Lipsko - Leverkusen 1:3. Trefil se Schick! Coufal s Hranáčem udrželi nulu
Patrik Schick přispěl šestým gólem v této sezoně německé fotbalové ligy k vítězství Leverkusenu 3:1 na hřišti svého bývalého týmu Lipska, které utrpělo první domácí porážku. Bayer svého soupeře vystřídal na třetím místě. Wolfsburgu nestačil na body ani hattrick Dzenana Pejcinovice a na domácím hřišti podlehl Freiburgu 3:4. Robin Hranáč a Vladimír Coufal odehráli celý zápas v dresu Hoffenheimu, který remizoval 0:0 ve Stuttgartu.
Lipsko otevřelo skóre v 35. minutě zásluhou Schlagera, Bayer ale stihl ještě do přestávky utkání otočit. Ve 40. minutě hlavou vyrovnal Terrier. Za další čtyři minuty se po Tellově přihrávce dostal ve vápně k míči Schick, naznačením střely posadil obránce Nedeljkoviče a slabší pravou nohou se trefil pod břevno. Výsledek v závěrečném nastavení pečetil střídající Culbreath.
Podle spekulací médií to byl poslední zápas Tima Wernera v dresu Lipska. Devětadvacetiletý útočník v 79. minutě opustil trávník za velkého potlesku fanoušků. Nejlepší střelec v historii klubu v zimě podle médií přestoupí do MLS do San Jose.
Wolfsburg zásluhou Pejcinovice třikrát vedl, soupeř ale dokázal vždy vyrovnat. Ke druhé trefě mu výrazně pomohl brankář Freiburgu Atubolu, který mu ve 48. minutě přihrál při rozehrávce míč před prázdnou branku. O vítězný gól se postaral střídající útočník Scherhant. Pejcinovic se ve věku 20 let a 308 dní stal nejmladším autorem hattricku od roku 2010, kdy se v dresu Bayernu třikrát prosadil Thomas Müller (20 let a 230 dní). Pro německého mládežnického reprezentanta to byly premiérové trefy v bundeslize a zároveň první hattrick v kariéře.
Mezi střelce se zapsal také Vincenzo Grifo, jenž v 56. minutě z penalty vyrovnal na 2:2 a oslavil jubilejní 70. trefu v dresu Freiburgu, kterou překonal klubový rekord Nilse Petersena. Wolfsburg prohrál po třech zápasech a je čtrnáctý, Freiburg je o pět příček výše.
Union Berlín gólem Schäfera v 91. minutě vyhrál na hřišti Kolínu nad Rýnem 1:0 a připsal si druhé vítězství po sobě. V tabulce poskočil na osmé místo se ztrátou pěti bodů na pohárové příčky. Domácí čekají na výhru už šest zápasů a jsou jedenáctí.
Frankfurt remizoval na hřišti Hamburku 1:1, připsal si třetí ztrátu z posledních čtyř kol a ze sedmého místa ztrácí na šestý Stuttgart jeden bod.
Bundesliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|14
|12
|2
|0
|51:11
|38
|2
Dortmund
|15
|9
|5
|1
|26:12
|32
|3
Leverkusen
|15
|9
|2
|4
|33:20
|29
|4
Lipsko
|15
|9
|2
|4
|30:19
|29
|5
Hoffenheim
|15
|8
|3
|4
|29:20
|27
|6
Stuttgart
|15
|8
|2
|5
|25:22
|26
|7
Frankfurt
|15
|7
|4
|4
|30:30
|25
|8
Union Berlin
|15
|6
|3
|6
|20:23
|21
|9
Freiburg
|15
|5
|5
|5
|25:26
|20
|10
Werder
|15
|4
|5
|6
|18:28
|17
|11
Köln
|15
|4
|4
|7
|22:24
|16
|12
Mönchengladbach
|15
|4
|4
|7
|18:24
|16
|13
Hamburger
|15
|4
|4
|7
|16:25
|16
|14
Wolfsburg
|15
|4
|3
|8
|23:28
|15
|15
Augsburg
|15
|4
|2
|9
|17:28
|14
|16
St. Pauli
|14
|3
|2
|9
|13:26
|11
|17
Heidenheim
|14
|3
|2
|9
|13:30
|11
|18
Mainz
|14
|1
|4
|9
|13:26
|7
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup