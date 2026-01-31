Schick při výhře nad Frankfurtem střídal, slaví i Coufal s Hranáčem. Bayern znovu ztratil
Fotbalisté Hoffenheimu s Robinem Hranáčem a Vladimírem Coufalem v německé lize porazili Union Berlín 3:1. V tabulce se bodově dotáhli na druhý Dortmund, který v neděli přivítá Heidenheim, a vzdálili se čtvrtému Lipsku, jež doma podlehlo Mohuči 1:2. Leverkusen zvítězil na hřišti trápícího se Frankfurtu 3:1, Patrik Schick hrál od 72. minuty. Bayern Mnichov po premiérové porážce s Augsburgem v německé fotbalové lize znovu ztratil. Na hřišti Hamburku remizoval 2:2.
Kimmich po půl hodině hry ve vápně fauloval Remberga a nařízenou penaltou poslal Vieira Hamburk do vedení. Outsider se z náskoku ale radoval jen osm minut, po nichž zaúřadoval svým 22. gólem nejlepší ligový střelec Kane.
Trenér Kompany do druhého poločasu vyslal Luise Díaze a kolumbijský křídelník po 44 sekundách na hřišti otočil skóre ve prospěch Bayernu. Podobně rychle jako před tím hosté ale zareagovali také domácí a obránce Vuškovič se po centru Mikelbrencise hlavou zasloužil o vyrovnání.
HSV čeká na výhru již šest zápasů a nadále mu hrozí sestup. Náskok Bayernu se může ztenčit na šest bodů, pokud Dortmund v neděli porazí Heidenheim.
Coufal s Hranáčem u další výhry
Hoffenheim šel do vedení tři minuty před přestávkou z penalty, kterou proměnil Kramarič. Stejný hráč pak ještě do přestávky stačil zvýšit na 2:0. Čtyřiatřicetiletý Chorvat v bundeslize nastřílel už 134 gólů, předehnal Giovaneho Élbera a stal se historicky třetím nejlepším střelcem mezi cizinci. Více branek dali jen Claudio Pizarro (197) a Robert Lewandowski (312).
Druhý poločas pokračoval ve stejném duchu a už po dvou minutách přidali domácí další gól, když si Leite do vlastní sítě srazil centr Tourého. Union zmírnil porážku gólem Khediry, ale vícekrát už brankáře Baumanna nepřekonal a v roce 2026 stále nezvítězil (tři remízy, dvě porážky). Hoffenheim sedmým domácím vítězstvím v řadě vyrovnal klubový rekord z roku 2017. Na Bayern ztrácí devět bodů.
Lipsko vedlo od 40. minuty gólem Hardera. V závěru nastavení první půle ale srovnal z penalty Amiri a ve 49. minutě už Mohuč otočila skóre brankou Silase, jenž ve 14. minutě nahradil zraněného Hollerbacha. Ten se ve 14. minutě bez cizího zavinění skácel k zemi a s bolestivým křikem se držel za pravé lýtko. Saský klub už ve zbytku utkání neskóroval a svého dnešního soupeře na domácím hřišti neporazil už od ledna 2022.
Schick nastoupil na poslední minuty
Leverkusen v poločase vedl 2:0 díky trefám Arthura a Tillmana. Frankfurt v 50. minutě zásluhou Kocha snížil, jeho snahy o dvacet minut později ale zhatil Tunisan Schirí, jenž viděl v rozmezí pár desítek sekund dvě žluté karty a byl vyloučen. O chvíli později zraněného Kofaneho nahradil Schick.
Eintracht před nástupem nového trenéra Alberta Riery čeká na výhru už šest zápasů a propadl se na osmé místo. Z něj ztrácí na Bayer, který okupuje poslední pohárovou šestou příčku, osm bodů.
Bundesliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|20
|16
|3
|1
|74:18
|51
|2
Dortmund
|19
|12
|6
|1
|38:17
|42
|3
Hoffenheim
|20
|13
|3
|4
|43:23
|42
|4
Lipsko
|20
|11
|3
|6
|38:27
|36
|5
Stuttgart
|19
|11
|3
|5
|36:26
|36
|6
Leverkusen
|19
|11
|2
|6
|38:26
|35
|7
Freiburg
|19
|7
|6
|6
|31:32
|27
|8
Frankfurt
|20
|7
|6
|7
|40:45
|27
|9
Union Berlin
|20
|6
|6
|8
|25:33
|24
|10
Köln
|20
|6
|5
|9
|29:32
|23
|11
Augsburg
|20
|6
|4
|10
|24:37
|22
|12
Mönchengladbach
|20
|5
|6
|9
|24:33
|21
|13
Hamburger
|19
|4
|7
|8
|19:29
|19
|14
Wolfsburg
|20
|5
|4
|11
|28:42
|19
|15
Werder
|20
|4
|7
|9
|22:38
|19
|16
Mainz
|20
|4
|6
|10
|23:33
|18
|17
St. Pauli
|20
|3
|5
|12
|18:34
|14
|18
Heidenheim
|19
|3
|4
|12
|17:42
|13
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup