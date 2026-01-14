Předplatné

Hranáč s Coufalem u kanonády Hoffenheimu 5:1. Bayern musel otáčet, slaví i Lipsko

Robin Hranáč v akci
Robin Hranáč v akciZdroj: Profimedia.cz
Vladimír Coufal s míčem u nohy
Adam Hložek se znovu zranil
Robin Hranáč v utkání Hoffenheimu proti Stuttgartu
Robin Hranáč v utkání Hoffenheimu proti Stuttgartu
Vladimír Coufal v utkání Hoffenheimu proti Stuttgartu
Vladimír Coufal v utkání Hoffenheimu proti Stuttgartu
Robin Hranáč v dresu Hoffenheimu
16
Německo - Bundesliga
Fotbalisté Hoffenheimu s českými obránci Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem rozstříleli v německé lize Mönchengladbach 5:1. Hattrick vstřelil Andrej Kramarič. Suverénní lídr Bayern Mnichov zvítězil po obratu na hřišti nováčka z Kolína nad Rýnem 3:1, v bundesligové sezoně stále neprohrál a tabulku dál vede o devět bodů před Dortmundem.

Čtyřiatřicetiletý Kramarič měl před dnešním zápasem v ligovém ročníku na kontě tři branky, střelecký účet si proti Mönchengladbachu zdvojnásobil už v první půli. Hattrick stihl v rozmezí 22. minuty až čtvrté minuty nastavení, první trefu zaznamenal z penalty.

Domácí ovládli úvodní dějství 4:0, po změně stran už se utkání jen dohrávalo. Coufal s Hranáčem odehráli celý duel, jejich spoluhráč útočník Adam Hložek chyběl kvůli zranění. Hoffenheim se posunul na páté místo. Na druhý Dortmund ztrácí šest bodů, k dobru má ale jeden duel.

Utkání v Kolíně nad Rýnem přerušila v úvodu na několik minut pyrotechnika. Domácí poslal do vedení Maina, hosté srovnali v nastavení prvního poločasu zásluhou Gnabryho. Po přestávce dokonali obrat Kim Min-če a střídající Karl. Bavorský gigant vyhrál 15. duel v ligové sezoně, body ztratil jen za dvě remízy.

Lipsko zabralo po dvou prohrách a po domácí výhře 2:0 nad Freiburgem se posunulo na třetí místo. Oba góly dalo po změně stran. Wolfsburg porazil v záchranářském souboji St. Pauli 2:1. V závěru rozhodl o výhře domácích Dzenan Pejcinovic.

Dortmund opět nasázel tři góly

Dortmund podruhé za sebou nastřílel tři góly, na rozdíl od předchozí remízy 3:3 s Frankfurtem mu to však přineslo plný bodový zisk. Skóre otevřel hlavičkou v 11. minutě kapitán Nico Schlotterbeck. Definitivu dali v závěrečné čtvrthodině Marcel Sabitzer a střídající Serhou Guirassy, jenž se trefil poprvé od konce října.

Stuttgart tři dny po vítězství 4:1 v Leverkusenu porazil dalšího konkurenta v boji o postup do Ligy mistrů. Frankfurt sice poslal už v 5. minutě hlavičkou do vedení Rasmus Kristensen, ale do přestávky otočili skóre během devíti minut Ermedin Demirovič po chybě domácího gólmana Kauy Santose, jemuž vypadl míč, a Deniz Undav.

Eintracht měl v druhém poločase několik šancí, ale buď je zlikvidoval brankář Alexander Nübel, nebo VfB jako v 58. minutě při střele Ansgara Knauffa zachránila konstrukce. Hosté přece jen v 80. minutě vyrovnali, když se ve svém prvním bundesligovém utkání trefil Maročan Ajúb Amajmúní, ale sedm minut nato rozhodl premiérovým gólem v soutěži Nikolas Nartey. Frankfurt na třetí remízu za sebou nedosáhl a je sedmý.

Odložený duel Leverkusenu

V záchranářském souboji porazila dosud poslední Mohuč 2:1 Heidenheim a odsunula soupeře na dno tabulky. Pro účastníka Konferenční ligy to bylo první bundesligové vítězství po čtyřech měsících a také první pod trenérem Ursem Fischerem, jenž na začátku prosince vystřídal Bo Henriksena.

V dresu Leverkusenu se mohl po zdravotních problémech opět objevit kanonýr Patrik Schick, jenž o víkendu pauzíroval a v pondělí už trénoval. Vedení soutěže ale zápas odložilo kvůli obavám o bezpečnost, kterou ohrožoval sníh a tající led na střeše hamburského stadionu. Na severu Německa se tak v krátké době nehrál už třetí zápas nejvyšší fotbalové soutěže. O víkendu husté sněžení a omezení související se zimním počasím odložila utkání St. Pauli - Lipsko a Werder Brémy - Hoffenheim.

Bundesliga 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern17152066:1347
2Dortmund17106132:1536
3Lipsko16102432:1932
4Stuttgart17102532:2532
5Hoffenheim1693434:2130
6Leverkusen1692534:2429
7Frankfurt1775535:3626
8Freiburg1765627:2923
9Union Berlin1664622:2522
10Mönchengladbach1754823:2919
11Wolfsburg1753926:3718
12Köln1745825:2917
13Werder1645718:3117
14Hamburger1644817:2716
15Augsburg16421017:3214
16Mainz1726917:2912
17St. Pauli16331014:2812
18Heidenheim17331116:3812
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

