Skandál! Trenéra Augsburgu rozčílil "VAR od Kolína", hrozí mu další trest | iSport.cz

„Pro mě je to nepochopitelné, co jsme viděli. To můžeme s videorozhodčím rovnou přestat. Je to skandál. Takhle to nejde. Tady jde o ligovou záchranu a sedí tam někdo, kdo bydlí třicet kilometrů od Kolína,“ zlobil se Herrlich na videosudího Guida Winkmanna. Ten přitom žije podle magazínu Kicker ve skutečnosti asi 90 kilometrů od Kolína nad Rýnem. „Jasnější už ta penalta být nemohla. Ani jeden z těch obránců nešel po míči. Jeden ho trefil do nohy a druhý ho stahoval za ruku,“ řekl kouč Augsburgu, který nastoupil bez českých krajánků. Brankář Tomáš Koubek s obráncem Markem Suchým zůstali mezi náhradníky, Jan Morávek nebyl v nominaci na zápas.

Herrlich může v případě trestu od vedení soutěže chybět týmu v některém ze závěrečných čtyř kol. Přitom zmeškal už restart bundesligy po koronavirové pauze, protože si došel koupit zubní pastu a porušil karanténu.

Jeho slovům o skandálu se podivil jiný bývalý reprezentační útočník Fredi Bobic, který s Herrlichem hrával za Dortmund. „Byl to chybný verdikt, ale žádný skandál. Doufám, že bude mít tu slušnost se omluvit,“ řekl v televizním rozhovoru mistr Evropy z roku 1996 a člen vedení Eintrachtu Frankfurt.

Augsburg v neděli kopal penaltu v prvním poločase po faulu brankáře Timo Horna, který však pokus Floriana Niederlechnera zneškodnil. V 85. minutě poslal Kolín do vedení Anthony Modeste krátce po svém příchodu na hřiště, domácím zajistil alespoň bod dvě minuty před koncem normální hrací doby Philipp Max. Kolín tak udržel na jedenáctém místě tabulky tříbodový náskok na Augsburg.