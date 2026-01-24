Bayern poprvé v sezoně padl! Zaváhání využil Dortmund, Coufal byl u obratu Hoffenheimu
Fotbalisté Bayernu Mnichov v 19. kole německé ligy poznali prvního přemožitele. Úřadující mistr doma v bavorském derby podlehl Augsburgu 1:2. Dortmund zaváhání lídra využil a po výhře 3:0 nad Unionem Berlín stáhl jeho náskok na osm bodů. Hoffenheim třemi góly v druhém poločase otočil utkání ve Frankfurtu a zvítězil 3:1. Vladimír Coufal odehrál celý zápas a výrazně přispěl ke třetí brance hostů, Robin Hranáč zůstal mezi náhradníky.
Leverkusen porazil Brémy 1:0. Patrik Schick odehrál za vítěze celý zápas, v prvním poločase videorozhodčí odvolal jeho gól. Lipsko se v Heidenheimu prosadilo třikrát během osmi minut a zvítězilo 3:0.
Bayern sice od 23. minuty vedl po trefě Japonce Ita, ale na předvedeném výkonu bylo vidět, že bundesligový suverén není v ideální formě. Hosté toho po přestávce využili zásluhou Chavese a nakonec i vítěznou trefou Massonga z 81. minuty.
Svěřenci Vincenta Kompanyho v závěrečných minutách zavřeli soupeře v pokutovém území, ale velkou šanci ke skórování měl až v poslední sekundě nastavení Olise. Zpoza vápna se pokusil o umístěnou střelu do levého horního rohu a rozezněl břevno Dahmenovy branky.
Augsburg v dubnu 2014 ukončil nejdelší sérii Bayernu bez porážky po 53 ligových zápasech rovněž výsledkem 1:0. Dnes ho zastavil po 27 utkáních v jeho druhé nejdelší ligové sérii bez prohry.
Borussia v Berlíně vedla už od 10. minuty po penaltě kapitána Cana. Na 2:0 zvýšil osm minut po přestávce bývalý hráč Unionu Schlotterbeck a konečný výsledek stanovil šest minut před koncem Beier. Dortmund je již 12 ligových zápasů neporažený, trenér Niko Kovač přesto šance na titul v konkurenci suverénního Bayernu označil za minimální.
Unionu se tak nepodařil konec oslav 60. výročí klubu, které načal v týdnu prodloužením smlouvy kapitána Trimmela a fanoušci pokračovali před zápasem choreografií a pyrotechnikou.
Coufal byl u obratu Hoffenheimu
Hoffenheim pokazil debut nového trenérského dua Eintrachtu Dennis Schmitt - Alex Meier. Kalimuendo sice v 18. minutě poslal Frankfurt do vedení, ale hosté po přestávce hlavičkami Moerstedta a Kabaka a vlastním gólem Amendy, jenž do branky srazil Coufalův centr, zápas otočili.
Pro Hoffenheim to bylo první vítězství ve Frankfurtu za téměř deset let. Eintracht zůstal i v pátém soutěžním zápase roku bez vítězství. Stejně jako v předchozích čtyřech utkáních inkasoval tři góly a po závěrečném hvizdu se ozval bouřlivý pískot domácího publika.
Leverkusen po neúspěšném startu zaznamenal první soutěžní vítězství v roce 2026. Schick se trefil už ve 14. minutě, ale kontrola videorozhodčího odhalila, že míč do sítě dostal rukou. K oslavě dnešních 30. narozenin tak českému reprezentantovi musela stačit branka spoluhráče Vázqueze z 37. minuty. Werder zůstal už v osmém ligovém zápase bez vítězství.
Lipsko zdolalo Heidenheim góly Bakua, Nusy a Rauma a posunulo se na čtvrté místo před Stuttgart. Domácí jsou poslední o skóre za St. Pauli, které v pátek získalo bod za bezbrankové derby s Hamburkem. Na 15. příčku znamenající záchranu oba týmy ztrácejí pět bodů.
Bundesliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|19
|16
|2
|1
|72:16
|50
|2
Dortmund
|19
|12
|6
|1
|38:17
|42
|3
Hoffenheim
|18
|11
|3
|4
|38:22
|36
|4
Lipsko
|18
|11
|2
|5
|36:24
|35
|5
Stuttgart
|18
|10
|3
|5
|33:26
|33
|6
Leverkusen
|18
|10
|2
|6
|35:25
|32
|7
Frankfurt
|19
|7
|6
|6
|39:42
|27
|8
Freiburg
|18
|6
|6
|6
|29:31
|24
|9
Union Berlin
|19
|6
|6
|7
|24:30
|24
|10
Köln
|18
|5
|5
|8
|27:30
|20
|11
Mönchengladbach
|18
|5
|5
|8
|23:29
|20
|12
Wolfsburg
|19
|5
|4
|10
|28:41
|19
|13
Augsburg
|19
|5
|4
|10
|22:36
|19
|14
Hamburger
|18
|4
|6
|8
|17:27
|18
|15
Werder
|18
|4
|6
|8
|21:35
|18
|16
Mainz
|19
|3
|6
|10
|21:32
|15
|17
St. Pauli
|18
|3
|4
|11
|16:31
|13
|18
Heidenheim
|19
|3
|4
|12
|17:42
|13
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup