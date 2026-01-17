ONLINE: Hoffenheim - Leverkusen, český souboj v bundeslize. Hraje Schick i Hranáč s Coufalem
Trojice českých reprezentantů se potkává na hřišti v 18. kole německé bundesligy. Hoffenheim s Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem hostí Leverkusen, v jehož útoku nastupuje Patrik Schick. Kdo bude po zápase spokojenější? ONLINE přenos sledujte na iSportu.
Bundesliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|17
|15
|2
|0
|66:13
|47
|2
Dortmund
|17
|10
|6
|1
|32:15
|36
|3
Lipsko
|16
|10
|2
|4
|32:19
|32
|4
Stuttgart
|17
|10
|2
|5
|32:25
|32
|5
Hoffenheim
|16
|9
|3
|4
|34:21
|30
|6
Leverkusen
|16
|9
|2
|5
|34:24
|29
|7
Frankfurt
|18
|7
|6
|5
|38:39
|27
|8
Freiburg
|17
|6
|5
|6
|27:29
|23
|9
Union Berlin
|17
|6
|5
|6
|23:26
|23
|10
Mönchengladbach
|17
|5
|4
|8
|23:29
|19
|11
Wolfsburg
|17
|5
|3
|9
|26:37
|18
|12
Werder
|17
|4
|6
|7
|21:34
|18
|13
Köln
|17
|4
|5
|8
|25:29
|17
|14
Hamburger
|16
|4
|4
|8
|17:27
|16
|15
Augsburg
|17
|4
|3
|10
|18:33
|15
|16
Mainz
|17
|2
|6
|9
|17:29
|12
|17
St. Pauli
|16
|3
|3
|10
|14:28
|12
|18
Heidenheim
|17
|3
|3
|11
|16:38
|12
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup