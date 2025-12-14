Překvapivá ztráta Bayernu, remizoval s posledním. Tři Češi u výhry Hoffenheimu
Lídr německé fotbalové ligy Bayern Mnichov ve 14. kole jen remizoval s poslední Mohučí 2:2. Bod favoritům v 87. minutě zachránil z penalty Harry Kane. Dortmund remizoval na hřišti Freiburgu 1:1 a bodově se dotáhl na druhé Lipsko, které v sobotu prohrálo v Berlíně s Unionem 1:3. Oba celky ztrácejí na vedoucí Bayern devět bodů. Hoffenheim zvítězil 4:1 nad Hamburkem. Čeští reprezentanti Vladimír Coufal a Robin Hranáč nastoupili v základní sestavě, Adam Hložek do utkání naskočil stejně jako v minulém kole na hřišti Dortmundu v 80. minutě.
Bayern se sice po půlhodině ujal vedení zásluhou Karla, Mohuč ale překvapila gólem do šatny. Po standardní situaci se při svém druhém bundesligovém startu premiérově prosadil osmnáctiletý polský obránce Potulski. V 67. minutě navíc domácí obrana nechala ve vápně nehlídaného I Če-songa, jenž hlavou zužitkoval přesný Bellův centr a nečekaně poslal outsidera do vedení.
Úřadující německý mistr pak těžko zdolával houževnatou obranu Mohuče a k dělbě bodů si musel pomoci penaltou, proti níž hosté vehementně protestovali. Potulski krátce přidržel Kanea za dres, anglický kanonýr jeho prohřešku využil a skácel se k zemi, načež sám penaltu proměnil. Připsal si 80. gól v bundeslize. Bayern ve 14. kole pokořil metu 50 nastřílených branek a vytvořil nový rekord soutěže.
Dortmund v prvním poločase promarnil několik šancí. V 21. minutě ještě trefil Chukwuemeka tyč, ale o deset minut později už Bensebajní zblízka prolomil bezbrankový stav. V 53. minutě však musel Bellingham ze hřiště po faulu na Treua, který se pokoušel zachytit nešikovnou přihrávku hostujícího brankáře Kobela.
Domácí využili početní převahu a našli víc prostoru k útoku. V 73. minutě Kobel sice vyrazil Suzukiho střelu na břevno, ale míč se odrazil k Hölerovi, ten jej prvním dotykem zpracoval a volejem rozhodl o dělbě bodů.
Leverkusen uspěl i bez Schicka
Hoffenheim svou čtyřgólovou porci rovnoměrně rozložil do obou poločasů. V tom prvním se nejprve prosadil hlavou Prömel, který následně asistoval obránci Kabakovi u druhé branky. Po změně stran skóroval Lemperle, jehož gólu předcházel Coufalův centr, který na střelce branky prodloužil Touré. Čtvrtou branku přidal střídající Asllani.
Hamburku se podařilo snížit v závěru, když brejkovou situaci završil gólem střídající Phillipe. Francouz pak v nastaveném čase neproměnil penaltu, u které podklouzl a překopl branku.
Leverkusen uspěl v porýnském derby i bez Schicka, jenž nedohrál středeční zápas Ligy mistrů proti Newcastlu kvůli poraněnému kotníku. Zápas proti Kolínu nad Rýnem rozhodl v 66. minutě efektním kopem škorpiona francouzský útočník Terrier. Chvíli po něm se trefil ještě poprvé v sezoně kapitán Andrich. Leverkusen vyhrál po dvou ligových porážkách a je šestý o skóre před Hoffenheimem.
Eintracht Frankfurt zvítězil po čtyřech soutěžních zápasech, porazil 1:0 Augsburg. Jedinou branku vstřelil v 68. minutě Japonec Doan. Frankfurt se posunul na páté místo neúplné tabulky. Augsburg nenavázal na vítězný debut nového kouče Manuela Bauma z minulého týdne proti Leverkusenu a je patnáctý.
St. Pauli přerušilo sérii 10 ligových kol bez výhry a porazilo 2:1 Heidenheim. Zápas rozhodl dvěma góly útočník Kaars, který se v dresu celku z Hamburku trefil dosud jen v Německém poháru. Druhý gól nizozemský fotbalista vstřelil v době, kdy St. Pauli hrálo v oslabení po vyloučení Smitha těsně před poločasem. Heidenheim se zmohl jen na snížení a v tabulce klesl na 17. místo. St. Pauli jej díky výhře a lepšímu skóre přeskočilo.
Bundesliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|14
|12
|2
|0
|51:11
|38
|2
Lipsko
|14
|9
|2
|3
|29:16
|29
|3
Dortmund
|14
|8
|5
|1
|24:12
|29
|4
Leverkusen
|14
|8
|2
|4
|30:19
|26
|5
Hoffenheim
|14
|8
|2
|4
|29:20
|26
|6
Frankfurt
|14
|7
|3
|4
|29:29
|24
|7
Stuttgart
|13
|7
|1
|5
|21:22
|22
|8
Union Berlin
|14
|5
|3
|6
|19:23
|18
|9
Freiburg
|14
|4
|5
|5
|21:23
|17
|10
Köln
|14
|4
|4
|6
|22:23
|16
|11
Mönchengladbach
|14
|4
|4
|6
|18:22
|16
|12
Werder
|13
|4
|4
|5
|18:24
|16
|13
Wolfsburg
|14
|4
|3
|7
|20:24
|15
|14
Hamburger
|14
|4
|3
|7
|15:24
|15
|15
Augsburg
|14
|4
|1
|9
|17:28
|13
|16
St. Pauli
|14
|3
|2
|9
|13:26
|11
|17
Heidenheim
|14
|3
|2
|9
|13:30
|11
|18
Mainz
|14
|1
|4
|9
|13:26
|7
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup