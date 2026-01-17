Předplatné

Kadeřábek se loučil s Hoffenheimem, došlo i na slzy. Kdy se vrací ke Spartě?

Pavel Kadeřábek se rozloučil s HoffenheimemZdroj: koláž iSport.cz
Vladimír Coufal se běží radovat z gólu s Wouterem Burgerem
Vladimír Coufal stíhá Alexe Grimalda v zápase proti Leverkusenu
Radost hráčů Hoffenheimu
Pavel Šťastný
Německo - Bundesliga
Danke! Fotbalista Pavel Kadeřábek, momentálně hráč pražské Sparty, se konečně rozloučil s bundesligovým Hoffenheimem. Před sobotním utkáním proti Leverkusenu (1:0) vkročil na trávník zaplněného stadionu a převzal si památeční dres. Došlo i na slzy…

Když deník Sport v minulé sezoně navštívil domácí utkání Hoffenheimu s anglickým Tottenhamem (2:3) v Evropské lize, fanoušci německého celku před stadionem jednohlasně tvrdili: „Pavel Kadeřábek? On je prostě legenda, máme ho rádi.“

Český obránce odešel v létě po vypršení platného kontraktu do Sparty. Přesto v bundesligovém klubu strávil dlouhých deset let, během nichž nasbíral následující (a fantastická) čísla: 287 soutěžních zápasů, devatenáct gólů a pětatřicet asistencí. Navíc do poslední chvíle patřil mezi týmové opory, málokdy scházel v základní sestavě.

Podle toho také vypadala v sobotu odpoledne Kadeřábkova poslední tečka v Hoffenheimu. Třiatřicetiletý srdcař vstoupil na trávník ve společnosti manželky Terezy a dvou dětí a převzal si památeční dres s číslem tři, které patřilo výhradně jemu.

V tu chvíli stoupalo na tribunách choreo s hráčovou fotografií a vzkazem: „Danke Pavel!“ Později se postavil před zaplněné ochozy, vzal si do ruky mikrofon a užil si zasloužené ovace fanoušků. V jeho očích se objevily slzy, což je pochopitelné.

Kadeřábek se vrací v neděli do španělské Marbelly, kde Sparta aktuálně absolvuje herní soustředění před startem jarní části sezony. Ještě v pátek odpoledne zasáhl do prvního poločasu proti Malmö (0:1) a kvůli slavnostnímu programu v Německu přišel o jeden týmový trénink.

O rozlučku po minulé sezoně přišel

Poslední zápas odehrál za Hoffenheim na domácím hřišti loni v polovině května proti Bayernu Mnichov (0:4). Na oficiální rozloučení nedošlo, protože Kadeřábek ještě neměl absolutní jistotu, že v klubu skončí. Byť k tomu všechno pomalu směřovalo.

„Fanoušci mi dali mikrofon do ruky a: Řekni něco. Já jsem reagoval: Nemůžu vám nic říct, nevím, co bude, nebudu se s vámi loučit, když můžu třeba za čtrnáct dnů prodloužit smlouvu. I když to nebylo pravděpodobné, mohlo se stát cokoli,“ líčil Kadeřábek v letním rozhovoru pro Ligu naruby.

Sportovní ředitel za ním přišel až dva dny po utkání, kdy mu oznámil finální verdikt. Přišel o emotivní chvíle s fanoušky přímo na hřišti, se spoluhráči se rozloučil přes zprávu v aplikaci Whats App. „Přišlo mi to hrozně nefér. Neberu to samotné rozhodnutí, to mohou udělat, nemusí mě podepsat, ale ten způsob. Po deseti letech…“ litoval 33letý hráč.

Nakonec se dočkal. A bylo to zasloužené!

Video placeholder
„Bez Terezy bych to nedal.“ Pavel Kadeřábek o síle rodiny, dřině a chvíli, kdy brečel • iSport.tv

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern17152066:1347
2Dortmund18116135:1739
3Hoffenheim17103435:2133
4Lipsko16102432:1932
5Stuttgart17102532:2532
6Leverkusen1792634:2529
7Frankfurt1876538:3927
8Freiburg1765627:2923
9Union Berlin1765623:2623
10Köln1855827:3020
11Mönchengladbach1855823:2920
12Wolfsburg1854927:3819
13Werder1746721:3418
14Hamburger1745817:2717
15Augsburg17431018:3315
16Heidenheim18341117:3913
17Mainz18261018:3112
18St. Pauli17331116:3112
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

Články z jiných titulů