Český souboj v bundeslize pro Hoffenheim, uzdravený Schick se neprosadil

Vladimír Coufal se běží radovat z gólu s Wouterem Burgerem
Vladimír Coufal se běží radovat z gólu s Wouterem BurgeremZdroj: ČTK
Vladimír Coufal stíhá Alexe Grimalda v zápase proti Leverkusenu
2
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Německo - Bundesliga
Fotbalisté Hoffenheimu s českými reprezentanty Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem v německé lize zvítězili 1:0 nad Leverkusenem, do jehož sestavy se vrátil po drobném zranění kotníku útočník Patrik Schick. Hoffenheim se v neúplné tabulce posunul na třetí místo před týmy Lipska a Stuttgartu, které ale mají zápasy k dobru. Lipsko se ještě dnes utká s Bayernem Mnichov a Stuttgart bude v neděli hostit Union Berlín.

S fanoušky Hoffenheimu se před zápasem rozloučil Pavel Kadeřábek, který dres TSG oblékal 10 let a po konci minulé sezony zamířil do pražské Sparty. Od klubu dostal jako poděkování památeční dres a fanoušci na tribunách na jeho počest vytvořili choreo.

Zápas rozhodl Nizozemec Burger, který se trefil z přímého kopu z pravé strany vápna ke vzdálenější tyči. Hoffenheim zvítězil na domácí půdě pošesté za sebou a proti Leverkusenu zde uspěl poprvé po téměř šesti letech. Bayer drží na šestém místě poslední pohárovou pozici a na dnešního přemožitele už ztrácí čtyři body.

Dortmund proti St. Pauli přišel o dvougólové vedení, ale nakonec hosty z Hamburku porazil 3:2 a upevnil si druhé místo v tabulce. V šesté minutě závěrečného nastavení o vítězství favorita nad posledním týmem tabulky rozhodl kapitán Can, který proměnil penaltu za faul. Gól a asistenci v zápase zaznamenal Adeyemi, který se do statistik zapsal poprvé od listopadové trefy do sítě Leverkusenu.

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern17152066:1347
2Dortmund18116135:1739
3Hoffenheim17103435:2133
4Lipsko16102432:1932
5Stuttgart17102532:2532
6Leverkusen1792634:2529
7Frankfurt1876538:3927
8Freiburg1765627:2923
9Union Berlin1765623:2623
10Köln1855827:3020
11Mönchengladbach1855823:2920
12Wolfsburg1854927:3819
13Werder1746721:3418
14Hamburger1745817:2717
15Augsburg17431018:3315
16Heidenheim18341117:3913
17Mainz18261018:3112
18St. Pauli17331116:3112
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

 

