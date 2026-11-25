Simeone pokořil další rekord. V čem ho stíhají Trpišovský a další čeští trenéři?
Král současných evropských trenérů pokořil další dlouhověký rekord. Diego Simeone dovedl Atlético Madrid k výhře 3:0 nad Getafe a v La Lize si připsal triumf s pořadovým číslem 345, čímž se vyhoupl na první místo historických tabulek španělské ligy. „Obvykle nenacházím mnoho věcí, ze kterých bych měl radost, ale za tímhle stojí neuvěřitelné množství práce,“ radoval se po zápase.
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Když temperamentní kouč poprvé usedl na lavičku Atlética v sezoně 2011/12, o titul španělské ligy se jako obvykle prali Barcelona a Real Madrid. Nakonec z bitvy vyšel lépe Bílý balet a José Mourinho oslavil svůj první a zatím jediný triumf ve Španělsku.
O necelých patnáct let později není situace o mnoho jiná. První dvě příčky jako obvykle okupují dva hegemoni španělského fotbalu a po dvou letech bez trofeje se snaží na Santiago Bernabéu doručit trofej starý známý Mourinho.
Oproti Simeonemu je zde však jeden velký rozdíl: Special One stihl za oněch patnáct let procestovat Chelsea, Manchester United, Tottenham, AS Řím, Fenerbahce a Benfiku, než se vrátil zpět do Madridu. Kolega v černém obleku se z hlavního města nehnul a trpělivě budoval značku španělského klubu číslo tři.
Výsledky jeho práce hovoří jasně: s daleko movitějšími soupeři drží krok, dvakrát slavil španělský titul, dvakrát ovládl Evropskou ligu a přidal i španělský pohár. K tomu dvakrát těsně padl s nenáviděným Realem ve finále Ligy mistrů.
Čelí kritice kvůli hernímu stylu
Hra Atlétika se často zaměřuje spíš na efektivitu než efektnost, ale plody přinese spolehlivě. Vedle trofejí se také v každé ze čtrnácti sezon Simeone umístil v horní čtyřce a dostal tým do Ligy mistrů. „Neustále čelíme kritice. Existuje narativ, že chceme jenom bránit, ale 345 zápasů nevyhrajete jen bráněním. Je to vůbec možné?“ odrážel kritiku herního stylu Simeone.
Díky poctivé dlouholeté práci přeskočil v historických tabulkách španělské ligy legendárního kouče Luise Aragonése, který spojil většinu své kariéry také s Atlétikem a v La Lize odtrénoval 345 vítězných klání.
Mezi současnými trenéry pak Simeone téměř nemá konkurenci. Napříč profesionálními evropskými soutěžemi je na stejném místě delší dobu pouze Frank Schmidt, který už devatenáct let vede Heidenheim, aktuálně ve druhé německé lize. Simeone zanedlouho oslaví 15 let na lavičce „Colchoneros“.
Pro českého fanouška je pak zajímavější pohled do top 10 evropských lig, kde se objeví i tři dlouholeté tváře Chance Ligy.
Trpišovský je druhý, vysoko i další Češi
Příliš asi nepřekvapí, že hned druhé místo mezi nejdéle sloužícími trenéry drží Jindřich Trpišovský ze Slavie, který od ledna 2018 vedl „sešívané“ už do 443 soutěžních utkání.
Vysoko na seznamu svítí ještě další dvě česká jména. Pátý je mezi hlavními trenéry klokan Jaroslav Veselý, jenž vede Bohemians už bezmála pět let. Na devátém místě pak sedí teplický Zdenko Frťala.
V první desítce přitom nenajdete jediného kouče z italské, francouzské, portugalské, belgické ani nizozemské ligy. Největší důvěru dávají podle tohoto žebříčku kluby v Česku a Španělsku – obě země mají v elitní desítce tři zástupce.
|NEJDÉLE SLOUŽÍCÍ TRENÉŘI V TOP 10 EVROPSKÝCH LIGÁCH
|#
|TRENÉR
|KLUB
|SOUTĚŽ
|NASTOUPIL
|VE FUNKCI
|1.
|Diego Simeone
|Atlético Madrid
|La Liga (Šp.)
|23. 12. 2011
|14 let a 337 dní
|2.
|Jindřich Trpišovský
|Slavia Praha
|Chance Liga (ČR)
|1. 1. 2018
|8 let a 328 dní
|3.
|Mikel Arteta
|Arsenal
|Premier League (Ang.)
|22. 12. 2019
|6 let a 338 dní
|4.
|Manuel Pellegrini
|Real Betis
|La Liga (Šp.)
|1. 8. 2020
|6 let a 116 dní
|5.
|Jaroslav Veselý
|Bohemians
|Chance Liga (ČR)
|21. 3. 2022
|4 roky a 249 dní
|6.
|Okan Buruk
|Galatasaray
|Süper Lig (Tur.)
|1. 7. 2022
|4 roky a 147 dní
|7.
|Unai Emery
|Aston Villa
|Premier League (Ang.)
|1. 11. 2022
|4 roky a 24 dní
|8.
|José Alberto López
|Racing Santander
|La Liga (Šp.)
|13. 12. 2022
|3 roky a 347 dní
|9.
|Zdenko Frťala
|Teplice
|Chance Liga (ČR)
|6. 3. 2023
|3 roky a 264 dní
|10.
|Sebastian Hoeneß
|Stuttgart
|Bundesliga (Něm.)
|3. 4. 2023
|3 roky a 236 dní
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Barcelona
|13
|12
|0
|1
|51:15
|36
|2
Real
|13
|11
|0
|2
|33:11
|33
|3
Atlético
|13
|10
|1
|2
|26:10
|31
|4
Real Betis
|13
|8
|3
|2
|21:16
|27
|5
Real Sociedad
|13
|7
|1
|5
|23:23
|22
|6
Sevilla
|13
|5
|4
|4
|18:20
|19
|7
Santander
|13
|5
|2
|6
|20:32
|17
|8
Bilbao
|12
|4
|4
|4
|15:12
|16
|9
Alavés
|13
|4
|4
|5
|18:18
|16
|10
Villarreal
|13
|4
|3
|6
|19:18
|15
|11
Espanyol
|13
|4
|3
|6
|14:14
|15
|12
La Coruňa
|13
|3
|6
|4
|16:17
|15
|13
CA Osasuna
|13
|4
|3
|6
|13:23
|15
|14
Celta Vigo
|13
|2
|7
|4
|11:12
|13
|15
Levante
|13
|2
|6
|5
|17:22
|12
|16
Vallecano
|12
|3
|3
|6
|15:22
|12
|17
Valencia
|13
|3
|3
|7
|9:20
|12
|18
Getafe
|13
|3
|3
|7
|8:21
|12
|19
Elche
|13
|2
|5
|6
|15:21
|11
|20
Málaga
|13
|0
|5
|8
|9:24
|5
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