ONLINE: Frankfurt - Leverkusen. Prosadí se Schick? V akci také Coufal s Hranáčem
Fotbalisté Leverkusenu hrají ve 20. kole německé bundesligy na trávníku Frankfurtu, prosadí se český reprezentační útočník Patrik Schick? Do akce jde i Hoffenheim s Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem. Třetí celek tabulky doma vyzve Union Berlín. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Bundesliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|19
|16
|2
|1
|72:16
|50
|2
Dortmund
|19
|12
|6
|1
|38:17
|42
|3
Hoffenheim
|19
|12
|3
|4
|40:22
|39
|4
Lipsko
|19
|11
|3
|5
|37:25
|36
|5
Stuttgart
|19
|11
|3
|5
|36:26
|36
|6
Leverkusen
|18
|10
|2
|6
|35:25
|32
|7
Freiburg
|19
|7
|6
|6
|31:32
|27
|8
Frankfurt
|19
|7
|6
|6
|39:42
|27
|9
Union Berlin
|19
|6
|6
|7
|24:30
|24
|10
Köln
|20
|6
|5
|9
|29:32
|23
|11
Mönchengladbach
|19
|5
|5
|9
|23:32
|20
|12
Augsburg
|19
|5
|4
|10
|22:36
|19
|13
Wolfsburg
|20
|5
|4
|11
|28:42
|19
|14
Hamburger
|18
|4
|6
|8
|17:27
|18
|15
Werder
|19
|4
|6
|9
|21:37
|18
|16
Mainz
|19
|3
|6
|10
|21:32
|15
|17
St. Pauli
|19
|3
|5
|11
|17:32
|14
|18
Heidenheim
|19
|3
|4
|12
|17:42
|13
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup