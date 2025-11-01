Předplatné

ONLINE: Bayern - Leverkusen 3:0. Mnichov ve šlágru kola drtí Schicka a spol.

Patrik Schick v utkání na hřišti Bayernu Mnichov
Fotbalisté Bayernu slaví gól do sítě Leverkusenu
Český útočník Patrik Schick v dresu Leverkusenu proti Kodani v Lize mistrů
Německo - Bundesliga
Německá bundesliga pokračuje o víkendu 9. kolem. V sobotním šlágru nastupují fotbalisté Leverkusenu na hřišti ligového lídra Bayernu Mnichov. V základní sestavě je i český reprezentant Patrik Schick, který strávil většinu říjnového programu na marodce. Utkaní od 18.30 sledujte ONLINE na webu iSport. 

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern880030:424
2Lipsko971119:1022
3Dortmund962115:620
4Stuttgart960314:1018
5Leverkusen852118:1117
6Frankfurt942322:1914
7Hoffenheim841315:1313
8Werder933313:1712
9Köln832312:1111
10Union Berlin932411:1511
11Freiburg924311:1310
12Wolfsburg82249:138
13Hamburger82247:118
14Augsburg921612:217
15St. Pauli92168:187
16Mönchengladbach913510:186
17Mainz912610:175
18Heidenheim91268:175
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup
