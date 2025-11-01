ONLINE: Bayern - Leverkusen 3:0. Mnichov ve šlágru kola drtí Schicka a spol.
Německá bundesliga pokračuje o víkendu 9. kolem. V sobotním šlágru nastupují fotbalisté Leverkusenu na hřišti ligového lídra Bayernu Mnichov. V základní sestavě je i český reprezentant Patrik Schick, který strávil většinu říjnového programu na marodce. Utkaní od 18.30 sledujte ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|8
|8
|0
|0
|30:4
|24
|2
Lipsko
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|3
Dortmund
|9
|6
|2
|1
|15:6
|20
|4
Stuttgart
|9
|6
|0
|3
|14:10
|18
|5
Leverkusen
|8
|5
|2
|1
|18:11
|17
|6
Frankfurt
|9
|4
|2
|3
|22:19
|14
|7
Hoffenheim
|8
|4
|1
|3
|15:13
|13
|8
Werder
|9
|3
|3
|3
|13:17
|12
|9
Köln
|8
|3
|2
|3
|12:11
|11
|10
Union Berlin
|9
|3
|2
|4
|11:15
|11
|11
Freiburg
|9
|2
|4
|3
|11:13
|10
|12
Wolfsburg
|8
|2
|2
|4
|9:13
|8
|13
Hamburger
|8
|2
|2
|4
|7:11
|8
|14
Augsburg
|9
|2
|1
|6
|12:21
|7
|15
St. Pauli
|9
|2
|1
|6
|8:18
|7
|16
Mönchengladbach
|9
|1
|3
|5
|10:18
|6
|17
Mainz
|9
|1
|2
|6
|10:17
|5
|18
Heidenheim
|9
|1
|2
|6
|8:17
|5
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup