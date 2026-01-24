ONLINE: Schick startuje proti Brémám. Coufal s Hranáčem hrají ve Frankfurtu
Sobotní fotbalové odpoledne v Německu vyplňuje šest zápasů Bundesligy. Patrik Schick se od 15.30 představuje s Leverkusenem doma proti Brémám. Po dvou prohrách v řadě by klub s českým útočníkem potřeboval zabrat. Do akce jdou také obránci Vladimír Coufal s Robinem Hránečem z Hoffenheimu, kteří hrají o udržení třetího místa v tabulce ve Frankfurtu. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Bundesliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|18
|16
|2
|0
|71:14
|50
|2
Dortmund
|18
|11
|6
|1
|35:17
|39
|3
Hoffenheim
|17
|10
|3
|4
|35:21
|33
|4
Stuttgart
|18
|10
|3
|5
|33:26
|33
|5
Lipsko
|17
|10
|2
|5
|33:24
|32
|6
Leverkusen
|17
|9
|2
|6
|34:25
|29
|7
Frankfurt
|18
|7
|6
|5
|38:39
|27
|8
Freiburg
|18
|6
|6
|6
|29:31
|24
|9
Union Berlin
|18
|6
|6
|6
|24:27
|24
|10
Köln
|18
|5
|5
|8
|27:30
|20
|11
Mönchengladbach
|18
|5
|5
|8
|23:29
|20
|12
Wolfsburg
|18
|5
|4
|9
|27:38
|19
|13
Hamburger
|18
|4
|6
|8
|17:27
|18
|14
Werder
|17
|4
|6
|7
|21:34
|18
|15
Augsburg
|18
|4
|4
|10
|20:35
|16
|16
St. Pauli
|18
|3
|4
|11
|16:31
|13
|17
Heidenheim
|18
|3
|4
|11
|17:39
|13
|18
Mainz
|18
|2
|6
|10
|18:31
|12
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup