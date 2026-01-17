Kadeřábek se loučil s Hoffenheimem, došlo i na slzy. Kdy se vrací ke Spartě?
Danke! Fotbalista Pavel Kadeřábek, momentálně hráč pražské Sparty, se konečně rozloučil s bundesligovým Hoffenheimem. Před sobotním utkáním proti Leverkusenu (1:0) vkročil na trávník zaplněného stadionu a převzal si památeční dres. Došlo i na slzy…
Když deník Sport v minulé sezoně navštívil domácí utkání Hoffenheimu s anglickým Tottenhamem (2:3) v Evropské lize, fanoušci německého celku před stadionem jednohlasně tvrdili: „Pavel Kadeřábek? On je prostě legenda, máme ho rádi.“
Český obránce odešel v létě po vypršení platného kontraktu do Sparty. Přesto v bundesligovém klubu strávil dlouhých deset let, během nichž nasbíral následující (a fantastická) čísla: 287 soutěžních zápasů, devatenáct gólů a pětatřicet asistencí. Navíc do poslední chvíle patřil mezi týmové opory, málokdy scházel v základní sestavě.
Podle toho také vypadala v sobotu odpoledne Kadeřábkova poslední tečka v Hoffenheimu. Třiatřicetiletý srdcař vstoupil na trávník ve společnosti manželky Terezy a dvou dětí a převzal si památeční dres s číslem tři, které patřilo výhradně jemu.
V tu chvíli stoupalo na tribunách choreo s hráčovou fotografií a vzkazem: „Danke Pavel!“ Později se postavil před zaplněné ochozy, vzal si do ruky mikrofon a užil si zasloužené ovace fanoušků. V jeho očích se objevily slzy, což je pochopitelné.
Kadeřábek se vrací v neděli do španělské Marbelly, kde Sparta aktuálně absolvuje herní soustředění před startem jarní části sezony. Ještě v pátek odpoledne zasáhl do prvního poločasu proti Malmö (0:1) a kvůli slavnostnímu programu v Německu přišel o jeden týmový trénink.
O rozlučku po minulé sezoně přišel
Poslední zápas odehrál za Hoffenheim na domácím hřišti loni v polovině května proti Bayernu Mnichov (0:4). Na oficiální rozloučení nedošlo, protože Kadeřábek ještě neměl absolutní jistotu, že v klubu skončí. Byť k tomu všechno pomalu směřovalo.
„Fanoušci mi dali mikrofon do ruky a: Řekni něco. Já jsem reagoval: Nemůžu vám nic říct, nevím, co bude, nebudu se s vámi loučit, když můžu třeba za čtrnáct dnů prodloužit smlouvu. I když to nebylo pravděpodobné, mohlo se stát cokoli,“ líčil Kadeřábek v letním rozhovoru pro Ligu naruby.
Sportovní ředitel za ním přišel až dva dny po utkání, kdy mu oznámil finální verdikt. Přišel o emotivní chvíle s fanoušky přímo na hřišti, se spoluhráči se rozloučil přes zprávu v aplikaci Whats App. „Přišlo mi to hrozně nefér. Neberu to samotné rozhodnutí, to mohou udělat, nemusí mě podepsat, ale ten způsob. Po deseti letech…“ litoval 33letý hráč.
Nakonec se dočkal. A bylo to zasloužené!
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|17
|15
|2
|0
|66:13
|47
|2
Dortmund
|18
|11
|6
|1
|35:17
|39
|3
Hoffenheim
|17
|10
|3
|4
|35:21
|33
|4
Lipsko
|16
|10
|2
|4
|32:19
|32
|5
Stuttgart
|17
|10
|2
|5
|32:25
|32
|6
Leverkusen
|17
|9
|2
|6
|34:25
|29
|7
Frankfurt
|18
|7
|6
|5
|38:39
|27
|8
Freiburg
|17
|6
|5
|6
|27:29
|23
|9
Union Berlin
|17
|6
|5
|6
|23:26
|23
|10
Köln
|18
|5
|5
|8
|27:30
|20
|11
Mönchengladbach
|18
|5
|5
|8
|23:29
|20
|12
Wolfsburg
|18
|5
|4
|9
|27:38
|19
|13
Werder
|17
|4
|6
|7
|21:34
|18
|14
Hamburger
|17
|4
|5
|8
|17:27
|17
|15
Augsburg
|17
|4
|3
|10
|18:33
|15
|16
Heidenheim
|18
|3
|4
|11
|17:39
|13
|17
Mainz
|18
|2
|6
|10
|18:31
|12
|18
St. Pauli
|17
|3
|3
|11
|16:31
|12
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup