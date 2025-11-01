Předplatné

Bayern - Leverkusen 3:0. Mnichov ve šlágru kola přejel Schicka a spol. Stuttgart je druhý

Fotbalisté Bayernu slaví gól do sítě Leverkusenu
Německo - Bundesliga
Fotbalisté Bayernu Mnichov v 9. kole bundesligy porazili Bayer Leverkusen 3:0 a jsou v čele tabulky stále bez ztráty bodu. Lipsko v přímém souboji o druhé místo zdolalo Stuttgart 3:1 a ukončilo jeho pětizápasovou vítěznou šňůru. Borussia Mönchengladbach se až v 9. kole dočkala první výhry. Na hřišti nováčka St. Pauli zvítězila 4:0 a opustila poslední příčku.

Zápas dvou posledních bundesligových mistrů byl v Mnichově nečekaně jednoznačnou záležitostí a rozhodnutí padlo už v prvním poločase. Patrik Schick se před týdnem vrátil po svalovém zranění na trávník aspoň na pár minut, dnes se poprvé po pěti týdnech objevil v základní sestavě Leverkusenu a vydržel tam 56 minut.

Hosté šli do utkání po čtyřech výhrách v řadě, ale tentokrát byli bez šance, přestože nejlepší bundesligový střelec Angličan Kane začal jen na lavičce domácích. Kanonádu v Allianz Areně, kde dal Bayern v pěti zápasech 20 branek, odstartoval Gnabry, když po úniku za obranu poslal míč do sítě mezi nohama vybíhajícího Flekkena.

Poprvé se mezi střelce zapsal Senegalec Jackson, který je v Mnichově na hostování z Chelsea. A ještě do přestávky jakékoli naděje na zvrat pohřbil vlastní gól, jehož nešťastným autorem byl francouzský obránce Badé. Mnichovský obhájce titulu nastřílel v devíti kolech 33 branek, což je bundesligový rekord, a rázně ukončil impozantní sérii Leverkusenu 37 ligových zápasů bez porážky na hřištích soupeřů, která trvala od května 2023.

Lipsko prohrálo jen v úvodním kole na hřišti Bayernu, od té doby ztratilo body pouze při remíze v Dortmundu. Hlavní postavou utkání se Stuttgartem byl osmnáctiletý Diomande. Nejprve si jeho střelu srazil do vlastní branky Chabot, druhý gól dal útočník z Pobřeží slonoviny sám. Střídající Portugalec Tomás sice hostům vykřesal naději, ale v nastavení ji uhasil třetím gólem Brazilec Cardoso.

Mönchengladbach na výhru čekal celkem 15 zápasů, nejdéle ze všech klubů v pěti elitních evropských ligách. O první tříbodový zisk v sezoně se nejvíc zasloužil bosenský útočník Tabakovič, autor úvodních dvou branek. V závěru náskok ještě zdvojnásobili Japonec Mačino a Dán Fraulo, pro oba to byl první gól po letním příchodu do klubu. St. Pauli prohrálo šestý ligový zápas v řadě.

Heidenheim je poslední

Na dno tabulky klesl Heidenheim po domácí remíze s Eintrachtem Frankfurt 1:1. Hosté v minulém ročníku vyhráli oba vzájemné zápasy při skóre 7:0, letos mají ale hodně děravou obranu. Nachytal ji gruzínský útočník Zivzivadze a byl to jeho první gól v sezoně. Dán Kristensen po přestávce alespoň odvrátil prohru favorita.

Příznivci Mohuče doma zatím moc radosti neužili, jejich tým na svém stadionu prohrál všechny čtyři zápasy. V duelu s Werderem Brémy už sahal po vítězství, gól dal Švýcar Widmer, ale čtyři minuty před koncem vyrovnal Dán Stage. Mohuč je sice v Konferenční lize zatím stoprocentní, v domácí soutěži ale už spadla na předposlední příčku.

Union Berlín hrál s Freiburgem 0:0, vstřelil sice gól, ale videorozhodčí ho zrušil kvůli ofsajdu. Alex Král nastoupil za domácí na posledních deset minut. Hosté, kteří budou jedním ze soupeřů Plzně v Evropské lize, nevyhráli pět zápasů v řadě a propadli se na 11. místo, a to ještě dva týmy za ním mají o zápas méně.

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern990033:427
2Lipsko971119:1022
3Dortmund962115:620
4Stuttgart960314:1018
5Leverkusen952218:1417
6Frankfurt942322:1914
7Hoffenheim841315:1313
8Werder933313:1712
9Köln832312:1111
10Union Berlin932411:1511
11Freiburg924311:1310
12Wolfsburg82249:138
13Hamburger82247:118
14Augsburg921612:217
15St. Pauli92168:187
16Mönchengladbach913510:186
17Mainz912610:175
18Heidenheim91268:175
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup
