Čvančara v Turecku končí: Agent popsal situaci s penězi. Zůstane v Mönchengladbachu?
První zprávy přišly už na začátku týdne, teď je to oficiální. Tomáš Čvančara se po nepovedeném půl roce v tureckém Antalyasporu vrací zpět do Mönchengladbachu, protože mu od klubu opakovaně nepřišla výplata. „V posledních měsících nedostával peníze a zároveň neměl prostor ani na hřišti,“ potvrdil důvody hráčův agent David Nehoda.
Původně měl v Turecku strávit celou sezonu, ale tato štace končí o šest měsíců dřív, než jaký byl plán. Vysokému útočníkovi Antalyaspor dlužil peníze, takže poslal oficiální stížnost k FIFA, a jelikož do 15 dnů od jejího podání klub dlužnou částku nevyrovnal, mohl podle pravidel mezinárodní fotbalové federace odejít. Podle informací iSportu mu turecká strana dluží tři měsíční platy.
„Tomáš dal v Turecku výpověď, protože mu Antalyaspor nevyplácel mzdu a vrací se do Mönchengladbachu, kde mu začíná příprava 2. ledna. Uvidíme, co bude dál,“ sdělil Sportu Nehoda.
Pro Antalyaspor přitom nejde o zcela novou situaci. Ze stejného důvodu rozvázal s klubem smlouvu už v minulém roce kosovský fotbalista Zymer Bytyqi.
Jelikož jde o rozvázání smlouvy o hostování, musí Čvančara alespoň zahájit zimní přípravu v mateřském klubu, což už oznámil také Mönchengladbach. „Můžeme potvrdit, že Tomášův kontrakt v Turecku byl ukončen. Očekáváme, že s námi začne trénovat 2. ledna,“ řekl sportovní ředitel Rouven Schröder.
Kde bude hrát na jaře?
S týmem tak odletí na soustředění shodou okolností právě do turecké Antalye, kde strávil posledních několik měsíců, v nichž za tamní klub odehrál 13 utkání a vstřelil dvě branky.
Vedle zabrzděných výplat nebyl spokojený ani s herním vytížením v poslední době. V minulých pěti ligových utkáních nastoupil na hřiště jen jednou, a to přesně na pět minut. Jinak vysedával na střídačce, případně se vůbec nevešel na soupisku. Jeho opomíjení údajně mohlo souviset právě s neshodami ohledně financí.
Nyní se tedy vrací zpět do Německa, ovšem podle informací iSportu to nevypadá, že by měl v německém klubu zůstat na celou jarní část sezony, jelikož s návratem českého forvarda realizační tým nepočítal a soupiska je v současné chvíli plná.
Jako nejpravděpodobnější varianta se tak aktuálně rýsuje půlroční hostování.
Vzhledem k tomu, že se Čvančara z tureckého angažmá uvolnil až v minulých dnech, zatím údajně žádná konkrétní nabídka na stole není. Vyloučený není ani návrat po dvou a půl letech v zahraničí zpět do české ligy, kde v minulosti oblékal dres Opavy, Jablonce a Sparty.