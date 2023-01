České jaro v bundeslize: Schick a Král řeší zranění. A debut může čekat...

Video se připravuje ... V pátek se po dlouhé pauze vrací německá bundesliga. Na podzim do ní naskočilo celkem šest českých reprezentantů. Jaká je jejich aktuální situace? Brankáři Tomáš Koubek a Jiří Pavlenka mají zcela jinou roli. Patrik Schick s Alexem Králem budou zase svým týmům minimálně v úvodu jara chybět kvůli zranění. A pozor! Může dojít na zajímavý debut, ve Wolfsburgu je totiž do akce připravený teprve 18letý český záložník.

Tomáš Koubek 30 let

brankář

Augsburg

4. sezona v I. bundeslize Na podzim:

4 zápasy

9 inkasovaných gólů

0 vychytaných nul

Průměrná známka podle Kickeru*: 3,00 Celkově:

28 zápasů

60 inkasovaných gólů

4 vychytané nuly V Augsburgu prožívá z osobního hlediska těžké časy. Pokud je zdravý polský konkurent Rafal Gikiewicz, nemá šanci chytat. Je vysoce pravděpodobné, že jarní boje o záchranu uvidí jen z lavičky náhradníků. Na podzim zasáhl do čtyř ligových duelů, ani jeden Augsburg nevyhrál. Koubkovi se nevedlo ani v přípravě. Před týdnem dostal čtyři branky od Wolfsburgu, předtím za poločas dva od Ferencvárose. *Hodnocení magazínu Kicker na podzim: 1 – nejlepší, 6 nejhorší

Jiří Pavlenka 30 let

Brankář

Werder Brémy

5. sezona v I. bundeslize Na podzim:

15 zápasů

26 inkasovaných gólů

3 vychytané nuly

Průměrná známka podle Kickeru: 3,04 Celkově:

150 zápasů

237 inkasovaných gólů

28 vychytaných nul V brance Brém je dlouhodobě jasnou jedničkou. Dominantní pozici si upevnil v průběhu podzimní části, kdy spolehlivými výkony udržel Werder ve středu tabulky, s čímž se úplně nepočítalo. Bylo by velkým překvapením, kdyby člen české reprezentace nestál v brance v sobotním zápase na trávníku Kolínu nad Rýnem. V generálce vychytal čisté konto proti Schalke.

Patrik Schick 26 let

útočník

Leverkusen

3. sezona v I. bundeslize Na podzim:

11 zápasů

2 góly

0 asistencí

Průměrná známka podle Kickeru: 4,60 Celkově:

67 zápasů

35 gólů

7 asistencí Úmorné zranění třísel nepustí českého superstřelce do akce. Na úvodní jarní start si bude muset pár týdnů počkat. Podle aktuálních zpráv, tedy pokud vše půjde podle plánu, by mohl být do měsíce schopen akce. Schickův stav se radikálně zlepšil po pražské návštěvě profesora Pavla Koláře v Centru pohybové medicíny. Na podzim spálil řadu tutovek. Až se vrátí, Leverkusen od něj čeká mnohem přesnější koncovku. Nicméně salvu čtyřiadvaceti branek z minulé sezony téměř jistě nezopakuje.

Adam Hložek 20 let

útočník

Leverkusen

1. sezona v I. bundeslize Na podzim i celkově:

13 zápasů

1 gól

3 asistence

Průměrná známka podle Kickeru: 4,28 Má poměrně solidní šanci objevit se v základní sestavě v nedělní vstupní partii jara proti Mönchengladbachu. Od léta udělal výrazný progres ve fyzické připravenosti. Nemá problém s tempem hry, s rychlostí, s orientací v klíčových ofenzivních zónách. Už na konci podzimu patřil mezi hráče, na které trenér Xabi Alonso sázel. Mezi úvodní jedenáctkou se objevil i v generálce s Kodaní. Úkol číslo jedna? Zlepšit produktivitu, respektive lépe nakládat se šancemi. Jeden podzimní gól je málo.

Alex Král 24 let

záložník

Schalke 04

1. sezona v I. bundeslize Na podzim i celkově:

12 zápasů

0 gólů

1 asistence

Průměrná známka podle Kickeru: 3,55 Přesně tohle nepotřeboval. Poté, co se během podzimu celkem složitě dostával do sestavy Schalke, strávil zimní přestávku na marodce. Podle německých zdrojů má problémy s vyhřezlou ploténkou. Návrat do děje je velmi nejistý. Minimálně v prvních týdnech jara bude střed pole S04 bez českého elementu.

Pavel Kadeřábek 30 let

obránce

Hoffenheim

8. sezona v I. bundeslize Na podzim:

13 zápasů

1 gól

0 asistencí

Průměrná známka podle Kickeru: 3,86 Celkově:

190 zápasů

9 gólů

25 asistencí Páni, tenhle vysoce ceněný universál se v Hoffenheimu řítí osmou sezonou! A pořád má co říct. Dokonce by rád už tak ohromující číslo zaokrouhlil na kulatých deset. Během podzimu vynechal jen dvě utkání. V přípravě toho sice moc neodehrál, generálku dokonce sledoval z lavičky, ale pište si, že do věcí budoucích promluví.