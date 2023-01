ONLINE: Gladbach - Leverkusen. Hložek je v základu, Schick zraněný

Před zimní pauzou ožili. Fotbalisté Bayeru Leverkusen si v posledních zápasech připsali tři výhry v řadě a výrazně se vyhoupli tabulkou vzhůru. Znovu do akce jdou dnes, kdy hrají proti Mönchengladbachu. Český reprezentant Adam Hložek nastoupí v základní sestavě, zato Patrika Schicka vyřadily ze hry problémy s tříslem. Jak si svěřenci kouče Xabiho Alonsa povedou? Utkání sledujte ONLINE na webu iSport.cz.

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Omlin – Lainer, Itakura, Elvedi, Binsibajní – Weigl, Koné – J. Hofmann, Kramer (C), Pléa – Ngoumou. Hosté: Hrádecký (C) – Kossounou, Tapsoba, Hincapié – Frimpong, Palacios, Andrich, Bakker – Diaby, Adli – Hložek. Náhradníci Domácí: Wolf, Neuhaus, Scally, Herrmann, Netz, Olschowsky, Stindl, Friedrich, Jantschke Hosté: Azmún, Lomb, Tah, Demirbay, Sinkgraven, Wirtz, Amiri, Bellarabi, Hudson-Odoi, Luňov Rozhodčí Osmers – Kempter, Siewer Stadion Stadion im BORUSSIA-PARK, Mönchengladbach

Dortmund ovládl přestřelku s Augsburgem a díky gólům střídajících hráčů zvítězil 4:3. Po úspěšné léčbě rakoviny varlat nastoupil za Borussii i útočník Sébastien Haller, který po hodině hry nahradil na hřišti talentovaného Youssoufu Moukoka.

Dortmund vstoupil do utkání lépe a ve 30. minutě šel do vedení, když Bellingham přesnou střelou zpoza vápna překonal Gikiewicze. Hosté vyrovnali ve 40. minutě, po chybě Schlotterbecka v rozehrávce skóroval Maier. Německý stoper svou chybu odčinil o dvě minuty později, kdy hlavičkou vrátil domácím vedení. Do šaten se přesto šlo za remízového stavu, protože v první minutě nastavení vyrovnal lobem Demirovič.

V druhém dějství byli aktivnější hosté, tlak však v gól nepřetavili. Do vedení šli domácí, v 75. minutě se prosadil střídající Bynoe-Gittens. Vedení Dortmundu vydrželo pouze dvě minuty, jelikož Čolina svým prvním dotykem po příchodu na hřiště zápas vyrovnal. Hektickou pasáž utkání dokončil Reyna, jenž minutu po Čolinově gólu krásnou střelou z voleje rozhodl.

Německá fotbalová liga - 16. kolo

Dortmund - Augsburg 4:3

Branky: 29. Bellingham, 42. Schlotterbeck, 75. Bynoe-Gittens, 78. Reyna - 40. Maier, 45.+1 Demirovič, 77. Čolina