ONLINE: Hoffenheim - Leverkusen, český souboj v bundeslize. Hraje Schick i Hranáč s Coufalem

Vladimír Coufal stíhá Alexe Grimalda v zápase proti Leverkusenu
Vladimír Coufal stíhá Alexe Grimalda v zápase proti Leverkusenu
Německo - Bundesliga
Trojice českých reprezentantů se potkává na hřišti v 18. kole německé bundesligy. Hoffenheim s Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem hostí Leverkusen, v jehož útoku nastupuje Patrik Schick. Kdo bude po zápase spokojenější? ONLINE přenos sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern17152066:1347
2Dortmund17106132:1536
3Lipsko16102432:1932
4Stuttgart17102532:2532
5Hoffenheim1693434:2130
6Leverkusen1692534:2429
7Frankfurt1876538:3927
8Freiburg1765627:2923
9Union Berlin1765623:2623
10Mönchengladbach1754823:2919
11Wolfsburg1753926:3718
12Werder1746721:3418
13Köln1745825:2917
14Hamburger1644817:2716
15Augsburg17431018:3315
16Mainz1726917:2912
17St. Pauli16331014:2812
18Heidenheim17331116:3812
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

 

