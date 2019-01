Darida exkluzivně o odchodech z Česka, dalším přestupu i repre pod Šilhavým | iSport.cz

V předchozích třech sezonách byl klíčovým mužem Herty, slavného klubu z německé metropole. Na podzim však Vladimír Darida naskočil pouze do šesti zápasů, víc mu zdravotní trable nedovolily. Před startem jara je ovšem zdravý a vyhlíží návrat do základní sestavy. A kdo ví, výhledově třeba i další kariérní posun o patro výš.

V bundeslize jste od podzimu 2013, kroutíte už šestou sezonu. V čem jste se za tu dobu změnil jako hráč a člověk?

„Jako hráč jsem se naučil další jazyk, což mě posunulo dál, je to příjemná věc. Ale jinak jsem se asi moc nezměnil. Jsem víceméně stejný jako předtím. A jako hráč? Bundesliga mi dala hodně po taktické a fyzické stránce.“

V čem si myslíte, že se za tu dobu změnila bundesliga?

„Hodně se vyvíjí směrem dopředu. Spousta týmů dokázala sehnat výborné hráče, má kvalitu dopředu, padá víc gólů a je to ofenzivnější. A i pro fanouška je to mnohem zábavnější.“

V podobnou dobu jako vy do Německa odešli taky Theo Gebre Selassie, Pavel Kadeřábek, Ondřej Petrák, a taky řada dalších, kteří se neprosadili. František Rajtoral, Václav Pilař či Milan Petržela, ale taky Martin Latka. Sledujete progres těch, kteří v lize zůstali?

„Sleduju kluky hodně. Když to jde, zrovna nehrajeme a běží dva, tři zápasy, vždycky si vyberu ten, ve kterém je nějaký Čech, a zaměřím se na něj a sleduju ho. Jsme v kontaktu, píšeme si před zápasem i po něm. Je to vždycky hezké, když si můžeme pokecat v češtině a trochu to nějak zhodnotit, jak se komu daří v klubu.“

Zdá se, že v posledních pár letech se ty odchody mladých českých hráčů do zahraničí trochu zastavily. Čím si to vysvětlujete?

„Myslím, že je to i tím, že hodně českých týmů si hráče drží a nechce je pouštět. Vidím to třeba na Patriku Hrošovském v Plzni. Viktorka si ho drží, a i když měl nějaké nabídky, nepustila ho. Totéž s Krmenčíkem. A když se podívám na Spartu a Slavii, ty hodně posilují a snaží se mít co nejvíc hráčů a udržet si je. Myslím, že i z tohoto pohledu je pro hráče těžší se dostat do zahraničí. Kluby mají finance na to, aby hráče nemusely prodávat.“

Velký rozhovor s Vladimírem Daridou: Chci zkusit ještě jeden přestup. Jako Rosický se necítím Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Vám se během působení v Německu začalo přezdívat „plíce bundesligy“. Co na tohle označení říkáte?

„Přijal jsem to dobře. Je to něco, co ke mně patří, k mému stylu hry. Líbilo se mi, že si někdo všiml, že pro tým odvedu spoustu práce.“

Kdy jste poprvé začal vnímat, že máte kondičně výjimečné dispozice?

„Úplně přesně nevím, bylo to někdy na základce.