Hoffenheim - Hamburk 4:1. Coufal s Hranáčem hráli od začátku, Hložek naskočil v závěru
Fotbalisté Hoffenheimu zvítězili v německé lize 4:1 nad Hamburkem a v neúplné tabulce se posunuli na čtvrté místo. Čeští reprezentanti Vladimír Coufal a Robin Hranáč nastoupili v základní sestavě. Hranáč odehrál v obraně celý zápas, Coufal střídal v 88. minutě. Útočník Adam Hložek do utkání naskočil stejně jako v minulém kole na hřišti Dortmundu v 80. minutě.
Hoffenheim svou čtyřgólovou porci rovnoměrně rozložil do obou poločasů. V tom prvním se nejprve prosadil hlavou Prömel, který následně asistoval obránci Kabakovi u druhé branky. Po změně stran skóroval Lemperle, jehož gólu předcházel Coufalův centr, který na střelce branky prodloužil Touré. Čtvrtou branku přidal střídající Asllani.
Hamburku se podařilo snížit v závěru, když brejkovou situaci završil gólem střídající Phillipe. Francouz pak v nastaveném čase neproměnil penaltu, u které podklouzl a překopl branku.
Eintracht Frankfurt zvítězil po čtyřech soutěžních zápasech, když porazil 1:0 Augsburg. Jedinou branku zápasu vstřelil v 68. minutě Japonec Doan. Frankfurt se posunul na páté místo neúplné tabulky. Augsburg nenavázal na vítězný debut nového kouče Manuela Bauma z minulého týdne proti Leverkusenu a je patnáctý.
St. Pauli přerušilo sérii 10 ligových kol bez výhry a porazilo 2:1 Heidenheim. Zápas rozhodl dvěma góly útočník Kaars, který se v dresu celku z Hamburku trefil dosud jen v Německém poháru. Druhý gól nizozemský fotbalista vstřelil v době, kdy St. Pauli hrálo v oslabení po vyloučení Smitha těsně před poločasem. Heidenheim se zmohl jen na snížení a v tabulce klesl na 17. místo. St. Pauli jej díky výhře a lepšímu skóre přeskočilo.
Bundesliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|13
|12
|1
|0
|49:9
|37
|2
Lipsko
|14
|9
|2
|3
|29:16
|29
|3
Dortmund
|13
|8
|4
|1
|23:11
|28
|4
Hoffenheim
|14
|8
|2
|4
|29:20
|26
|5
Frankfurt
|14
|7
|3
|4
|29:29
|24
|6
Leverkusen
|13
|7
|2
|4
|28:19
|23
|7
Stuttgart
|13
|7
|1
|5
|21:22
|22
|8
Union Berlin
|14
|5
|3
|6
|19:23
|18
|9
Köln
|13
|4
|4
|5
|22:21
|16
|10
Freiburg
|13
|4
|4
|5
|20:22
|16
|11
Mönchengladbach
|14
|4
|4
|6
|18:22
|16
|12
Werder
|13
|4
|4
|5
|18:24
|16
|13
Wolfsburg
|14
|4
|3
|7
|20:24
|15
|14
Hamburger
|14
|4
|3
|7
|15:24
|15
|15
Augsburg
|14
|4
|1
|9
|17:28
|13
|16
St. Pauli
|14
|3
|2
|9
|13:26
|11
|17
Heidenheim
|14
|3
|2
|9
|13:30
|11
|18
Mainz
|13
|1
|3
|9
|11:24
|6
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup