Leverkusen s Schickem porazil Brémy. Coufal byl na hřišti při obratu Hoffenheimu

Fotbalisté Leverkusenu s útočníkem Patrikem Schickem potřebují v Bundeslize zabrat
Fotbalisté Leverkusenu s útočníkem Patrikem Schickem potřebují v Bundeslize zabratZdroj: profimedia.cz
Robin Hranáč v akci
Patrik Schick se spoluhráči z Leverkusenu vstřebávají prohru v Řecku
Vladimír Coufal se běží radovat z gólu s Wouterem Burgerem
Patrik Schick kvůli zranění nedohrál utkání Ligy mistrů s Newcastlem
Robin Hranáč v utkání Hoffenheimu proti Stuttgartu
Patrik Schick v dresu Leverkusenu
Vladimír Coufal v utkání Hoffenheimu proti Stuttgartu
12
Německá bundesliga nabídla v sobotu porci šesti zápasů. Patrik Schick byl v základní sestavě Leverkusenu při výhře 1:0 nad Werderem Brémy. Za Hoffenheim, který otočil utkání ve Frankfurtu a zvítězil 3:1, nastoupil obránce Vladimír Coufal. 

Podrobnosti připravujeme.

Bundesliga 2025/2026

LIVE
12Detail
LIVE
13Detail
LIVE
03Detail
LIVE
10Detail
LIVE
31Detail
LIVE
--Tipsport3.433.352.28Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern19162172:1650
2Dortmund18116135:1739
3Hoffenheim18113438:2236
4Lipsko18112536:2435
5Stuttgart18103533:2633
6Leverkusen18102635:2532
7Frankfurt1976639:4227
8Freiburg1866629:3124
9Union Berlin1866624:2724
10Köln1855827:3020
11Mönchengladbach1855823:2920
12Wolfsburg19541028:4119
13Augsburg19541022:3619
14Hamburger1846817:2718
15Werder1846821:3518
16Mainz19361021:3215
17St. Pauli18341116:3113
18Heidenheim19341217:4213
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

