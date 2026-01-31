Předplatné

Schick při výhře nad Frankfurtem střídal, slaví i Coufal s Hranáčem. Bayern znovu ztratil

Německo - Bundesliga
Fotbalisté Hoffenheimu s Robinem Hranáčem a Vladimírem Coufalem v německé lize porazili Union Berlín 3:1. V tabulce se bodově dotáhli na druhý Dortmund, který v neděli přivítá Heidenheim, a vzdálili se čtvrtému Lipsku, jež doma podlehlo Mohuči 1:2. Leverkusen zvítězil na hřišti trápícího se Frankfurtu 3:1, Patrik Schick hrál od 72. minuty. Bayern Mnichov po premiérové porážce s Augsburgem v německé fotbalové lize znovu ztratil. Na hřišti Hamburku remizoval 2:2. 

Kimmich po půl hodině hry ve vápně fauloval Remberga a nařízenou penaltou poslal Vieira Hamburk do vedení. Outsider se z náskoku ale radoval jen osm minut, po nichž zaúřadoval svým 22. gólem nejlepší ligový střelec Kane.

Trenér Kompany do druhého poločasu vyslal Luise Díaze a kolumbijský křídelník po 44 sekundách na hřišti otočil skóre ve prospěch Bayernu. Podobně rychle jako před tím hosté ale zareagovali také domácí a obránce Vuškovič se po centru Mikelbrencise hlavou zasloužil o vyrovnání.

HSV čeká na výhru již šest zápasů a nadále mu hrozí sestup. Náskok Bayernu se může ztenčit na šest bodů, pokud Dortmund v neděli porazí Heidenheim.

Coufal s Hranáčem u další výhry

Hoffenheim šel do vedení tři minuty před přestávkou z penalty, kterou proměnil Kramarič. Stejný hráč pak ještě do přestávky stačil zvýšit na 2:0. Čtyřiatřicetiletý Chorvat v bundeslize nastřílel už 134 gólů, předehnal Giovaneho Élbera a stal se historicky třetím nejlepším střelcem mezi cizinci. Více branek dali jen Claudio Pizarro (197) a Robert Lewandowski (312).

Druhý poločas pokračoval ve stejném duchu a už po dvou minutách přidali domácí další gól, když si Leite do vlastní sítě srazil centr Tourého. Union zmírnil porážku gólem Khediry, ale vícekrát už brankáře Baumanna nepřekonal a v roce 2026 stále nezvítězil (tři remízy, dvě porážky). Hoffenheim sedmým domácím vítězstvím v řadě vyrovnal klubový rekord z roku 2017. Na Bayern ztrácí devět bodů.

Lipsko vedlo od 40. minuty gólem Hardera. V závěru nastavení první půle ale srovnal z penalty Amiri a ve 49. minutě už Mohuč otočila skóre brankou Silase, jenž ve 14. minutě nahradil zraněného Hollerbacha. Ten se ve 14. minutě bez cizího zavinění skácel k zemi a s bolestivým křikem se držel za pravé lýtko. Saský klub už ve zbytku utkání neskóroval a svého dnešního soupeře na domácím hřišti neporazil už od ledna 2022.

Schick nastoupil na poslední minuty

Leverkusen v poločase vedl 2:0 díky trefám Arthura a Tillmana. Frankfurt v 50. minutě zásluhou Kocha snížil, jeho snahy o dvacet minut později ale zhatil Tunisan Schirí, jenž viděl v rozmezí pár desítek sekund dvě žluté karty a byl vyloučen. O chvíli později zraněného Kofaneho nahradil Schick.

Eintracht před nástupem nového trenéra Alberta Riery čeká na výhru už šest zápasů a propadl se na osmé místo. Z něj ztrácí na Bayer, který okupuje poslední pohárovou šestou příčku, osm bodů.

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern20163174:1851
2Dortmund19126138:1742
3Hoffenheim20133443:2342
4Lipsko20113638:2736
5Stuttgart19113536:2636
6Leverkusen19112638:2635
7Freiburg1976631:3227
8Frankfurt2076740:4527
9Union Berlin2066825:3324
10Köln2065929:3223
11Augsburg20641024:3722
12Mönchengladbach2056924:3321
13Hamburger1947819:2919
14Wolfsburg20541128:4219
15Werder2047922:3819
16Mainz20461023:3318
17St. Pauli20351218:3414
18Heidenheim19341217:4213
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

