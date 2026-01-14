Hranáč s Coufalem u kanonády Hoffenheimu 5:1. Bayern musel otáčet, slaví i Lipsko
Fotbalisté Hoffenheimu s českými obránci Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem rozstříleli v německé lize Mönchengladbach 5:1. Hattrick vstřelil Andrej Kramarič. Suverénní lídr Bayern Mnichov zvítězil po obratu na hřišti nováčka z Kolína nad Rýnem 3:1, v bundesligové sezoně stále neprohrál a tabulku dál vede o devět bodů před Dortmundem.
Čtyřiatřicetiletý Kramarič měl před dnešním zápasem v ligovém ročníku na kontě tři branky, střelecký účet si proti Mönchengladbachu zdvojnásobil už v první půli. Hattrick stihl v rozmezí 22. minuty až čtvrté minuty nastavení, první trefu zaznamenal z penalty.
Domácí ovládli úvodní dějství 4:0, po změně stran už se utkání jen dohrávalo. Coufal s Hranáčem odehráli celý duel, jejich spoluhráč útočník Adam Hložek chyběl kvůli zranění. Hoffenheim se posunul na páté místo. Na druhý Dortmund ztrácí šest bodů, k dobru má ale jeden duel.
Utkání v Kolíně nad Rýnem přerušila v úvodu na několik minut pyrotechnika. Domácí poslal do vedení Maina, hosté srovnali v nastavení prvního poločasu zásluhou Gnabryho. Po přestávce dokonali obrat Kim Min-če a střídající Karl. Bavorský gigant vyhrál 15. duel v ligové sezoně, body ztratil jen za dvě remízy.
Lipsko zabralo po dvou prohrách a po domácí výhře 2:0 nad Freiburgem se posunulo na třetí místo. Oba góly dalo po změně stran. Wolfsburg porazil v záchranářském souboji St. Pauli 2:1. V závěru rozhodl o výhře domácích Dzenan Pejcinovic.
Dortmund opět nasázel tři góly
Dortmund podruhé za sebou nastřílel tři góly, na rozdíl od předchozí remízy 3:3 s Frankfurtem mu to však přineslo plný bodový zisk. Skóre otevřel hlavičkou v 11. minutě kapitán Nico Schlotterbeck. Definitivu dali v závěrečné čtvrthodině Marcel Sabitzer a střídající Serhou Guirassy, jenž se trefil poprvé od konce října.
Stuttgart tři dny po vítězství 4:1 v Leverkusenu porazil dalšího konkurenta v boji o postup do Ligy mistrů. Frankfurt sice poslal už v 5. minutě hlavičkou do vedení Rasmus Kristensen, ale do přestávky otočili skóre během devíti minut Ermedin Demirovič po chybě domácího gólmana Kauy Santose, jemuž vypadl míč, a Deniz Undav.
Eintracht měl v druhém poločase několik šancí, ale buď je zlikvidoval brankář Alexander Nübel, nebo VfB jako v 58. minutě při střele Ansgara Knauffa zachránila konstrukce. Hosté přece jen v 80. minutě vyrovnali, když se ve svém prvním bundesligovém utkání trefil Maročan Ajúb Amajmúní, ale sedm minut nato rozhodl premiérovým gólem v soutěži Nikolas Nartey. Frankfurt na třetí remízu za sebou nedosáhl a je sedmý.
Odložený duel Leverkusenu
V záchranářském souboji porazila dosud poslední Mohuč 2:1 Heidenheim a odsunula soupeře na dno tabulky. Pro účastníka Konferenční ligy to bylo první bundesligové vítězství po čtyřech měsících a také první pod trenérem Ursem Fischerem, jenž na začátku prosince vystřídal Bo Henriksena.
V dresu Leverkusenu se mohl po zdravotních problémech opět objevit kanonýr Patrik Schick, jenž o víkendu pauzíroval a v pondělí už trénoval. Vedení soutěže ale zápas odložilo kvůli obavám o bezpečnost, kterou ohrožoval sníh a tající led na střeše hamburského stadionu. Na severu Německa se tak v krátké době nehrál už třetí zápas nejvyšší fotbalové soutěže. O víkendu husté sněžení a omezení související se zimním počasím odložila utkání St. Pauli - Lipsko a Werder Brémy - Hoffenheim.
Bundesliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|17
|15
|2
|0
|66:13
|47
|2
Dortmund
|17
|10
|6
|1
|32:15
|36
|3
Lipsko
|16
|10
|2
|4
|32:19
|32
|4
Stuttgart
|17
|10
|2
|5
|32:25
|32
|5
Hoffenheim
|16
|9
|3
|4
|34:21
|30
|6
Leverkusen
|16
|9
|2
|5
|34:24
|29
|7
Frankfurt
|17
|7
|5
|5
|35:36
|26
|8
Freiburg
|17
|6
|5
|6
|27:29
|23
|9
Union Berlin
|16
|6
|4
|6
|22:25
|22
|10
Mönchengladbach
|17
|5
|4
|8
|23:29
|19
|11
Wolfsburg
|17
|5
|3
|9
|26:37
|18
|12
Köln
|17
|4
|5
|8
|25:29
|17
|13
Werder
|16
|4
|5
|7
|18:31
|17
|14
Hamburger
|16
|4
|4
|8
|17:27
|16
|15
Augsburg
|16
|4
|2
|10
|17:32
|14
|16
Mainz
|17
|2
|6
|9
|17:29
|12
|17
St. Pauli
|16
|3
|3
|10
|14:28
|12
|18
Heidenheim
|17
|3
|3
|11
|16:38
|12
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup