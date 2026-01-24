Předplatné

Bayern poprvé v sezoně padl! Augsburg slaví výhru v derby, Coufal byl u obratu Hoffenheimu

Fotbalisté Bayernu Mnichov museli v bavorském derby s Augsburgem kousat první domácí prohru v sezoně
Fotbalisté Bayernu Mnichov museli v bavorském derby s Augsburgem kousat první domácí prohru v sezoněZdroj: ČTK / Peter Kneffel
Fotbalisté Bayernu Mnichov museli v bavorském derby s Augsburgem kousat první domácí prohru v sezoně
Fotbalisté Bayernu Mnichov museli v bavorském derby s Augsburgem kousat první domácí prohru v sezoně
Fotbalisté Leverkusenu s útočníkem Patrikem Schickem potřebují v Bundeslize zabrat
Robin Hranáč v akci
Patrik Schick se spoluhráči z Leverkusenu vstřebávají prohru v Řecku
Vladimír Coufal se běží radovat z gólu s Wouterem Burgerem
Patrik Schick kvůli zranění nedohrál utkání Ligy mistrů s Newcastlem
15
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Německo - Bundesliga
Vstoupit do diskuse (1)

Fotbalisté Bayernu Mnichov v 19. kole německé ligy poznali prvního přemožitele. Úřadující mistr doma v bavorském derby podlehl Augsburgu 1:2. Hoffenheim třemi góly v druhém poločase otočil utkání ve Frankfurtu a zvítězil 3:1. Vladimír Coufal odehrál celý zápas a výrazně přispěl ke třetí brance hostů, Robin Hranáč zůstal mezi náhradníky.

Leverkusen porazil Brémy 1:0. Patrik Schick odehrál za vítěze celý zápas, v prvním poločase videorozhodčí odvolal jeho gól. Lipsko se v Heidenheimu prosadilo třikrát během osmi minut a zvítězilo 3:0.

Bayern sice od 23. minuty vedl po trefě Japonce Ita, ale na předvedeném výkonu bylo vidět, že bundesligový suverén není v ideální formě. Hosté toho po přestávce využili zásluhou Chavese a nakonec i vítěznou trefou Massonga z 81. minuty.

Svěřenci Vincenta Kompanyho v závěrečných minutách zavřeli soupeře v pokutovém území, ale velkou šanci ke skórování měl až v poslední sekundě nastavení Olise. Zpoza vápna se pokusil o umístěnou střelu do levého horního rohu a rozezněl břevno Dahmenovy branky.

Augsburg v dubnu 2014 ukončil nejdelší sérii Bayernu bez porážky po 53 ligových zápasech rovněž výsledkem 1:0. Dnes ho zastavil po 27 utkáních v jeho druhé nejdelší ligové sérii bez prohry.

Coufal byl u obratu Hoffenheimu

Hoffenheim pokazil debut nového trenérského dua Eintrachtu Dennis Schmitt - Alex Meier. Kalimuendo sice v 18. minutě poslal Frankfurt do vedení, ale hosté po přestávce hlavičkami Moerstedta a Kabaka a vlastním gólem Amendy, jenž do branky srazil Coufalův centr, zápas otočili.

Pro Hoffenheim to bylo první vítězství ve Frankfurtu za téměř deset let. Eintracht zůstal i v pátém soutěžním zápase roku bez vítězství. Stejně jako v předchozích čtyřech utkáních inkasoval tři góly a po závěrečném hvizdu se ozval bouřlivý pískot domácího publika.

Leverkusen po neúspěšném startu zaznamenal první soutěžní vítězství v roce 2026. Schick se trefil už ve 14. minutě, ale kontrola videorozhodčího odhalila, že míč do sítě dostal rukou. K oslavě dnešních 30. narozenin tak českému reprezentantovi musela stačit branka spoluhráče Vázqueze z 37. minuty. Werder zůstal už v osmém ligovém zápase bez vítězství.

Lipsko zdolalo Heidenheim góly Bakua, Nusy a Rauma a posunulo se na čtvrté místo před Stuttgart. Domácí jsou poslední o skóre za St. Pauli, které v pátek získalo bod za bezbrankové derby s Hamburkem. Na 15. příčku znamenající záchranu oba týmy ztrácejí pět bodů.

Bundesliga 2025/2026

LIVE
12Detail
LIVE
13Detail
LIVE
03Detail
LIVE
10Detail
LIVE
31Detail
LIVE 1. poločas
00Tipsport3,43,22,15Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern19162172:1650
2Dortmund18116135:1739
3Hoffenheim18113438:2236
4Lipsko18112536:2435
5Stuttgart18103533:2633
6Leverkusen18102635:2532
7Frankfurt1976639:4227
8Freiburg1866629:3124
9Union Berlin1866624:2724
10Köln1855827:3020
11Mönchengladbach1855823:2920
12Wolfsburg19541028:4119
13Augsburg19541022:3619
14Hamburger1846817:2718
15Werder1846821:3518
16Mainz19361021:3215
17St. Pauli18341116:3113
18Heidenheim19341217:4213
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů