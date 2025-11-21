Předplatné

Hoffenheim ztratil vedení s Mohučí. Hranáč s Coufalem odehráli celý zápas

Vladimír Coufal se proti St. Pauli blýskl asistencí
Vladimír Coufal se proti St. Pauli blýskl asistencí
Robin Hranáč a Vladimír Coufal se v Hoffenheimu rozehráli do velmi dobré formy
Vladimír Coufal se proti St. Pauli blýskl asistencí
Robin Hranáč v dresu Hoffenheimu
Robin Hranáč a Vladimír Coufal v utkání proti Unionu Berlín
Vladimír Coufal během své ligové premiéry v dresu Hoffenheimu
6

ČTK, iSport.cz
Německo - Bundesliga
Hoffenheim s Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem v obraně neudržel v německé fotbalové lize vedení na hřišti předposlední Mohuče a remizoval 1:1. Hosté ztratili body po čtyřech vítězstvích. V neúplné tabulce jsou dál šestí o skóre za Leverkusenem.

V sedmé minutě nastavení mohl strhnout výhru na stranu Hoffenheimu Ihlas Bebou, který poslal míč do sítě hlavou po Coufalově centru, ale gól neplatil kvůli předchozí Hranáčově hře rukou.

Hoffenheim šel do vedení v 9. minutě po vlastní brance Andrease Hancheho-Olsena. O vyrovnání se postaral v 76. minutě střídající Danny da Costa. V závěru byl vyloučen domácí Dominik Kohr za faul na Maxe Moerstedta, ale skóre už se nezměnilo.

Mohuč doma nevyhrála už jedenáctý zápas v řadě. Hoffenheim v této bundesligové sezoně venku ještě neprohrál.

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern1091035:628
2Lipsko1071220:1322
3Dortmund1063116:721
4Stuttgart1070317:1221
5Leverkusen1062224:1420
6Hoffenheim1162322:1720
7Frankfurt1052323:1917
8Werder1043315:1815
9Köln1042417:1514
10Freiburg1034313:1413
11Union Berlin1033413:1712
12Mönchengladbach1023513:199
13Hamburger102359:169
14Wolfsburg1022612:188
15Augsburg1021714:247
16St. Pauli102179:207
17Mainz1113711:196
18Heidenheim101278:235
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

