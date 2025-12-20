ONLINE: Lipsko - Leverkusen 1:2. Trefil se Schick! Coufal s Hranáčem udrželi nulu
V 15. kole fotbalové bundesligy se do sestavy Leverkusenu proti Lipsku vrací Patrik Schick. Čeští reprezentanti Robin Hranáč a Vladimír Coufal odehráli celý zápas v dresu Hoffenheimu, který remizoval 0:0 ve Stuttgartu. V závěru do utkání naskočil i další Čech Adam Hložek. Wolfsburgu nestačil na body ani hattrick Dzenana Pejcinovice a na domácím hřišti podlehl Freiburgu 3:4. Pro dvacetiletého mládežnického reprezentanta Německa to byly premiérové trefy v bundeslize a zároveň první hattrick v kariéře. Všechna utkání nejvyšší německé soutěže sledujte ONLINE.
Wolfsburg zásluhou Pejcinovice třikrát vedl, soupeř ale dokázal vždy vyrovnat. Ke druhé trefě mu výrazně pomohl brankář Freiburgu Atubolu, který mu ve 48. minutě přihrál při rozehrávce míč před prázdnou branku. O vítězný gól se postaral střídající útočník Scherhant. Pejcinovic se ve věku 20 let a 308 dní stal nejmladším autorem hattricku od roku 2010, kdy se v dresu Bayernu třikrát prosadil Thomas Müller (20 let a 230 dní).
Mezi střelce se zapsal také Vincenzo Grifo, jenž v 56. minutě z penalty vyrovnal na 2:2 a oslavil jubilejní 70. trefu v dresu Freiburgu, kterou překonal klubový rekord Nilse Petersena. Wolfsburg prohrál po třech zápasech a je čtrnáctý, Freiburg je o pět příček výše.
Union Berlín gólem Schäfera v 91. minutě vyhrál na hřišti Kolínu nad Rýnem 1:0 a připsal si druhé vítězství po sobě. V tabulce poskočil na osmé místo se ztrátou pěti bodů na pohárové příčky. Domácí čekají na výhru už šest zápasů a jsou jedenáctí.
Frankfurt remizoval na hřišti Hamburku 1:1, připsal si třetí ztrátu z posledních čtyř kol a ze sedmého místa ztrácí na šestý Stuttgart jeden bod.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|14
|12
|2
|0
|51:11
|38
|2
Dortmund
|15
|9
|5
|1
|26:12
|32
|3
Lipsko
|14
|9
|2
|3
|29:16
|29
|4
Hoffenheim
|15
|8
|3
|4
|29:20
|27
|5
Leverkusen
|14
|8
|2
|4
|30:19
|26
|6
Stuttgart
|15
|8
|2
|5
|25:22
|26
|7
Frankfurt
|15
|7
|4
|4
|30:30
|25
|8
Union Berlin
|15
|6
|3
|6
|20:23
|21
|9
Freiburg
|15
|5
|5
|5
|25:26
|20
|10
Werder
|15
|4
|5
|6
|18:28
|17
|11
Köln
|15
|4
|4
|7
|22:24
|16
|12
Mönchengladbach
|15
|4
|4
|7
|18:24
|16
|13
Hamburger
|15
|4
|4
|7
|16:25
|16
|14
Wolfsburg
|15
|4
|3
|8
|23:28
|15
|15
Augsburg
|15
|4
|2
|9
|17:28
|14
|16
St. Pauli
|14
|3
|2
|9
|13:26
|11
|17
Heidenheim
|14
|3
|2
|9
|13:30
|11
|18
Mainz
|14
|1
|4
|9
|13:26
|7
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup