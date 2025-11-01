Bayern - Leverkusen 3:0. Mnichov ve šlágru kola přejel Schicka a spol. Stuttgart je druhý
Fotbalisté Bayernu Mnichov v 9. kole bundesligy porazili Bayer Leverkusen 3:0 a jsou v čele tabulky stále bez ztráty bodu. Lipsko v přímém souboji o druhé místo zdolalo Stuttgart 3:1 a ukončilo jeho pětizápasovou vítěznou šňůru. Borussia Mönchengladbach se až v 9. kole dočkala první výhry. Na hřišti nováčka St. Pauli zvítězila 4:0 a opustila poslední příčku.
Zápas dvou posledních bundesligových mistrů byl v Mnichově nečekaně jednoznačnou záležitostí a rozhodnutí padlo už v prvním poločase. Patrik Schick se před týdnem vrátil po svalovém zranění na trávník aspoň na pár minut, dnes se poprvé po pěti týdnech objevil v základní sestavě Leverkusenu a vydržel tam 56 minut.
Hosté šli do utkání po čtyřech výhrách v řadě, ale tentokrát byli bez šance, přestože nejlepší bundesligový střelec Angličan Kane začal jen na lavičce domácích. Kanonádu v Allianz Areně, kde dal Bayern v pěti zápasech 20 branek, odstartoval Gnabry, když po úniku za obranu poslal míč do sítě mezi nohama vybíhajícího Flekkena.
Poprvé se mezi střelce zapsal Senegalec Jackson, který je v Mnichově na hostování z Chelsea. A ještě do přestávky jakékoli naděje na zvrat pohřbil vlastní gól, jehož nešťastným autorem byl francouzský obránce Badé. Mnichovský obhájce titulu nastřílel v devíti kolech 33 branek, což je bundesligový rekord, a rázně ukončil impozantní sérii Leverkusenu 37 ligových zápasů bez porážky na hřištích soupeřů, která trvala od května 2023.
Lipsko prohrálo jen v úvodním kole na hřišti Bayernu, od té doby ztratilo body pouze při remíze v Dortmundu. Hlavní postavou utkání se Stuttgartem byl osmnáctiletý Diomande. Nejprve si jeho střelu srazil do vlastní branky Chabot, druhý gól dal útočník z Pobřeží slonoviny sám. Střídající Portugalec Tomás sice hostům vykřesal naději, ale v nastavení ji uhasil třetím gólem Brazilec Cardoso.
Mönchengladbach na výhru čekal celkem 15 zápasů, nejdéle ze všech klubů v pěti elitních evropských ligách. O první tříbodový zisk v sezoně se nejvíc zasloužil bosenský útočník Tabakovič, autor úvodních dvou branek. V závěru náskok ještě zdvojnásobili Japonec Mačino a Dán Fraulo, pro oba to byl první gól po letním příchodu do klubu. St. Pauli prohrálo šestý ligový zápas v řadě.
Heidenheim je poslední
Na dno tabulky klesl Heidenheim po domácí remíze s Eintrachtem Frankfurt 1:1. Hosté v minulém ročníku vyhráli oba vzájemné zápasy při skóre 7:0, letos mají ale hodně děravou obranu. Nachytal ji gruzínský útočník Zivzivadze a byl to jeho první gól v sezoně. Dán Kristensen po přestávce alespoň odvrátil prohru favorita.
Příznivci Mohuče doma zatím moc radosti neužili, jejich tým na svém stadionu prohrál všechny čtyři zápasy. V duelu s Werderem Brémy už sahal po vítězství, gól dal Švýcar Widmer, ale čtyři minuty před koncem vyrovnal Dán Stage. Mohuč je sice v Konferenční lize zatím stoprocentní, v domácí soutěži ale už spadla na předposlední příčku.
Union Berlín hrál s Freiburgem 0:0, vstřelil sice gól, ale videorozhodčí ho zrušil kvůli ofsajdu. Alex Král nastoupil za domácí na posledních deset minut. Hosté, kteří budou jedním ze soupeřů Plzně v Evropské lize, nevyhráli pět zápasů v řadě a propadli se na 11. místo, a to ještě dva týmy za ním mají o zápas méně.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|9
|9
|0
|0
|33:4
|27
|2
Lipsko
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|3
Dortmund
|9
|6
|2
|1
|15:6
|20
|4
Stuttgart
|9
|6
|0
|3
|14:10
|18
|5
Leverkusen
|9
|5
|2
|2
|18:14
|17
|6
Frankfurt
|9
|4
|2
|3
|22:19
|14
|7
Hoffenheim
|8
|4
|1
|3
|15:13
|13
|8
Werder
|9
|3
|3
|3
|13:17
|12
|9
Köln
|8
|3
|2
|3
|12:11
|11
|10
Union Berlin
|9
|3
|2
|4
|11:15
|11
|11
Freiburg
|9
|2
|4
|3
|11:13
|10
|12
Wolfsburg
|8
|2
|2
|4
|9:13
|8
|13
Hamburger
|8
|2
|2
|4
|7:11
|8
|14
Augsburg
|9
|2
|1
|6
|12:21
|7
|15
St. Pauli
|9
|2
|1
|6
|8:18
|7
|16
Mönchengladbach
|9
|1
|3
|5
|10:18
|6
|17
Mainz
|9
|1
|2
|6
|10:17
|5
|18
Heidenheim
|9
|1
|2
|6
|8:17
|5
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup