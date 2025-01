Schick se znovu trefil, Leverkusen ale remizoval. Bayern porazil Freiburg

Leverkusen se v rámci 19. kola německé bundesligy představil na hřišti RB Lipsko. A byl u toho i Patrik Schick a opět se gólově zapsal do statistik! V 19. minutě otevřel skóre, když dorazil míč do sítě po skvělé akci Floriana Wirtze. Díky německému útočníkovi se pak hosté dostali do dvougólového vedení. To ale neudrželi, Lipsku se podařilo utkání vyrovnat na 2:2. V dalších zápasech porazil Bayern Mnichov Freiburg 2:1, Dortmund doma pouze remizoval s Brémami 2:2.