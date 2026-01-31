Předplatné

ONLINE: Frankfurt - Leverkusen. Prosadí se Schick? V akci také Coufal s Hranáčem

Hráči Leverkusenu se radují z gólu
Hráči Leverkusenu se radují z góluZdroj: Profimedia.cz
Radost hráčů Hoffenheimu
Fotbalisté Leverkusenu s útočníkem Patrikem Schickem potřebují v Bundeslize zabrat
Vladimír Coufal s míčem u nohy
Patrik Schick se spoluhráči z Leverkusenu vstřebávají prohru v Řecku
Patrik Schick se postaral o vítězný gól Leverkusenu proti Lipsku
Robin Hranáč v akci
Vladimír Coufal stíhá Alexe Grimalda v zápase proti Leverkusenu
13
Fotogalerie
iSport.cz
Německo - Bundesliga
Začít diskusi (0)

Fotbalisté Leverkusenu hrají ve 20. kole německé bundesligy na trávníku Frankfurtu, prosadí se český reprezentační útočník Patrik Schick? Do akce jde i Hoffenheim s Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem. Třetí celek tabulky doma vyzve Union Berlín. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Bundesliga 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.13.24.16Detail
LIVE
--Tipsport2.223.63.34Detail
LIVE
--Tipsport3.263.842.17Detail
LIVE
--Tipsport1.933.714.15Detail
LIVE
--Tipsport1.624.55.21Detail
LIVE
--Tipsport9.546.31.3Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern19162172:1650
2Dortmund19126138:1742
3Hoffenheim19123440:2239
4Lipsko19113537:2536
5Stuttgart19113536:2636
6Leverkusen18102635:2532
7Freiburg1976631:3227
8Frankfurt1976639:4227
9Union Berlin1966724:3024
10Köln2065929:3223
11Mönchengladbach1955923:3220
12Augsburg19541022:3619
13Wolfsburg20541128:4219
14Hamburger1846817:2718
15Werder1946921:3718
16Mainz19361021:3215
17St. Pauli19351117:3214
18Heidenheim19341217:4213
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů