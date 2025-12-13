Předplatné

Hoffenheim - Hamburk 4:1. Coufal s Hranáčem hráli od začátku, Hložek naskočil v závěru

Vladimír Coufal v akci proti Hamburku
Vladimír Coufal v akci proti HamburkuZdroj: ČTK / Uwe Anspach
Robin Hranáč a Vladimír Coufal se v Hoffenheimu rozehráli do velmi dobré formy
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Německo - Bundesliga
Fotbalisté Hoffenheimu zvítězili v německé lize 4:1 nad Hamburkem a v neúplné tabulce se posunuli na čtvrté místo. Čeští reprezentanti Vladimír Coufal a Robin Hranáč nastoupili v základní sestavě. Hranáč odehrál v obraně celý zápas, Coufal střídal v 88. minutě. Útočník Adam Hložek do utkání naskočil stejně jako v minulém kole na hřišti Dortmundu v 80. minutě.

Hoffenheim svou čtyřgólovou porci rovnoměrně rozložil do obou poločasů. V tom prvním se nejprve prosadil hlavou Prömel, který následně asistoval obránci Kabakovi u druhé branky. Po změně stran skóroval Lemperle, jehož gólu předcházel Coufalův centr, který na střelce branky prodloužil Touré. Čtvrtou branku přidal střídající Asllani.

Hamburku se podařilo snížit v závěru, když brejkovou situaci završil gólem střídající Phillipe. Francouz pak v nastaveném čase neproměnil penaltu, u které podklouzl a překopl branku.

Eintracht Frankfurt zvítězil po čtyřech soutěžních zápasech, když porazil 1:0 Augsburg. Jedinou branku zápasu vstřelil v 68. minutě Japonec Doan. Frankfurt se posunul na páté místo neúplné tabulky. Augsburg nenavázal na vítězný debut nového kouče Manuela Bauma z minulého týdne proti Leverkusenu a je patnáctý.

St. Pauli přerušilo sérii 10 ligových kol bez výhry a porazilo 2:1 Heidenheim. Zápas rozhodl dvěma góly útočník Kaars, který se v dresu celku z Hamburku trefil dosud jen v Německém poháru. Druhý gól nizozemský fotbalista vstřelil v době, kdy St. Pauli hrálo v oslabení po vyloučení Smitha těsně před poločasem. Heidenheim se zmohl jen na snížení a v tabulce klesl na 17. místo. St. Pauli jej díky výhře a lepšímu skóre přeskočilo.

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern13121049:937
2Lipsko1492329:1629
3Dortmund1384123:1128
4Hoffenheim1482429:2026
5Frankfurt1473429:2924
6Leverkusen1372428:1923
7Stuttgart1371521:2222
8Union Berlin1453619:2318
9Köln1344522:2116
10Freiburg1344520:2216
11Mönchengladbach1444618:2216
12Werder1344518:2416
13Wolfsburg1443720:2415
14Hamburger1443715:2415
15Augsburg1441917:2813
16St. Pauli1432913:2611
17Heidenheim1432913:3011
18Mainz1313911:246
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

