě 1993 ukázal na Romária a získal zabijáka, který skóroval z každého čtverečního centimetru. Při historické demolici Realu 5:0 v lednu 1994 naservíroval hattrick. Při první trefě vykoupal stopera Alkortu otočkou zvanou cola de vaca (kravský ocas). Oslnivý vzestup ovšem vystřídala hořkost. Po triumfu na MS 1994 si protáhl dovolenou a dojednával reklamní smlouvy. Cruyff takové manýry netoleroval. Rozvod proběhl ve zlém.
5. Raphinha
Z Leedsu přilétl jako pravé křídlo. Nejdřív mu cestu tarasil Dembélé, pak stejný post ovládl Yamal. Raphinha nezištně uhnul doleva a pod Flickem vyrostl v motor presinku, špílmachra i kapitána. Během sezony 2024/25 nakupil 34 gólů a 22 asistencí. V Lize mistrů zařídil 21 zásahů a dorovnal rekord Cristiana Ronalda. Nikdy nerezignoval. Překážkám se přizpůsobil a přerodil v univerzála. Svým umem i ryzím charakterem inspiruje nastupující generaci v čele s Yamalem a Cubarsím.
4. Rivaldo
Osamělý vlk a protipól Neymara. Neměl za zády hvězdnou suitu, uvadající tým táhl většinou sám. Zlatý míč z roku 1999 stvrdil jeho suverenitu. Katalánský kolos držel nad vodou i po traumatické dezerci Luíse Figa. Klenotem jeho éry je hattrick proti Valencii: z přímého kopu, pak z dálky a v 87. minutě (za stavu 2:2) zkrotil centr hrudí a z hranice vápna vystřihl famózní nůžky. Klubu tak dechberoucím způsobem zachránil čtvrté místo a propustku do Ligy mistrů.
3. Dani Alves
Nepostradatelný pro Guardiolu i Enriqueho. Dlouhá léta nejlepší pravý bek planety. I když obránce… To měl jen v zápise. Na trávníku fungoval jako další záložník a s Messim sdílel takřka telepatické spojení. Zosobnění totálního fotbalu, jehož dynamika drtila všechny bez rozdílu. Sportovní věhlas mu zohyzdilo obvinění ze sexuálního napadení. Odvolací soud sice v roce 2025 zrušil čtyřapůlletý trest vězení, temná skvrna na pověsti však zůstala.
2. Neymar
Fascinující i frustrující. Čtyři roky na Camp Nou tvořil s Messim a Suárezem nejničivější ofenzivní trojzubec fotbalových dějin. Sám se podílel na 164 gólech (105+59). Po argentinském géniovi měl zdědit trůn. Místo toho podlehl spalující ctižádosti a pařížským milionům. Útěk do Francie za rekordních 222 milionů eur rozpoutal zákopovou válku. Trucovitým, nedozrálým rozhodnutím uvrhl svůj odkaz do stínu.
1. Ronaldinho
Naprosto přelomový. Když v létě 2003 dorazil z PSG, Barca se utápěla v depresi. Ronaldinho změnil náladu na Camp Nou a z mužstva, které od roku 1999 marně čekalo na titul, vyčaroval španělského vládce i šampiona Ligy mistrů. Sám získal Zlatý míč. Nešlo jen o statistiky, byť 94 gólů a 71 asistencí budí respekt. Hrou elektrizoval tribuny, úsměvem pobláznil fanoušky a po hubených letech vrátil klubu vítěznou auru. Když dvakrát rozebral obranu Realu, zkoprnělé Bernabéu vstalo a tleskalo. Mladého Messiho provedl z akademie na velké pódium.