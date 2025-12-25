Hložek o zranění: Spadl jsem na hubu. Repre? Byly výkony, na které se těžko dívalo
Jakmile utnul zhruba pětiměsíční pauzu kvůli zranění, ulevilo se mu. Přesto Adam Hložek (23) při hodnocení končícího roku 2025 velmi zvážněl. „Byl pro mě zatím nejtěžší v kariéře,“ řekl ofenzivní hráč Hoffenheimu v rozhovoru pro Ligu naruby. „Doufám, že další bude rozhodně lepší, třeba i s účastí na mistrovství světa,“ poznamenal český reprezentant.
Hoffenheim prohrál na začátku prosince bundesligové utkání na hřišti Dortmundu (0:2), a stejně na sociálních sítích sdílel příspěvek v pozitivním duchu. Adam Hložek odehrál první minuty od operace. „Endlich!“ napsal pod něj kamarád a spoluhráč z reprezentace Patrik Schick. V překladu do češtiny to znamená: „Konečně!“
„Jsem rád, že jsem zpátky,“ řekl Hložek v rozhovoru pro Ligu naruby. „Čekal jsem sice rychlejší návrat, ale doktoři to trochu brzdili, byli víc opatrní, protože jsem měl stejné zranění už podruhé za poslední rok,“ přidal 23letý hráč, který detailně popsal těžké období, zhodnotil formu Hoffenheimu, reprezentační výkony i šance při březnové baráži o postup na mistrovství světa.
Kontrolní otázka: Nic vás nebolí?
„Momentálně se cítím dobře, zdravotně jsem v pořádku. I když naposledy v červnu na tiskovce před reprezentací jsem taky říkal, že jsem v pohodě, bez bolesti a po prvním tréninku jsem ji začal cítit. Tak to nechci zakřiknout.“
To musíte raději zaklepat.
(ťuká do stolu) „Teď sbírám nějaké minuty na hřišti, protože zápasovou kondici nenatrénujete. Postupně se dostávám do tempa.“
Je cíl, abyste načasoval formu na konec března, kdy národní tým odstartuje baráž o postup na mistrovství světa?
„S Hoffenheimem začínáme jarní část už jedenáctého ledna, takže zápasů bude do březnového srazu docela dost. V první řadě se chci dostat do základní sestavy v klubu a pak můžu přemýšlet nad tím, jestli budu nominovaný do reprezentace. Musím si o to říct výkony, potom bude záležet na trenérovi, jestli mě povolá.“
Manažer Pavel Nedvěd a předseda asociace David Trunda hledali k národnímu týmu zahraniční jména. Dokážete si představit, že přijedete na sraz a trenérem nebude Čech?
„Určitě si to dokážu představit, protože máme hodně hráčů v zahraničí. Samozřejmě pro někoho by šlo asi o problém.“
V čem konkrétně?
„V