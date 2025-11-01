Předplatné

ONLINE: Bayern - Leverkusen. Nastoupí navrátilec Schick do šlágru v Mnichově?

Německo - Bundesliga
Německá bundesliga pokračuje o víkendu 9. kolem. V sobotním šlágru nastupují fotbalisté Leverkusenu na hřišti ligového lídra Bayernu Mnichov. V základní sestavě by se mohl po objevit i český reprezentant Patrik Schick, který strávil většinu říjnového programu na marodce. Utkaní od 18.30 sledujte ONLINE na webu iSport. 

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern880030:424
2Dortmund962115:620
3Lipsko861116:919
4Stuttgart860213:718
5Leverkusen852118:1117
6Frankfurt841321:1813
7Hoffenheim841315:1313
8Köln832312:1111
9Werder832312:1611
10Union Berlin831411:1510
11Freiburg823311:139
12Wolfsburg82249:138
13Hamburger82247:118
14St. Pauli82158:147
15Augsburg921612:217
16Mainz81169:164
17Heidenheim81167:164
18Mönchengladbach80356:183
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup
