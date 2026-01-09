Je znovu ze hry! Hložek se zranil na tréninku. Je mi ho moc líto, říká kouč
Ani nový rok pro něj nezačal šťastně. Fotbalista Adam Hložek se podle zpráv z Hoffenheimu zranil na tréninku a kvůli problémům s lýtkem nebude v následujících týdnech k dispozici. „Je mi ho moc líto,“ uvedl trenér Christian Ilzer.
Hložka provázely zdravotní problémy opakovaně po celý minulý rok, v němž naskočil pouze do devatenácti soutěžních zápasů. Naposledy se po zhruba pětiměsíční pauze vrátil do akce na začátku prosince, kdy stačil naskočit do utkání ve třech případech z lavičky.
„Momentálně se cítím dobře, zdravotně jsem v pořádku. I když naposledy v červnu na tiskovce před reprezentací jsem taky říkal, že jsem v pohodě, bez bolesti a po prvním tréninku jsem ji začal cítit. Tak to nechci zakřiknout,“ vyprávěl Hložek v nedávném rozhovoru pro Ligu naruby.
Ihned to zaťukal na zuby, ale nepomohlo to. Třiadvacetiletý ofenzivní hráč se zranil při tréninku. „Přivodil si další zranění a nebude k dispozici. V následujících dnech podstoupí další vyšetření, abychom zjistili, co ho přesně trápí,“ líčil na tiskové konferenci Ilzer.
Pro Hložka, za kterého Hoffenheim zaplatil před rokem a půl částku kolem osmnácti milionů eur, jde o třetí vynucenou pauzu za posledních dvanáct měsíců. „Je mi ho moc líto. Budeme ho podporovat, aby se co nejdřív vrátil v plné kondici,“ doplnil kouč. Německý klub délku léčby nezveřejnil.
Otázka je, jak na tom bude pro březnovou baráž o postup na mistrovství světa v Americe. V ní Česko vyzve v Edenu nejprve Irsko, v případě výhry se utká na letenském stadionu s Dánskem.
Bude u toho i Hložek? Určitě by chtěl...