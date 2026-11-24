Kybernetický útok na La Ligu. Hackeři ukradli data fanoušků, kluby varují před podvody
- Španělská fotbalová La Liga potvrdila závažný kybernetický útok. Hackeři pronikli do digitální platformy soutěže a získali osobní údaje fanoušků několika klubů.
- K útoku došlo mezi 14. a 16. listopadem. Přesný rozsah úniku zatím není znám, případ už vyšetřuje španělská policie a zabývá se jím úřad pro ochranu osobních údajů.
- Mezi dotčené kluby patří například Real Oviedo, CD Leganés a CD Eldense. Fanoušky varují před podvodnými zprávami a pokusy o zneužití jejich identity.
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Španělský fotbal řeší nepříjemný bezpečnostní incident. Vedení La Ligy v pondělí 23. listopadu oficiálně potvrdilo, že se jedna z jeho digitálních platforem stala terčem kybernetického útoku. Neznámý pachatel získal osobní údaje registrovaných fanoušků, včetně uživatelů služeb některých klubů. Přesný počet zasažených osob zatím není znám. Případem se už zabývá policie.
Hackeři měli přístup k údajům několik dní
Podle oficiálního prohlášení La Ligy útočník pronikl do technologické platformy poskytující digitální služby fanouškům mezi 14. a 16. listopadem.
Bez oprávnění se dostal k osobním informacím registrovaných uživatelů a část z nich odcizil.
Bezpečnostní specialisté soutěže 16. listopadu identifikovali zdroj neoprávněného přístupu a přijali opatření k zastavení útoku. Následně zahájili podrobnou analýzu, jejímž cílem je zjistit, jaké informace byly skutečně kompromitovány.
„Incident se omezil na tuto platformu a nezasáhl ostatní systémy La Ligy ani průběh soutěže,“ uvedla organizace ve svém prohlášení.
Kluby varují fanoušky. Hrozí podvodné zprávy
Závažnost situace dokládají také oznámení jednotlivých španělských klubů.
Například CD Eldense potvrdil, že mezi odcizenými informacemi jsou identifikační a kontaktní údaje jeho příznivců. Podle dosavadních zjištění naopak nebyla kompromitována hesla ani bankovní a platební údaje.
Podobné upozornění vydal také Real Oviedo. Klub zdůraznil, že jeho vlastní databáze a interní systémy nebyly zasaženy. Únik se týkal platformy spravované přímo La Ligou.
Dalším klubem, který reagoval, je CD Leganés. Ten upozornil zejména na riziko podvodných e-mailů, SMS zpráv či telefonátů.
Útočníci by totiž mohli získané kontaktní informace využít k vydávání se za zástupce klubu nebo samotné soutěže a následně se pokusit od fanoušků vylákat další citlivé údaje.
Případ vyšetřuje španělská policie
La Liga incident nahlásila španělskému úřadu pro ochranu osobních údajů (AEPD) a také specializované jednotce národní policie pro boj proti kybernetické kriminalitě.
Současně posílila dohled nad digitálními službami a spolupracuje s dotčenými kluby.
Vyšetřovatelé nyní zjišťují nejen přesný rozsah úniku, ale také okolnosti neoprávněného přístupu.
Kolika fanoušků se únik týká?
To zatím zůstává největší neznámou celé kauzy. La Liga dosud nezveřejnila počet zasažených uživatelů ani kompletní seznam dotčených klubů.
Není také potvrzeno, že by získané informace už byly zveřejněny nebo zneužity k podvodům.
Kluby proto fanouškům doporučují zvýšenou opatrnost při komunikaci, která se tváří jako oficiální zpráva od La Ligy či jejich oblíbeného týmu.
Samotná fotbalová soutěž pokračuje bez omezení. Pro její vedení však bude nyní zásadní zjistit, jak rozsáhlý únik skutečně byl a jakým způsobem dokáže ochránit osobní údaje milionů příznivců španělského fotbalu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Barcelona
|13
|12
|0
|1
|51:15
|36
|2
Real
|13
|11
|0
|2
|33:11
|33
|3
Atlético
|13
|10
|1
|2
|26:10
|31
|4
Real Betis
|13
|8
|3
|2
|21:16
|27
|5
Real Sociedad
|13
|7
|1
|5
|23:23
|22
|6
Sevilla
|13
|5
|4
|4
|18:20
|19
|7
Santander
|13
|5
|2
|6
|20:32
|17
|8
Bilbao
|12
|4
|4
|4
|15:12
|16
|9
Alavés
|13
|4
|4
|5
|18:18
|16
|10
Villarreal
|13
|4
|3
|6
|19:18
|15
|11
Espanyol
|13
|4
|3
|6
|14:14
|15
|12
La Coruňa
|13
|3
|6
|4
|16:17
|15
|13
CA Osasuna
|13
|4
|3
|6
|13:23
|15
|14
Celta Vigo
|13
|2
|7
|4
|11:12
|13
|15
Levante
|13
|2
|6
|5
|17:22
|12
|16
Vallecano
|12
|3
|3
|6
|15:22
|12
|17
Valencia
|13
|3
|3
|7
|9:20
|12
|18
Getafe
|13
|3
|3
|7
|8:21
|12
|19
Elche
|13
|2
|5
|6
|15:21
|11
|20
Málaga
|13
|0
|5
|8
|9:24
|5
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