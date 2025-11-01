ONLINE: Bayern - Leverkusen. Nastoupí navrátilec Schick do šlágru v Mnichově?
Německá bundesliga pokračuje o víkendu 9. kolem. V sobotním šlágru nastupují fotbalisté Leverkusenu na hřišti ligového lídra Bayernu Mnichov. V základní sestavě by se mohl po objevit i český reprezentant Patrik Schick, který strávil většinu říjnového programu na marodce. Utkaní od 18.30 sledujte ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|8
|8
|0
|0
|30:4
|24
|2
Dortmund
|9
|6
|2
|1
|15:6
|20
|3
Lipsko
|8
|6
|1
|1
|16:9
|19
|4
Stuttgart
|8
|6
|0
|2
|13:7
|18
|5
Leverkusen
|8
|5
|2
|1
|18:11
|17
|6
Frankfurt
|8
|4
|1
|3
|21:18
|13
|7
Hoffenheim
|8
|4
|1
|3
|15:13
|13
|8
Köln
|8
|3
|2
|3
|12:11
|11
|9
Werder
|8
|3
|2
|3
|12:16
|11
|10
Union Berlin
|8
|3
|1
|4
|11:15
|10
|11
Freiburg
|8
|2
|3
|3
|11:13
|9
|12
Wolfsburg
|8
|2
|2
|4
|9:13
|8
|13
Hamburger
|8
|2
|2
|4
|7:11
|8
|14
St. Pauli
|8
|2
|1
|5
|8:14
|7
|15
Augsburg
|9
|2
|1
|6
|12:21
|7
|16
Mainz
|8
|1
|1
|6
|9:16
|4
|17
Heidenheim
|8
|1
|1
|6
|7:16
|4
|18
Mönchengladbach
|8
|0
|3
|5
|6:18
|3
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup