Český souboj v bundeslize pro Hoffenheim, uzdravený Schick se neprosadil
Fotbalisté Hoffenheimu s českými reprezentanty Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem v německé lize zvítězili 1:0 nad Leverkusenem, do jehož sestavy se vrátil po drobném zranění kotníku útočník Patrik Schick. Hoffenheim se v neúplné tabulce posunul na třetí místo před týmy Lipska a Stuttgartu, které ale mají zápasy k dobru. Lipsko se ještě dnes utká s Bayernem Mnichov a Stuttgart bude v neděli hostit Union Berlín.
S fanoušky Hoffenheimu se před zápasem rozloučil Pavel Kadeřábek, který dres TSG oblékal 10 let a po konci minulé sezony zamířil do pražské Sparty. Od klubu dostal jako poděkování památeční dres a fanoušci na tribunách na jeho počest vytvořili choreo.
Zápas rozhodl Nizozemec Burger, který se trefil z přímého kopu z pravé strany vápna ke vzdálenější tyči. Hoffenheim zvítězil na domácí půdě pošesté za sebou a proti Leverkusenu zde uspěl poprvé po téměř šesti letech. Bayer drží na šestém místě poslední pohárovou pozici a na dnešního přemožitele už ztrácí čtyři body.
Dortmund proti St. Pauli přišel o dvougólové vedení, ale nakonec hosty z Hamburku porazil 3:2 a upevnil si druhé místo v tabulce. V šesté minutě závěrečného nastavení o vítězství favorita nad posledním týmem tabulky rozhodl kapitán Can, který proměnil penaltu za faul. Gól a asistenci v zápase zaznamenal Adeyemi, který se do statistik zapsal poprvé od listopadové trefy do sítě Leverkusenu.
Bundesliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|17
|15
|2
|0
|66:13
|47
|2
Dortmund
|18
|11
|6
|1
|35:17
|39
|3
Hoffenheim
|17
|10
|3
|4
|35:21
|33
|4
Lipsko
|16
|10
|2
|4
|32:19
|32
|5
Stuttgart
|17
|10
|2
|5
|32:25
|32
|6
Leverkusen
|17
|9
|2
|6
|34:25
|29
|7
Frankfurt
|18
|7
|6
|5
|38:39
|27
|8
Freiburg
|17
|6
|5
|6
|27:29
|23
|9
Union Berlin
|17
|6
|5
|6
|23:26
|23
|10
Köln
|18
|5
|5
|8
|27:30
|20
|11
Mönchengladbach
|18
|5
|5
|8
|23:29
|20
|12
Wolfsburg
|18
|5
|4
|9
|27:38
|19
|13
Werder
|17
|4
|6
|7
|21:34
|18
|14
Hamburger
|17
|4
|5
|8
|17:27
|17
|15
Augsburg
|17
|4
|3
|10
|18:33
|15
|16
Heidenheim
|18
|3
|4
|11
|17:39
|13
|17
Mainz
|18
|2
|6
|10
|18:31
|12
|18
St. Pauli
|17
|3
|3
|11
|16:31
|12
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup