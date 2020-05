Hušbauera štve situace Drážďan: Slíbili řešit jednotlivce a celý tým je v karanténě | iSport.cz

Kontroly v posledních dvou týdnech v Dynamu odhalily tři nakažené hráče a celý tým byl krátce před restartem ligy umístěn do karantény, přestože původní plán na obnovení soutěží s něčím takovým nepočítal. Hušbauer ani další český záložník ve službách posledního celku tabulky Ondřej Petrák mezi nakaženými nejsou.

„Ondra říkal, že byl v šoku, já bych použil ostřejší slova. Byl jsem hodně naštvanej. Slíbili, že když se někdo nakazí, tak půjde do karantény jen ten dotyčný a týmu se týkat nebude. A najednou jsme v karanténě celý tým,“ řekl v rozhovoru s ČTK Hušbauer.

Bývalý záložník Sparty nebo Slavie je navíc přesvědčený, že do stejné situace se může dostat jakýkoliv jiný tým, takže si nedokáže představit regulérní dokončení soutěže. „Budeme čtrnáct dní v karanténě a pak budeme potřebovat další dva týdny tréninku na hřišti,“ uvedl Hušbauer.

„Navíc hrajeme o záchranu, takže pro nás je nereálné, aby soutěž pokračovala. Budeme minimálně měsíc mimo hru, ostatní týmy budou mít třeba tři kola do konce a my teprve budeme začínat? Nevím, jak to chtějí udělat, aby byla soutěž regulérní a všichni měli stejné šance. Jediné, co mě napadá, je to ukončit,“ prohlásil.

O osudu Drážďan by mohlo být jasno ve středu, kdy budou o situaci jednat kluby druhé bundesligy. „Tam se asi rozhodne. Netuším, jestli ostatní kluby přijmou nějakou dohodu. Nedokážu si představit, že nám po čtrnácti dnech v karanténě řeknou: 'Příští víkend hrajete'. Vždyť jsme teprve měli dva společné tréninky,“ řekl Hušbauer.

Podle něj klub nic nepodcenil a přísně dodržoval všechna opatření. „Trénovali jsme po skupinkách, dodržovali rozestupy, každý den nám měřili teplotu, v kabině jsme byli maximálně ve čtyřech a ve sprše ve dvou. Po tréninku jsme museli hned jezdit domů a každé tři čtyři dny nás testovali. Všichni udělali maximum, ale nakažení se i tak objevili a dopadlo to, jak to dopadlo,“ uvedl.

Hušbauer navíc žije v nejistotě, co s ním bude v nadcházející sezoně. V Drážďanech totiž do konce června hostuje ze Slavie. „Štve mě to, ale teď nikdo neví, co bude. Jestli se bude hrát, nebo ne. Už bych chtěl vědět, co se mnou bude v létě, jestli zůstanu, nebo se vrátím do Slavie,“ prohlásil.