Předplatné

Lipsko - Leverkusen 1:3. Trefil se Schick! Coufal s Hranáčem udrželi nulu

Patrik Schick se postaral o vítězný gól Leverkusenu proti Lipsku
Patrik Schick se postaral o vítězný gól Leverkusenu proti LipskuZdroj: Profimedia.cz
Patrik Schick se postaral o vítězný gól Leverkusenu proti Lipsku
Patrik Schick se postaral o vítězný gól Leverkusenu proti Lipsku
Robin Hranáč v utkání Hoffenheimu proti Stuttgartu
Robin Hranáč v utkání Hoffenheimu proti Stuttgartu
Vladimír Coufal v utkání Hoffenheimu proti Stuttgartu
Vladimír Coufal v utkání Hoffenheimu proti Stuttgartu
7
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Německo - Bundesliga
Vstoupit do diskuse (2)

Patrik Schick přispěl šestým gólem v této sezoně německé fotbalové ligy k vítězství Leverkusenu 3:1 na hřišti svého bývalého týmu Lipska, které utrpělo první domácí porážku. Bayer svého soupeře vystřídal na třetím místě. Wolfsburgu nestačil na body ani hattrick Dzenana Pejcinovice a na domácím hřišti podlehl Freiburgu 3:4. Robin Hranáč a Vladimír Coufal odehráli celý zápas v dresu Hoffenheimu, který remizoval 0:0 ve Stuttgartu.

Lipsko otevřelo skóre v 35. minutě zásluhou Schlagera, Bayer ale stihl ještě do přestávky utkání otočit. Ve 40. minutě hlavou vyrovnal Terrier. Za další čtyři minuty se po Tellově přihrávce dostal ve vápně k míči Schick, naznačením střely posadil obránce Nedeljkoviče a slabší pravou nohou se trefil pod břevno. Výsledek v závěrečném nastavení pečetil střídající Culbreath.

Podle spekulací médií to byl poslední zápas Tima Wernera v dresu Lipska. Devětadvacetiletý útočník v 79. minutě opustil trávník za velkého potlesku fanoušků. Nejlepší střelec v historii klubu v zimě podle médií přestoupí do MLS do San Jose.

Wolfsburg zásluhou Pejcinovice třikrát vedl, soupeř ale dokázal vždy vyrovnat. Ke druhé trefě mu výrazně pomohl brankář Freiburgu Atubolu, který mu ve 48. minutě přihrál při rozehrávce míč před prázdnou branku. O vítězný gól se postaral střídající útočník Scherhant. Pejcinovic se ve věku 20 let a 308 dní stal nejmladším autorem hattricku od roku 2010, kdy se v dresu Bayernu třikrát prosadil Thomas Müller (20 let a 230 dní). Pro německého mládežnického reprezentanta to byly premiérové trefy v bundeslize a zároveň první hattrick v kariéře.

Mezi střelce se zapsal také Vincenzo Grifo, jenž v 56. minutě z penalty vyrovnal na 2:2 a oslavil jubilejní 70. trefu v dresu Freiburgu, kterou překonal klubový rekord Nilse Petersena. Wolfsburg prohrál po třech zápasech a je čtrnáctý, Freiburg je o pět příček výše.

Union Berlín gólem Schäfera v 91. minutě vyhrál na hřišti Kolínu nad Rýnem 1:0 a připsal si druhé vítězství po sobě. V tabulce poskočil na osmé místo se ztrátou pěti bodů na pohárové příčky. Domácí čekají na výhru už šest zápasů a jsou jedenáctí.

Frankfurt remizoval na hřišti Hamburku 1:1, připsal si třetí ztrátu z posledních čtyř kol a ze sedmého místa ztrácí na šestý Stuttgart jeden bod.

Bundesliga 2025/2026

LIVE
--Detail
LIVE
20Detail
LIVE
00Detail
LIVE
11Detail
LIVE
00Detail
LIVE
34Detail
LIVE
01Detail
LIVE
13Detail
LIVE
--Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern14122051:1138
2Dortmund1595126:1232
3Leverkusen1592433:2029
4Lipsko1592430:1929
5Hoffenheim1583429:2027
6Stuttgart1582525:2226
7Frankfurt1574430:3025
8Union Berlin1563620:2321
9Freiburg1555525:2620
10Werder1545618:2817
11Köln1544722:2416
12Mönchengladbach1544718:2416
13Hamburger1544716:2516
14Wolfsburg1543823:2815
15Augsburg1542917:2814
16St. Pauli1432913:2611
17Heidenheim1432913:3011
18Mainz1414913:267
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (2)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů