ONLINE: Schick startuje proti Brémám. Coufal s Hranáčem hrají ve Frankfurtu

Fotbalisté Leverkusenu s útočníkem Patrikem Schickem potřebují v Bundeslize zabrat
Fotbalisté Leverkusenu s útočníkem Patrikem Schickem potřebují v Bundeslize zabratZdroj: profimedia.cz
Robin Hranáč v akci
Patrik Schick se spoluhráči z Leverkusenu vstřebávají prohru v Řecku
Vladimír Coufal se běží radovat z gólu s Wouterem Burgerem
Patrik Schick kvůli zranění nedohrál utkání Ligy mistrů s Newcastlem
Robin Hranáč v utkání Hoffenheimu proti Stuttgartu
Patrik Schick v dresu Leverkusenu
Vladimír Coufal v utkání Hoffenheimu proti Stuttgartu
Německo - Bundesliga
Sobotní fotbalové odpoledne v Německu vyplňuje šest zápasů Bundesligy. Patrik Schick se od 15.30 představuje s Leverkusenem doma proti Brémám. Po dvou prohrách v řadě by klub s českým útočníkem potřeboval zabrat. Do akce jdou také obránci Vladimír Coufal s Robinem Hránečem z Hoffenheimu, kteří hrají o udržení třetího místa v tabulce ve Frankfurtu. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Bundesliga 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern18162071:1450
2Dortmund18116135:1739
3Hoffenheim17103435:2133
4Stuttgart18103533:2633
5Lipsko17102533:2432
6Leverkusen1792634:2529
7Frankfurt1876538:3927
8Freiburg1866629:3124
9Union Berlin1866624:2724
10Köln1855827:3020
11Mönchengladbach1855823:2920
12Wolfsburg1854927:3819
13Hamburger1846817:2718
14Werder1746721:3418
15Augsburg18441020:3516
16St. Pauli18341116:3113
17Heidenheim18341117:3913
18Mainz18261018:3112
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

