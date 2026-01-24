Leverkusen s Schickem porazil Brémy. Coufal byl na hřišti při obratu Hoffenheimu
Německá bundesliga nabídla v sobotu porci šesti zápasů. Patrik Schick byl v základní sestavě Leverkusenu při výhře 1:0 nad Werderem Brémy. Za Hoffenheim, který otočil utkání ve Frankfurtu a zvítězil 3:1, nastoupil obránce Vladimír Coufal.
Podrobnosti připravujeme.
Bundesliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|19
|16
|2
|1
|72:16
|50
|2
Dortmund
|18
|11
|6
|1
|35:17
|39
|3
Hoffenheim
|18
|11
|3
|4
|38:22
|36
|4
Lipsko
|18
|11
|2
|5
|36:24
|35
|5
Stuttgart
|18
|10
|3
|5
|33:26
|33
|6
Leverkusen
|18
|10
|2
|6
|35:25
|32
|7
Frankfurt
|19
|7
|6
|6
|39:42
|27
|8
Freiburg
|18
|6
|6
|6
|29:31
|24
|9
Union Berlin
|18
|6
|6
|6
|24:27
|24
|10
Köln
|18
|5
|5
|8
|27:30
|20
|11
Mönchengladbach
|18
|5
|5
|8
|23:29
|20
|12
Wolfsburg
|19
|5
|4
|10
|28:41
|19
|13
Augsburg
|19
|5
|4
|10
|22:36
|19
|14
Hamburger
|18
|4
|6
|8
|17:27
|18
|15
Werder
|18
|4
|6
|8
|21:35
|18
|16
Mainz
|19
|3
|6
|10
|21:32
|15
|17
St. Pauli
|18
|3
|4
|11
|16:31
|13
|18
Heidenheim
|19
|3
|4
|12
|17:42
|13
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup