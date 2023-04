ONLINE: Leverkusen - Frankfurt. Bitva o pozici v TOP 6, Hložek i Schick mimo

Kerem Demirbay poslal Leverkusen do vedení • Reuters

Fotbalisté Leverkusenu mají slušnou formu a v bundeslize vyhráli poslední čtyři zápasy. Pátou čárku mohou přidat v 27. kole na domácím hřišti proti Eintrachtu Frankfurt. A je o co hrát. Díky tříbodovému zisku se mohou dostat před dnešního soupeře a poskočit do první šestky. Uspějí? Do zápasu nenaskočí zraněný Patrik Schick ani nemocný Adam Hložek. ONLINE ze zápasu sledujte na webu iSport.cz, hraje se od 15:30.